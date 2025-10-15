Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, prévient que « la majeure partie d'Internet est désormais morte » et cite la « théorie de l'Internet mort »

Alexis Ohanian a décrit une grande partie de l'environnement en ligne comme « botté » ou « quasi-IA », reflétant une tendance qui, selon lui, réduit les interactions humaines sur les plateformes sociales. « Vous prouvez tous que l'Internet est en grande partie mort », a déclaré Ohanian, soulignant la prévalence des contenus automatisés et des publications peu élaborées, y compris ce qu'il a qualifié de « LinkedIn slop ». Ohanian a cité la « théorie de l'Internet mort », qui suggère que l'activité des bots pourrait dépasser celle des humains en ligne.
Les patrons de la Tech commencent à le reconnaître : l'IA alimente une crise de confiance dans les interactions en ligne. Tout indique que l'avenir d'Internet sera marqué par des interactions entre robots bien plus nombreuses que celles entre humains. La théorie de l'Internet mort semble de plus en plus correspondre à la réalité, caractérisée par l'invasion de larges pans d'Internet par les robots et les agents d'IA qui déversent un flux continu de contenus automatisés sans originalité, ce qui noie peu à peu les échanges réellement humains. Daprès les tendances actuelles, certains analystes estiment quInternet sera davantage mort que vivant dici trois ans.
Récemment, Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a exprimé ses inquiétudes quant à l'état actuel d'Internet lors d'une apparition sur TBPN (Technology Business Programming Network). Alexis Kerry Ohanian Sr est un entrepreneur et investisseur américain dans le domaine de l'Internet. Il est surtout connu comme cofondateur et ancien président exécutif du site de réseau social Reddit, aux côtés de Steve Huffman et Aaron Swartz. Il a également cofondé la société de capital-risque Initialized Capital, aidé à lancer le site de recherche de voyages Hipmunk et créé l'entreprise sociale Breadpig. Il a également été partenaire de l'accélérateur de start-ups et de la société de capital-risque Y Combinator.
Alexis Ohanian a décrit une grande partie de l'environnement en ligne comme « botté » ou « quasi-IA », reflétant une tendance qui, selon lui, réduit les interactions humaines sur les plateformes sociales. « Vous prouvez tous que l'Internet est en grande partie mort », a déclaré Ohanian aux animateurs John Coogan et Jordi Hays, soulignant la prévalence des contenus automatisés et des publications peu élaborées, y compris ce qu'il a qualifié de « LinkedIn slop ». Ohanian a cité la « théorie de l'Internet mort », qui suggère que l'activité des bots pourrait dépasser celle des humains en ligne.
Bien que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, ait déclaré avoir précédemment rejeté cette théorie, il a reconnu avoir vu « beaucoup de comptes Twitter gérés par des LLM (Large Language Model) ». L'entrepreneur a fait valoir que l'avenir d'Internet dépendait des « spectateurs en direct et du contenu en direct », les réseaux sociaux évoluant pour se concentrer sur des interactions humaines vérifiables.
Il a souligné l'importance croissante des discussions de groupe privées sur des plateformes telles que Discord et Signal en tant qu'espaces permettant de véritables interactions humaines, tout en notant que certains utilisateurs commencent à intégrer l'IA dans ces discussions. « Je pense que nous verrons émerger une nouvelle génération de réseaux sociaux vérifiables comme étant humains, car tout se passe désormais dans les discussions de groupe », a déclaré Ohanian, soulignant l'éloignement progressif des flux publics traditionnels.
Outre l'interaction, un rapport avait déjà révélé les conséquences de l'IA sur le web. En effet, les chatbots dIA changent profondément la manière dont les internautes accèdent à linformation. Autrefois, les moteurs de recherche redirigeaient les utilisateurs vers les sites qui produisent le contenu. Aujourdhui, les chatbots répondent directement, en sappuyant sur les contenus existants, sans forcément rediriger vers les créateurs. Résultat : les éditeurs enregistrent une baisse alarmante de leur trafic, donc des revenus. Les éditeurs luttent pour se faire payer par les entreprises d'IA pour l'accès à leurs contenus. En plus de ces défis, le contenu du Web devient moins fiable à cause des données synthétiques générées par l'IA.
