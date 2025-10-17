Un consortium d'investisseurs comprenant MGX d'Abu Dhabi, les Émirats arabes unis, Nvidia, Microsoft, xAI et BlackRock a accepté d'acheter Aligned Data Centers pour 40 milliards $

Un centre de données est utilisé pour héberger des systèmes informatiques et des composants associés, tels que des systèmes de télécommunications et de stockage. Les quatre catégories couramment utilisées pour segmenter les types de centres de données sont les centres de données sur site, les installations de colocation, les centres de données hyperscale et les centres de données périphériques.
Récemment, Nvidia, Microsoft, BlackRock et xAI d'Elon Musk font partie d'un consortium d'investisseurs qui a accepté d'acheter Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars. Aligned conçoit et exploite des centres de données et des campus de données en Amérique du Nord et du Sud, et appartient à Macquarie Asset Management. MGX d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, Global Infrastructure Partners de BlackRock et les membres de l'Artificial Intelligence Infrastructure Partnership, ou AIP, acquerront 100 % du capital de la société, dans le cadre de ce qui sera la plus grande transaction mondiale jamais réalisée dans le domaine des centres de données, selon un communiqué.
L'AIP a été créé par BlackRock, MGX, Microsoft et Nvidia en septembre 2024 afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures d'IA. La Kuwait Investment Authority, xAI et Temasek se sont joints à eux en tant que participants supplémentaires. L'accord avec Aligned marque le premier investissement de l'AIP et constitue une étape vers l'objectif du groupe de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres.
« Grâce à cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'avenir de l'IA, tout en offrant à nos clients des opportunités attrayantes de participer à sa croissance », a déclaré Larry Fink, PDG de BlackRock et président d'AIP, dans un communiqué.
Les entreprises spécialisées dans l'IA se sont lancées dans une course pour construire l'infrastructure dont elles estiment avoir besoin pour répondre à la demande croissante pour cette technologie. Des entreprises telles que OpenAI, Nvidia, CoreWeave et Oracle concluent des accords ambitieux dans le domaine des centres de données et de l'informatique, qui nécessiteront des financements et une puissance sans précédent.
Les centres de données sont de grandes installations qui abritent le matériel et les équipements nécessaires pour exécuter d'importantes charges de travail liées à l'IA et former des modèles. Aligned exploite actuellement 50 campus et dispose d'une capacité opérationnelle et prévue de plus de 5 gigawatts. La transaction Aligned devrait être finalisée à la fin de l'année prochaine, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et d'autres conditions de clôture standard.
Pourtant, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré lors d'une interview que « l'IA générative accélère la crise climatique », ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
Voici l'annonce :
Macquarie Asset Management dirigera la vente des centres de données Aligned pour une valeur d'entreprise de 40 milliards de dollars américains.
Macquarie Asset Management, au nom de deux de ses fonds d'infrastructure gérés de manière privée et de ses partenaires co-investisseurs, a accepté la vente d'Aligned Data Centers (« Aligned » ou « la société ») à un consortium d'investisseurs composé d'AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX et Global Infrastructure Partners de BlackRock. La transaction représente une valeur d'entreprise d'environ 40 milliards de dollars américains, ce qui en fait la plus importante à ce jour pour les centres de données mondiaux. Aligned, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes, durables et adaptables pour les centres de données, qui soutient des clients hyperscale et des entreprises en Amérique du Nord et du Sud. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
Macquarie Asset Management, par l'intermédiaire de Macquarie Infrastructure Partners IV (« MIP IV »), a réalisé son investissement initial dans Aligned en avril 2018, puis a acquis une participation supplémentaire dans Aligned en juillet 2020 par l'intermédiaire de Macquarie Infrastructure Partners V (« MIP V »). Sous la propriété de Macquarie Asset Management, la société s'est développée, passant de deux installations opérationnelles à Dallas et Phoenix avec une capacité critique de 85 MW à une plateforme de centres de données hyperscale de premier plan avec une capacité opérationnelle et prévue de plus de 5 GW, y compris les actifs en cours de développement, répartis dans 50 centres de données aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Chili et en Colombie. Aligned a également obtenu la toute première titrisation de centre de données écologique et le tout premier financement lié à la durabilité pour une plateforme de centres de données.
« Cette transaction souligne la capacité de Macquarie Asset Management à identifier rapidement et de manière cohérente les thèmes clés et à trouver des opportunités qui créent de la valeur pour nos clients et nos partenaires », a déclaré Ben Way, directeur de Macquarie Asset Management. « Le passage de deux sites à 50 en sept ans pour Aligned Data Centers est représentatif de notre approche qui consiste à travailler avec des entreprises et des équipes de premier plan afin de soutenir leur croissance rapide et d'avoir un impact positif. »
« Au cours des 20 dernières années, Macquarie Infrastructure Partners a investi dans des infrastructures essentielles en Amérique, et les secteurs du numérique et des communications, y compris l'investissement dans Aligned, ont été au cur de cette stratégie », a ajouté Karl Kuchel, PDG de Macquarie Infrastructure Partners. « En tant qu'investisseur à long terme dans les infrastructures, nous avons établi des partenariats avec des équipes de direction afin de développer et de faire évoluer des plateformes numériques, énergétiques et autres infrastructures. Aligned est un autre exemple de la mise en uvre réussie de cette approche, qui a permis d'obtenir d'excellents résultats pour les investisseurs de MIP. »
« Nous sommes fiers du parcours de croissance d'Aligned depuis que nous avons investi dans l'entreprise en 2018 et nous apprécions le soutien de l'équipe de direction, de nos clients et de nos partenaires. Nous partagions avec l'équipe de direction d'Aligned la vision de construire une plateforme de centres de données hyperscale à grande échelle en Amérique, avec un portefeuille foncier différencié et un accès à une alimentation électrique à grande échelle à court terme sur les marchés clés », a déclaré Anton Moldan, directeur général senior chez Macquarie Asset Management. « L'annonce d'aujourd'hui marque la concrétisation de cette vision et reflète la qualité et la force d'Aligned en tant que plateforme de classe mondiale. »
« L'histoire d'Aligned est celle d'un véritable partenariat et d'une vision à long terme, et nous apprécions l'incroyable collaboration avec Macquarie Asset Management dans notre parcours de croissance », a déclaré Andrew Schaap, PDG d'Aligned Data Centers. « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble en élargissant notre présence et en proposant nos solutions innovantes à nos principaux clients, et nous sommes enthousiasmés par le prochain chapitre...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.