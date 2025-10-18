OpenAI soupçonne Elon Musk de financer ses plus grands détracteurs même s'ils s'en sont également pris à Musk : l'entreprise est accusée de tenter de les intimider ou les réduire au silence

« Nous devons supposer qu'il s'agit simplement d'une tactique visant à nous effrayer et à nous faire reculer »

OpenAI agit-elle comme une entreprise « impitoyable » ?

« Je pense qu'OpenAI a utilisé le prétexte de son procès contre Elon Musk pour intimider ses détracteurs »

Un narratif réfuté par OpenAI

Au cours de la semaine dernière, OpenAI a fait face à une vive réaction suite aux assignations à comparaître qu'elle a envoyées à des organisations à but non lucratif accusées d'avoir conspiré avec Elon Musk pour amplifier les critiques publiques à l'encontre d'OpenAI alors que celle-ci cherchait à passer d'une structure à but non lucratif à une structure à but lucratif.Ces assignations à comparaître sont censées soutenir la défense d'OpenAI dans le cadre d'un procès intenté par la société X Corp de Musk afin de bloquer la transition vers une structure à but lucratif. Recherchant une « grande variété de documents », y compris une demande exhaustive de toutes les communications concernant Musk et toutes les informations sur les bailleurs de fonds et les dons des organisations à but non lucratif, OpenAI a affirmé que les assignations visaient à déterminer si Musk était impliqué dans ces actions ou s'il avait payé des organisations à but non lucratif pour qu'elles formulent des commentaires critiques, a écrit NBC News dans un rapport documentant de manière exhaustive la controverse.Mais les organisations à but non lucratif ont affirmé qu'il était évident qu'OpenAI utilisait le procès pour harceler, réduire au silence et intimider ses détracteurs, notamment en ciblant les organisations à but non lucratif qui critiquent plus ouvertement les entreprises de Musk qu'elles ne le font envers OpenAI.Emma Ruby-Sachs, directrice exécutive d'Ekō, une organisation à but non lucratif qui sert d'organisme mondial de surveillance des consommateurs et qui demande des comptes aux « plus grandes entreprises du monde », a déclaré à NBC News que « la justification logique » de l'envoi de l'assignation à comparaître « est tellement ridicule que nous devons supposer qu'il s'agit simplement d'une tactique visant à nous effrayer et à nous faire reculer ».Ruby-Sachs a souligné qu'Ekō avait demandé le licenciement de Musk de son poste de directeur de DOGE plus tôt cette année. À l'aide d'un panneau d'affichage à Times Square montrant Musk souriant et coiffé d'une couronne, Ekō a exhorté les passants à contacter le Congrès s'ils « ne voulaient pas d'un roi ».De plus, Ekō avait correspondu avec OpenAI avant de recevoir la citation à comparaître, confirmant que « nous sommes financés à plus de 70 % par de petits dons en ligne provenant de particuliers, et nous avons mené plusieurs campagnes contre Elon Musk au cours de l'année dernière », a déclaré Ruby-Sachs. « Nous ne sommes en aucun cas soutenus ou financés par Elon Musk et avons toujours mené campagne contre lui et ses intérêts », a déclaré Ruby-Sachs à NBC News.Une autre organisation à but non lucratif ciblée par OpenAI était The Midas Project, qui s'efforce de garantir que l'IA profite à tous. Il convient de noter que le procès intenté par Musk accusait OpenAI d'avoir abandonné sa mission au service de l'humanité au profit d'énormes profits.Mais le fondateur de The Midas Project, Tyler Johnston, a été choqué de voir son groupe présenté comme collaborant avec Musk. Il a publié un message sur X pour préciser que Musk n'avait rien à voir avec les « OpenAI Files » du groupe, qui documentent de manière exhaustive les domaines préoccupants de tout projet visant à s'éloigner de la gouvernance à but non lucratif.Son message a été publié après que le directeur de la stratégie d'OpenAI, Jason Kwon, ait écrit que « plusieurs organisations, dont certaines nouvellement créées comme le projet Midas, se sont jointes à la campagne » soutenant « l'opposition de Musk à la restructuration d'OpenAI ».« De quoi parlez-vous ? », a écrit Johnston. « Nous avons été créés il y a 19 mois. Nous n'avons jamais parlé à Musk et à ses semblables, ni reçu de financement de leur part, ce que nous aurions été heureux de vous dire si vous nous l'aviez demandé une seule fois. En fait, nous avons dit qu'il dirigeait xAI de manière si horrible que cela rendait OpenAI "saint en comparaison" ».Johnston s'est plaint que la citation à comparaître d'OpenAI avait déjà nui au projet Midas, les assureurs ayant refusé de le couvrir en raison de la couverture médiatique. Il a accusé OpenAI de ne pas seulement tenter de faire taire les critiques, mais aussi de vouloir les faire taire définitivement. « Si vous vouliez restreindre la liberté d'expression d'une organisation, l'intimidation serait une stratégie, mais la rendre impossible à assurer en est une autre, et c'est peut-être ce qui nous est arrivé avec cette assignation », a suggéré Johnston.D'autres organisations à but non lucratif, telles que la San Francisco Foundation (SFF) et Encode, ont accusé OpenAI d'utiliser des assignations pour potentiellement bloquer ou ralentir les interventions juridiques. Judith Bell, directrice de l'impact de la SFF, a déclaré à NBC News que l'assignation à comparaître de son organisation à but non lucratif faisait suite à une pétition adressée au procureur général de Californie pour bloquer la restructuration d'OpenAI. Et le directeur juridique d'Encode, Nathan Calvin, a été assigné à comparaître après avoir parrainé une réglementation californienne en matière de sécurité visant à faciliter la surveillance des risques liés à l'IA de pointe.Contrairement à de nombreux groupes ciblés, Encode a déposé un mémoire d'amicus curiae en faveur de Musk dans le cadre du procès OpenAI, Calvin arguant qu'« OpenAI a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif afin de protéger » son engagement à développer une IA au service du public, « et l'intérêt public exige qu'elle tienne sa parole ».Sur X, Kwon a déclaré qu'Encode s'était immiscé dans le procès en déposant le mémoire, affirmant : « Nous avons émis une assignation à comparaître afin de garantir la transparence de leur implication et de leur financement. Il s'agit d'une étape courante dans un litige ».Mais Calvin a affirmé que l'assignation à comparaître d'OpenAI n'avait pas grand-chose à voir avec le mémoire et concernait davantage le plaidoyer d'Encode, a rapporté NBC News. « Je pense qu'OpenAI a utilisé le prétexte de son procès contre Elon Musk pour intimider ses détracteurs et laisser entendre qu'Elon est derrière eux tous », a déclaré Calvin.Alors que les organisations à but non lucratif s'indignaient des tactiques d'intimidation présumées d'OpenAI, l'avocat Ray Seilie a déclaré à NBC News que la demande d'assignation à...