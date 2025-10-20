Slack transforme Slackbot en assistant IA : le nouveau Slackbot agit davantage comme un compagnon IA qui peut vous aider à créer des plans, planifier des réunion, trouver des fichiers, et plus encore

Salesforce transforme Slack en un hub IA grâce à l'intégration d'Agent360. L'assistant IA repensé de Slack se connecte directement à la suite Agentforce de Salesforce, offrant aux entreprises un hub centralisé pour les agents, les données et l'automatisation. La société a présenté cette refonte comme un système d'exploitation unificateur qui stimulera la productivité et centralisera de manière transparente la collaboration entre les personnes, l'IA et les agents.
Slack est une plateforme de communication d'équipe basée sur le cloud développée par Slack Technologies, qui appartient à Salesforce depuis 2020. Slack utilise un modèle freemium. Slack est principalement proposé comme un service interentreprises, sa base d'utilisateurs étant principalement constituée d'entreprises fonctionnant en équipe, tandis que ses fonctionnalités sont principalement axées sur l'administration et la communication d'entreprise.
Récemment, Slack vient de passer d'un outil de chat d'entreprise à une plateforme IA à part entière. Dévoilé lors du Dreamforce 2025, Slack a entièrement repensé Slackbot pour en faire un assistant IA personnalisé profondément intégré à la suite Agentforce de Salesforce. La société a présenté cette refonte comme un système d'exploitation unificateur qui stimulera la productivité et centralisera de manière transparente la collaboration entre les personnes, l'IA et les agents.
« Toutes les entreprises se demandent où leurs agents vont travailler, comment ils vont obtenir le contexte et comment les rendre utiles. Slack est la réponse », a déclaré Denise Dresser, PDG de Slack, dans un communiqué de presse. « En faisant de Slack l'interface conversationnelle de Salesforce, nous offrons à chaque employé un espace fiable et unifié pour l'IA et les agents, et nous transformons la façon dont le travail est effectué. »
Actuellement en phase pilote, le nouveau Slackbot surpuissant se trouve dans une interface utilisateur latérale et peut accepter des invites en langage naturel pour fournir des réponses en accédant aux fichiers de l'espace de travail, aux conversations et aux applications liées, y compris d'autres outils Salesforce, Microsoft OneDrive et Google Drive.
En plus de fonctionner comme un assistant IA personnalisé, Slackbot a également été amélioré en tant qu'« expert de canal » toujours disponible, capable de répondre aux questions fréquentes, de faire apparaître les politiques internes ou de répondre aux requêtes de domaine à l'aide des données organisationnelles internes, ce qui permet un accès plus large et plus rapide aux connaissances institutionnelles entre les équipes. Slack a également introduit la recherche multiplateforme afin de réduire les changements de contexte en récupérant des données à partir d'applications externes, telles que Dropbox et Notion.
Le changement d'image de Slack s'inscrit dans le cadre de l'initiative IA à grande échelle de Salesforce visant à devancer Microsoft et Google dans l'opérationnalisation de l'IA pour la productivité des entreprises. Le lancement récent d'Agentforce 360 par la société laissait entrevoir une intégration plus poussée entre Slack et l'écosystème d'agents intelligents de Salesforce, qui s'est désormais concrétisée grâce à la refonte IA de Slack.
En fusionnant l'interface conversationnelle de Slack avec la suite d'outils d'Agentforce, Salesforce positionne sa plateforme comme un moteur de productivité IA de bout en bout. L'objectif est de faire de Slack la couche connective où les agents, les données et les personnes peuvent aller au-delà de l'échange de messages pour collaborer en temps réel en déclenchant des actions, en récupérant des informations et en automatisant les flux de travail entre les services.
Cette intégration confère à Salesforce un avantage potentiel sur ses concurrents tels que Microsoft Copilot et Google Workspace AI en transformant Slack à la fois en interface et en infrastructure pour le travail basé sur l'IA.
Les nouvelles fonctionnalités Slackbot et Channel Expert sont disponibles en version limitée auprès de certaines entreprises clientes, notamment les équipes internes de Salesforce. Selon Slack, ces fonctionnalités, ainsi que des intégrations plus larges via l'écosystème Agentforce, seront progressivement déployées au cours de l'année à venir, avec une disponibilité générale prévue en janvier 2026.
Une fois pleinement déployé, le nouveau Slackbot amélioré agira comme un assistant IA unifié dans les conversations et les applications connectées, prenant en charge des tâches telles que la synthèse des fils de discussion, la génération de résumés de réunions, la mise en évidence des actions à entreprendre et la réponse aux requêtes en langage naturel à partir des données de l'espace de travail.
La fonction Channel Expert sera étendue pendant la phase pilote afin d'aider les organisations à tester la récupération des connaissances internes et l'automatisation des politiques. Slack indique qu'il affinera la précision et les contrôles utilisateur avant la sortie publique.
Cette annonce intervient alors que Slack fait face à une controverse. Hack Club, un réseau mondial de codage pour lycéens dirigé par des étudiants et une organisation à but non lucratif, a publié une lettre ouverte accusant Slack de les extorquer. Le groupe utilise Slack depuis 11 ans pour communiquer avec sa communauté mondiale. Slack a décidé il y a quelques années de faire passer son offre gratuite pour les organismes à but non lucratif à un forfait de 5 000 dollars par an, ce que Hack Club a accepté de payer sans hésiter. Mais Slack revient à la charge, annonçant subitement « une augmentation supplémentaire de 50 000 dollars cette semaine et de 200 000 dollars par an ». Slack menace de supprimer leurs données si la facture n'est pas payée.
