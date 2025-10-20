Un chercheur d'OpenAI a annoncé une avancée mathématique révolutionnaire pour GPT-5 qui n'a jamais eu lieu, et le PDG de Deepmind, Demis Hassabis, a qualifié cet épisode d'« embarrassant ».

OpenAI fait face à une vague de critiques suite à une fausse annonce concernant une avancée mathématique du GPT-5. La dernière affirmation d'OpenAI selon laquelle GPT-5 aurait résolu une série de problèmes mathématiques de longue date a suscité des critiques après que les chercheurs de l'entreprise aient semblé exagérer les réalisations du modèle. Les problèmes dits « non résolus » avaient déjà été résolus dans des articles universitaires, mais n'étaient pas répertoriés sur tous les sites de référence. GPT-5 avait simplement récupéré des études existantes que le conservateur du site web n'avait pas encore rencontrées.
OpenAI, Inc. est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille de grand modèle de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora.
La dernière affirmation d'OpenAI selon laquelle GPT-5 aurait résolu une série de problèmes mathématiques de longue date a suscité des critiques après que les chercheurs de l'entreprise aient semblé exagérer les réalisations du modèle. Ce qui avait initialement été présenté comme un moment historique dans le domaine de l'intelligence artificielle s'est rapidement transformé en un exemple de la façon dont le battage médiatique peut prendre le pas sur la précision dans la communication scientifique.
La controverse a commencé lorsqu'un cadre supérieur d'OpenAI a annoncé que le GPT-5 avait trouvé des solutions à dix célèbres problèmes d'Erdős et avait progressé sur plusieurs autres. L'annonce suggérait que le modèle avait résolu de manière indépendante des énigmes mathématiques qui résistaient aux chercheurs humains depuis des décennies. D'autres membres de l'équipe ont repris ce message, alimentant les spéculations sur la capacité croissante de l'IA à produire des résultats de recherche originaux.
L'enthousiasme s'est estompé en quelques heures lorsque des mathématiciens ont souligné que cette affirmation déformait la réalité. Les problèmes dits « non résolus » avaient déjà été résolus dans des articles universitaires, mais n'étaient pas répertoriés sur tous les sites de référence. GPT-5 avait simplement récupéré des études existantes que le conservateur du site web n'avait pas encore rencontrées. Le rôle du modèle consistait donc davantage à localiser des travaux oubliés qu'à générer de nouvelles solutions.
Des personnalités éminentes de la communauté de l'IA ont rapidement réagi, qualifiant cet épisode d'imprudent et d'inutile. Les publications ont ensuite été supprimées, et les chercheurs d'OpenAI ont reconnu que le modèle avait trouvé des références dans la littérature publiée, et non de nouvelles preuves. Bien que l'incident ait été rapidement maîtrisé, il a ravivé les critiques persistantes concernant le style de communication de l'entreprise et la pression qu'elle subit pour présenter des découvertes majeures.
@littmath @thomasfbloom Vous avez tout à fait raison, j'ai en fait mal compris le message initial de @MarkSellke, ce qui est assez embarrassant. C'est toujours très cool, mais ce ne sont pas les bons mots. Je vais supprimer ce message, car je ne peux plus le modifier, je crois.
La conclusion la plus réaliste est que la véritable force du GPT-5 réside dans sa capacité à naviguer dans des documents académiques denses. En reliant des références dispersées dans différentes revues, le système peut aider les chercheurs à suivre les progrès dans des domaines où la terminologie et les archives varient considérablement. Dans la recherche mathématique, cela peut permettre de gagner un temps considérable et de découvrir des liens négligés.
De son côté, le PDG de Deepmind, Demis Hassabis, a qualifié cet épisode d'« embarrassant »
Les experts soulignent que cette utilité ne doit pas être confondue avec un raisonnement indépendant. GPT-5 peut accélérer le travail de révision et simplifier la recherche d'études pertinentes, mais la supervision humaine reste essentielle pour la validation et l'interprétation. Cet épisode met en évidence un défi croissant pour le secteur de l'IA : distinguer les progrès réels des exagérations dans un environnement où l'attention du public récompense souvent plus le spectaculaire que la précision.
Cette annonce intervient alors qu'OpenAI publie une offre d'emploi qui suscite de nouvelles spéculations quant à ses ambitions sur le marché de publicité. La société recrute un ingénieur pour développer des outils internes qui permettront de gérer les campagnes, d'automatiser les dépenses et de mesurer les performances. Ces outils prendront en charge l'intégration des plateformes publicitaire, les rapports en temps réel et les cadres de test pour le marketing payant de ChatGPT. Cette approche donnera à OpenAI un meilleur contrôle sur les performances et les dépenses, tout en mettant en lumière sa volonté à long terme de s'éloigner des agences publicitaires.
