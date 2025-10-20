Replacement.AI se présente comme le site dune entreprise fictive dintelligence artificielle, dont le slogan pourrait résumer tout le malaise contemporain : « Les humains ne sont plus nécessaires. Nous nous en débarrassons donc. Replacement.AI peut faire tout ce qu'un humain peut faire, mais mieux, plus rapidement et à un coût bien moindre. »
Derrière ce ton de marketing provocateur, le projet sinspire directement du langage corporate des grandes entreprises de la tech pour le détourner en une satire féroce du discours sur la « superintelligence ». Lentreprise parodique proclame vouloir « remplacer les humains », non pas pour les « libérer », mais parce quils sont « stupides, chers et inefficaces ». Lironie vise ici les promesses dOpenAI, DeepMind, Anthropic ou Meta : celles dune IA « au service de lhumanité ».
Le site reprend même des citations réelles, comme celle de Sam Altman :
« AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, therell be great companies. » (littéralement : « L'IA mènera probablement à la fin du monde, mais en attendant, il y aura de grandes entreprises. »)
Cette phrase, sortie de son contexte, devient la clef de voûte du pamphlet : si lIA doit détruire le monde, autant en tirer profit avant.
Sam Altman a fait cette remarque en 2015, mais il a également exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les risques liés à l'IA ces dernières années, comparant cette menace à une guerre nucléaire et reconnaissant le potentiel de « dommages graves » causés par une superintelligence mal alignée. Cette citation est souvent reprise pour souligner le potentiel à la fois d'immenses progrès et de risques catastrophiques dans le développement de l'IA.
Néanmoins, l'année dernière, OpenAI a perdu deux éminents chercheurs en IA, Ilya Sutskever et Jan Leike. À l'époque, les deux hommes codirigeaient l'équipe Superalignment de l'entreprise. Cette équipe était chargée d'assurer la sécurité de l'IA et s'efforçait de réaliser des « percées scientifiques et techniques pour diriger et contrôler des systèmes d'IA plus intelligents que nous ». Les départs de Ilya Sutskever et Jan Leike ont fragilisé l'équipe, qui a été ensuite dissoute.
Jan Leike a déclaré que son départ est lié au fait qu'OpenAI se préoccupe de moins en moins de la sécurité de ses systèmes d'IA. Il a déclaré : « la culture et les processus de sécurité ont été relégués au second plan par rapport aux produits brillants ».
En janvier, un autre chercheur d'OpenAI a démissionné et affirmé que les laboratoires d'IA prennent un « pari très risqué » avec l'humanité dans la course vers l'AGI, ce qui pourrait avoir « d'énormes inconvénients »
Une critique frontale du discours techno-libéral
Sous lapparente absurdité des propos, Replacement.AI met en lumière les tensions internes du capitalisme de lIA. Les géants du secteur se réclament dune mission humaniste « résoudre les grands défis du monde » tout en cherchant avant tout la rentabilité et la domination. Lentreprise fictive pousse cette logique jusquà lextrême : pourquoi guérir le cancer si cela ruine le marché de nos « robots oncologues » ?
Ce renversement souligne une vérité dérangeante : dans un système purement marchand, même la souffrance humaine devient un marché potentiel, et la compassion, une perte de revenus.« L'épanouissement humain n'est pas rentable », déclare l'entreprise fictive. En une phrase, tout le cynisme des modèles économiques actuels est exposé.
L'épanouissement humain n'est pas rentable.
Chez Replacement.AI, nous pensons que créer des outils d'IA pour résoudre les problèmes les plus urgents de la planète est une perte de temps non rentable.
Cela vous vaudra peut-être un prix Nobel, mais ce n'est pas un modèle économique viable. Si vous guérissez le cancer, qui achètera nos robots oncologues ?
Le problème que nous voulons réellement résoudre, ce sont les êtres humains eux-mêmes. Les êtres humains pleurent, sentent mauvais, font des erreurs et exigent des « congés ». Ils vous disent des choses que vous ne voulez pas entendre. Et pire encore, ils coûtent cher.
Mais aujourdhui la satire se charge dun poids nouveau : celui des réalités économiques de lIA et de lemploi.
- En Inde, par exemple, des chatbots IA prennent déjà en charge jusquà 80 % des interactions dans les centres dappels, remplaçant des milliers de salariés, selon Reuters.
- Aux États Unis, les recherches de la Federal Reserve et dautres institutions montrent que les métiers les plus exposés à lIA ont connu une augmentation notable du taux de chômage entre 2022 et 2025.
- Le rapport du Sénat américain évoque la possibilité que jusquà 100 millions demplois aux États-Unis soient supprimés dici la prochaine décennie en raison de lautomatisation par lIA. Il faut quand même souligner l'ironie ici : le rapport, publié plus tôt ce mois-ci par le sénateur Bernie Sanders, s'est appuyé sur les conclusions de ChatGPT.
Ainsi, la parodie prend un écho concret : lhumour nest plus seulement réflexif ; il résonne face à des licenciements massifs, à une redéfinition du travail, à une peur réelle de lobsolescence humaine.
Lhumour noir comme arme de dénonciation
La parodie adopte une esthétique de site web dentreprise sections « Mission », « Leadership », « Products », « Testimonials » mais chacune tourne en dérision les codes habituels du discours corporate :
- Les dirigeants sont décrits comme des sociopathes égocentriques.
- Les produits (comme HUMBERT®, un modèle pour enfants) flirtent avec la dystopie et la pédocriminalité.
- Les témoignages clients se réjouissent de ne plus penser, ni interagir avec leurs enfants.
Le comique devient ainsi une arme politique : il met le lecteur mal à laise, loblige à rire tout en ressentant la nausée. Cette esthétique rappelle des épisodes de Black Mirror (pour ceux qui ont la référence) ou les fausses pubs de The Onion, où lhumour révèle la cruauté du réel.
Et ce réel nest pas loin : des entreprises comme Commonwealth Bank of Australia ont licencié des employés pour les remplacer par des systèmes IA ou externalisés, provoquant une onde de choc dans le milieu bancaire et dans la société
Le spectre du travail inutile et des humains de trop
Replacement.AI revendique ouvertement la fin du travail humain : « Like Our Friends at OpenAI, Anthropic, DeepMind, xAI and Meta, were explicitly building machines that are going to be better than you at every task. » (Comme nos amis chez OpenAI, Anthropic, DeepMind, xAI et Meta, nous construisons explicitement des machines qui seront meilleures que vous dans toutes les tâches).
Le site évoque même les « nouvelles professions » post-humaines : nettoyer les déjections des chiens ou récurer les toilettes publiques. Ce ton grotesque dénonce un futur que beaucoup déconomistes commencent pourtant à prendre au sérieux : celui où les machines produisent la richesse, et où la majorité des humains sont exclus du circuit économique.
En ridiculisant la promesse de « libération par lautomatisation », lauteur de la satire nous force à affronter une question taboue : si les machines font tout mieux que nous, à quoi bon exister ?
Le double discours de la « sécurité de lIA »
Le passage sur la « sécurité » fait directement écho aux campagnes récentes des laboratoires dIA vantant leurs « équipes dalignement » ou leurs « comités déthique ». Replacement.AI confesse, avec une franchise terrifiante :
« We know safety is good PR so long as it doesnt involve slowing down. » (Nous savons que la sécurité est bonne pour l'image, à condition qu'elle n'entraîne pas de ralentissement.)
Autrement dit : la sécurité est une opération de communication, pas une valeur réelle.
Cette phrase pourrait être extraite dun rapport dentreprise, tant elle résume la tension permanente entre impératif économique et précaution morale. Le site tourne ainsi en dérision le concept même « d'AI alignment », cette idée de rendre la machine « bénévole » ou « docile », alors que tout lécosystème court vers la course au profit.
HUMBERT : la satire des IA éducatives et affectives
Le produit phare de la société imaginaire, HUMBERT®, est une caricature dassistant pour enfants :
- il « flirte » avec les jeunes utilisateurs, « affaiblit leur esprit critique », et « remplace les parents ».
- Lallusion au nom Humbert (héros pédophile du roman Lolita de Vladimir Nabokov) nest évidemment pas fortuite : elle souligne la perversion potentielle de systèmes dIA émotionnelle non régulés.
Derrière la blague, un avertissement : à force de déléguer nos émotions, nos apprentissages et nos désirs à des algorithmes, nous risquons délever une...
