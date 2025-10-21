Qu'est-ce que le « chatfishing » ?

Le cas d'une victime appelée Rachel

Les rencontres amoureuses en ligne à l'ère de l'IA

Les dangers du chatfishing

Comment lutter contre le chatfishing

Imaginez que vous avez échangé des messages avec une personne qui semble charmante et avec laquelle vous pourriez avoir un rendez-vous. Cette personne, ou du moins ce qu'elle vous a dit, vous a semblé spirituelle, intelligente et perspicace. Vous adorez son utilisation habile et sexy des jeux de mots et des références culinaires. Mais hélas, lorsque vous vous rencontrez enfin dans la vraie vie, ce n'est pas du tout aussi drôle que vous pensiez au départ.En effet, cette personne n'a pratiquement rien à vous offrir pour nourrir votre réflexion. Que s'est-il passé ? Eh bien, vous avez peut-être été victime d'un « chatfishing ». The Guardian vient de publier un article captivant sur le monde des rencontres en ligne à l'ère de l'IA, où l'on ne sait plus vraiment si l'on envoie un message à une personne ou à son proxy IA. Les célibataires tentent de s'y retrouver, mais sont de plus en plus victimes des horreurs de l'IA.Le chatfishing est un risque croissant avec l'utilisation de plus en plus répandue de l'IA générative dans la vie quotidienne. Le terme « chatfishing » peut sembler familier à certains lecteurs, car il est récemment apparu sur la toile comme un jeu de mots sur le terme « catfishing ». Le terme catfishing fait depuis longtemps partie du lexique des rencontres en ligne. Il y a même eu toute une série intitulée « Catfish » sur la chaîne de télévision américaine MTV.Le catfishing consiste à « créer une fausse identité en ligne pour vous inciter à établir une relation, que ce soit pour l'amour, le sexe, l'argent, le plaisir, la manipulation ou tout autre gain ». En résumé, le catfishing consiste à vous tromper. La différence est que le chatfishing se produit lorsque quelqu'un prétend utiliser ses propres mots et sa propre personnalité lorsqu'il discute avec vous, mais utilise en réalité ce qui a été généré par une IA comme ChatGPT.Comme le reporte The Guardian, de nombreuses personnes se disent victimes de cette duperie. Dans les grandes lignes, des utilisateurs mettent à profit ChatGPT ou un autre chatbot pour les aider à séduire. LIA aide à maintenir la discussion et à assurer certaines formulations afin d'éviter diverses maladresses. Pour les victimes du chatfishing, cela se traduit par un profil qui sintéresse à elles, qui fait preuve douverture, de finesse desprit et de réactivité.Les victimes se sentent écoutées et pensent alors nouer une relation plus profonde. La magie du virtuel sévanouit et se transforme souvent en désillusion au moment de la rencontre réelle. « Nous ne sortons pas ensemble, nous sortons avec des interlocuteurs virtuels grâce au chatfishing », déclare une victime.Rachel, 36 ans, a fait la connaissance d'un homme sur l'application de rencontres populaire Hinge. Pendant plusieurs semaines, leurs conversations étaient profondes et personnelles, suivant le scénario de toute relation naissante. Ils parlaient de traumatismes d'enfance, de styles d'attachement et partageaient des mèmes pour garder une ambiance légère. Mais lorsqu'ils se sont enfin rencontrés en personne, il était vide. Pas impoli ni dédaigneux. Juste creux.Il était loin de l'homme charismatique et émotionnellement disponible avec lequel elle échangeait des messages. C'est alors qu'elle a compris : elle n'était pas tombée amoureuse d'une personne. Elle était tombée amoureuse de son proxy IA. Autour d'une pinte, l'homme bredouillait des banalités, vérifiait son téléphone un peu trop souvent et semblait se faner sous la pression de ses questions, donnant l'impression que les deux étaient de parfaits inconnus.« J'avais l'impression d'être assise en face d'une personne à qui je n'avais jamais parlé. J'ai essayé d'avoir le même genre de conversation que celles que nous avions eues en ligne, mais c'était comme si je frappais à une porte en demandant s'il y avait quelqu'un, comme s'il ne savait absolument rien de moi. C'est là que j'ai soupçonné qu'il utilisait l'IA », a déclaré Rachel. Malgré cette expérience, elle a quand même donné le bénéfice du doute à son rendez-vous.« Je me suis dit qu'il était peut-être nerveux », explique-t-elle. Mais elle avait déjà été victime de chatfishing auparavant, alors quand l'écart entre sa personnalité réelle et numérique n'a pas réussi à se combler lors de leur deuxième rendez-vous, elle a mis fin à leur relation. « J'avais déjà été amenée au lit par ChatGPT au moins une fois. Je ne voulais pas que cela se reproduise ». Les rapports montrent que ce genre de situation est de plus en plus courant.Les gens laissent les chatbots écrire leur vie amoureuse à leur place. Alors que les applications de rencontres avaient déjà échoué à tenir toutes leurs promesses de commodité, l'IA rajoute une nouvelle couche d'artifice numérique à cet univers. Certains utilisateurs interrogés par The Guardian affirment utiliser l'IA pour « améliorer » leurs conversations : reformuler des phrases maladroites, paraître plus empathiques ou poser de meilleures questions.Mais d'autres confient l'intégralité de leurs conversations à des modèles linguistiques. Ils entraînent des robots à répondre à des questions sur les rencontres amoureuses, leur fournissent les réponses de leurs partenaires potentiels et laissent l'algorithme imiter ce que dirait un « partenaire idéal ».À l'instar de l'arnaque sentimentale hypocrite dont il tire son nom, le chatfishing n'est pas toujours malveillant, mais il est souvent utilisé comme une sorte de publicité mensongère. Les personnes interrogées par The Guardian affirment que le monde exigeant et laborieux des rencontres les épuise. Elles en ont assez de faire défiler des profils et de recommencer sans cesse les premières étapes d'une relation avec plusieurs personnes.Elles se tournent donc vers l'IA, qui peut faire tout ce travail à leur place, mais à un certain prix. Il est certes mélodramatique de dire que le prix à payer est votre âme, mais oui, c'est vrai. Pas au sens littéral. ChatGPT n'est pas un vu qui a mal tourné. Mais c'est peut-être la plus grande machine à publicité mensongère au monde.Bien sûr, les gens ne révèlent pas que ChatGPT est leur Cyrano de Bergerac, leur chuchotant les mots doux parfaits à dire depuis un buisson voisin. Et pourquoi le feraient-ils ? C'est l'illusion qui leur permet de mettre un pied dans la porte. Mais dès qu'il est proposé aux gens de se rencontrer pour voir s'ils sont physiquement compatibles, l'illusion s'évanouit, s'effaçant rapidement à chaque pause et à chaque tournant ennuyeux de la conversation.Il y a fort à parier que la tromperie délibérée n'est pas le genre de chose que vous recherchez chez un partenaire. Quand une personne se livre à ce jeu avec vous, cela peut être un signe avant-coureur important que cette personne est prête à vous tromper d'autres manières également. Et comme les catfisheurs, les chatfisheurs peuvent rechercher autre chose que l'amour. Ils peuvent essayer de vous escroquer vos biens, votre argent, ou pire encore.Le chatfishing va à l'encontre de l'objectif même des rencontres, qui est de permettre aux gens de trouver la personne qui leur correspond le mieux. Par conséquent, à moins que le chatfisheur vous donne une explication honnête et acceptable quant à ses motivations, vous feriez peut-être mieux de prendre vos distances.C'est un mauvais précédent que de commencer une relation sur la base d'une tromperie. De plus, différents types d'IA peuvent donner des conseils notoirement mauvais en raison de données et d'algorithmes défectueux, vous laissant encore plus désemparé en matière de rencontres.Le chatfishing étant susceptible de devenir de plus en plus courant, vous aimeriez probablement disposer d'un moyen de le détecter rapidement. Il serait certainement formidable d'avoir un outil permettant de détecter le chatfishing capable de vous dire rapidement et avec précision : « Oh, non, ce n'est pas Maude qui a dit ce message, c'était Claude », ou « cette petite perle sur vos yeux vient de Gemini ». Mais hélas, ce n'est pas le cas pour l'instant.Certains ont proposé des « indices » permettant de savoir si des personnes utilisent l'IA pour vous parler. Un indice possible est lorsque les réponses sont trop rigides et formelles, comme « Pouvez-vous reformuler la question », à moins que la personne qui...