Le 18 septembre 2025, des millions de personnes à travers les États-Unis ont participé aux manifestations « No Kings », un slogan né en réponse aux publications arrogantes de Donald Trump sur les réseaux sociaux et à son extension continue du pouvoir exécutif. Dans ses publications sur ses réseaux sociaux, Donald Trump s'autoproclame « roi », tout en se mettant en scène avec des images générées par l'IA le représentant avec une couronne.
Donald Trump a dénoncé ces manifestations. « Les manifestations étaient très modestes, très inefficaces et les gens étaient épuisés. Quand on regarde ces gens, ils ne sont pas représentatifs de la population de notre pays », a déclaré le président aux journalistes. Mais selon ses détracteurs, les manifestants étaient certainement représentatifs d'un grand nombre d'Américains en colère contre le président, et n'étaient certainement pas peu nombreux.
Alors que les Américains descendaient dans la rue, il continuait de publier de nouvelles vidéos. Dans une vidéo générée par l'IA initialement publiée sur X (ex-Twitter) par un troll génial, Donald Trump, coiffé d'une couronne, décolle dans un avion de chasse sur la chanson « Danger Zone », comme s'il était dans Top Gun. Survolant les manifestants dans les villes américains, le roi pilote Donald Trump bombarde les gens avec des litres d'excréments.
En republiant cette vidéo, Donald Trump laisse penser qu'il fantasme sur le fait de larguer des excréments sur les personnes auxquelles il a prêté serment il y a neuf mois, la main posée sur la Bible. Le premier manifestant que l'on voit dans la vidéo est une personne réelle, Harry Sisson, un influenceur libéral en ligne.
Mais cela n'était apparemment pas clair pour beaucoup d'autres journalistes. La plupart des médias nationaux semblent avoir peur d'appeler les choses comme ils les voient, et comme tout le monde les voit : Donald Trump larguant des bombes d'excréments sur l'Amérique, préférant plutôt recourir à des euphémismes. CNN a qualifié cela de « ce qui semble être des déchets ». Le New York Times a parlé de « liquide brun ». Il y a également :
- The Hill a parlé de « liquide brun » et de « ce qui ressemblait à des excréments » ;
- The Guardian a parlé de « boue brune » et d'« éclaboussures de matière brune » ;
- Encore du « liquide brun » pour le New York Times ;
- NBC News s'est rapproché de la vérité avec « ce qui semblait être des excréments » ;
- Un contributeur de CNN a déclaré que « Donald Trump semblait déverser des eaux usées non traitées » ;
- Axios a fourni un contexte utile : « des substances brunes suspectes tombant du ciel » ;
- ABC News a choisi de couper la vidéo avant même que les excréments artificiels ne commencent à tomber.
Les médias ont été vivement critiqués en raison de leur couverture de la vidéo. Les critiques estiment que les attaques de Donald Trump contre la presse conduisent les médias à s'autocensurer. Certains acteurs du secteur craignent que laccès à une information fiable se raréfie. Selon eux, certains médias, biaisés en faveur du président ou par crainte de représailles, pourraient ne pas rapporter les faits de manière complète et totalement impartiale.
« Mesdames et messieurs, c'était des excréments. Et c'est dégoûtant. Cela nous rappelle une fois de plus que cet individu raffiné n'est pas un élève de CE2 en manque d'attention, mais le président des États-Unis. Également en manque d'attention, mais c'est une autre histoire », lit-on dans les commentaires.
Donald Trump normalise les vidéos truquées générées par l'IA
Au début du mois, quelques heures après avoir rencontré des élus démocrates à la Maison Blanche pour discuter dun plan budgétaire, Donald Trump a choisi une méthode de communication qui détonne. Il a posté sur sa plateforme Truth Social une vidéo générée par l'IA, caricaturant Chuck Schumer et Hakeem Jeffries. Entre sombrero, moustache factice et propos grossiers, la mise en scène a déclenché une polémique sur lusage politique des deepfakes.
Le dialogue fabriqué tourne en dérision les démocrates, accusés de vouloir acheter de nouveaux électeurs en offrant une couverture santé gratuite aux migrants. En arrière-plan, une musique folklorique mexicaine accentue leffet grotesque. La vidéo vient du bureau du président. Et cest précisément ce qui choque.
La vidéo nest pas seulement insultante, elle véhicule des clichés racistes et un langage ordurier : Chuck Schumer y déclare que les démocrates ne seraient rien dautre que des « woke pieces of s**t », prêts à manipuler des communautés entières pour leur survie électorale. Si le ton peut sembler caricatural, il sinscrit dans une stratégie plus large : détourner lattention de la crise budgétaire en cours et mobiliser la base trumpiste autour dun ennemi commun, désigné à travers le prisme de lIA.
Le recours à une vidéo générée par IA pose une question inédite. Lusage de deepfakes en politique nest pas nouveau, mais jamais un président en exercice navait assumé publiquement un tel contenu. Jusquici, les deepfakes politiques circulaient surtout sur des forums ou via des campagnes de désinformation orchestrées par des acteurs extérieurs. En les postant directement, Donald Trump brouille les lignes : est-ce de la satire légitime ou une forme de manipulation dÉtat ?
La frontière entre humour et désinformation devient dautant plus floue que ces images exploitent des stéréotypes raciaux et alimentent la polarisation politique. Si ces partisans saluent le « génie provocateur » du président, dautres y voient une normalisation dangereuse dun outil qui pourrait, demain, miner la confiance dans tout discours public. Précédemment, Donald Trump a partagé une vidéo TikTok générée par l'IA dépeignant l'arrestation de l'ancien président Barack Obama par des agents du FBI directement dans le Bureau ovale.
Le clip est survenu dans un contexte déjà tendu, au lendemain d'allégations explosives formulées par Tulsi Gabbard, l'actuelle Directrice du Renseignement National : elle a publiquement accusé des hauts fonctionnaires de l'administration Obama d'une « conspiration traîtreuse » visant à manipuler des informations clés concernant l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et à saper la victoire à la présidence de Donald Trump. Elle a annoncé son intention de transmettre des documents au Département de la Justice pour d'éventuelles poursuites pénales.
Les critiques dénoncent l'utilisation abusive de l'IA par Trump
« Le président diffuse des images fausses et stupides, mais également activement hostiles envers les personnes qui vivent dans ce pays. Et certains médias font mine de ne pas comprendre le contenu de la vidéo. Vous souvenez-vous de l'indignation suscitée lorsque Joe Biden a qualifié les partisans de MAGA de « gens poubelles » ? Aujourd'hui, il y a un silence lorsque Donald Trump crache son mépris sur les Américains », souligne un autre critique.
Selon certains journalistes, le véritable problème est ce que dit réellement la vidéo. Oui, il y a l'avion « King Trump » et la couronne. Mais peu importe à quel point Donald Trump ses partisans se plaignent, le droit du peuple à se réunir pacifiquement est inscrit dans le premier amendement.
De plus, les personnes sur lesquelles il crache sont des Américains. Il est le président de tout le pays, pas seulement des États républicains. « Nous avons donc ici une vidéo d'un président qui prétend être de sang royal et qui, littéralement (ou aussi littéralement que l'IA peut l'être), crache sur la liberté d'expression ― et sur les citoyens américains. Et certains républicains le défendent. C'est immature, grossier et révoltant », a écrit un critique.
« Le président utilise les réseaux sociaux pour faire passer son message. On peut dire qu'il est probablement la personne qui a le mieux utilisé les réseaux sociaux à cette fin. Il utilise la satire pour faire passer son message. Il n'appelle pas au meurtre de ses adversaires politiques », a déclaré le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, lors d'une conférence de presse. Mike Johnson n'a toutefois pas précisé quel était ce message.
Kenny Loggins, l'auteur du titre « Danger Zone » utilisé dans le clip de Donald Trump, a fustigé l'utilisation de son uvre dans un tel scénario. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait que sa musique soit utilisée ou associée à quelque chose qui a pour seul but de nous diviser », a déclaré le musicien. Lartiste américain, connu pour ses collaborations avec le cinéma, réclame le retrait immédiat de sa chanson emblématique du film Top Gun.
Trump accusé d'utiliser la FCC comme une arme contre les médias critiques
Donald Trump s'en prend à certains organes de presse américains qu'il décrit comme des usines à infox. Il estime que les chaînes ABC et NBC sont « deux des radiodiffuseurs les plus partiaux » qui soient et appelle la FCC (Federal Communications Commission) à révoquer leurs licences. Il a posté sur sa plateforme Truth Social que ces médias devraient soit perdre leurs licences, soit payer des redevances substantielles pour lusage du spectre public.
Les propositions de Donald Trump ont provoqué un tollé, le président américain étant accusé de vouloir censurer les voix critiques à l'égard de son administration. Depuis son investiture, Donald Trump a apporté plusieurs changements affectant le pool de presse de la Maison Blanche et l'accès à celle-ci.
La révocation d'une licence est beaucoup plus compliquée que Donald Trump ne le laisse entendre. La FCC ne délivre pas directement de licences à des chaînes telles que CBS, NBC ou ABC. La FCC a le pouvoir de délivrer des licences aux stations de radiodiffusion, même si bon nombre de ces stations appartiennent à de grands réseaux et sont exploitées par ceux-ci. Selon les experts, révoquer une licence en cours de validité est très difficile sur le plan juridique.
Certains acteurs du secteur décrivent cela comme pratiquement impossible. La FCC peut révoquer une licence lorsqu'elle doit être renouvelée, mais aucune licence de chaîne de télévision ne doit être renouvelée avant 2028. Anna Gomez, commissaire de la FCC et seule démocrate de la commission, a mis en garde contre le risque que le pouvoir d'octroi de licences de la FCC soit « utilisé comme une arme pour restreindre la liberté de la presse » dans le pays.
Envoyé par Anna Gomez, commissaire de la FCC
