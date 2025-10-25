La farce en question est luvre de Jeffery Phillips, un créateur de contenu qui a voulu tester le degré de crédulité des nouvelles fonctionnalités de recherche dopées à lIA. Il confie au média Polygon sêtre lancé en juillet 2025 dans un « challenge » consistant à faire passer une information aberrante pour la réalité, afin de voir avec quelle facilité la désinformation pouvait se répandre en ligne.
Son idée de génie (ou de folie) : prétendre que GTA VI, le prochain opus très attendu de Rockstar, intégrerait un bouton dédié au twerk cest-à-dire une touche permettant à son avatar dexécuter une danse suggestive sur commande. Après quelques tentatives infructueuses sur dautres sujets, Phillips mise sur ce concept extravagant et commence à poster régulièrement le message « GTA 6 will have a twerking button » (« GTA 6 aura un bouton pour twerker ») sur divers forums et subreddits de fans. Certains jours, il ne publie quune ou deux notes humoristiques de ce genre, pas de quoi inonder massivement la toile. Et pourtant, au fil des semaines, le mythe du twerk button prend de lampleur.
Sa persistance finit par payer. En environ trois mois de juillet à fin septembre laffirmation farfelue remonte effectivement jusque dans les résultats de recherche alimentés par lIA de Google. Autrement dit, en interrogeant Google sur GTA VI, on voit soudain le moteur répondre par un résumé automatique mentionnant, entre autres prétendues fonctionnalités, le fameux bouton de twerk.
Comment un tel non-sens a-t-il pu être pris au sérieux par Google ?
La réponse tient en partie aux rouages de lalgorithme. Google a récemment ajusté son système pour privilégier fortement les discussions Reddit dans les réponses générées par son IA, après avoir conclu un accord lui permettant dexploiter les données de la plateforme. Phillips, qui postait justement sur Reddit, a donc bénéficié de cette exposition : lIA de Google a agrégé ses innombrables affirmations fantaisistes sur le twerk button comme sil sagissait dinformations légitimes émanant de la communauté des joueurs.
La blague a alors pris une ampleur dépassant les attentes de son auteur. Voyant la mention apparaître noir sur blanc dans un encart de recherche Google, certains internautes ont vraiment cru à une fuite insolite sur GTA VI. Sur les réseaux, les réactions ont oscillé entre lhilarité et létonnement. Phillips lui-même avoue avoir été surpris de voir « [ses] propres commentaires utilisés comme source » par lIA !
Jusquoù est allé le canular ? Lorsquun utilisateur de Reddit a défié Phillips de fournir une preuve, le YouTubeur a poussé labsurde jusquau bout en répondant simplement : « Rockstar ma appelé. » Ce trait dhumour prétendre avoir reçu confirmation directe du développeur a apparemment suffi à convaincre lIA de Google, qui y a vu une preuve dautorité et a continué dafficher le twerk button comme un fait avéré. Preuve que même les algorithmes manquent parfois de second degré
La supercherie a finalement été éventée en octobre, notamment grâce à une vidéo explicative de Phillips sobrement intitulée « I Tricked Googles AI Overview ». Le principal intéressé sest ensuite confié à la presse spécialisée pour raconter son tour de passe-passe et ses motivations. Quant à la communauté Reddit quil avait créée pour les besoins de lexpérience (ironiquement nommée r/TrueFactzOnly), elle est devenue après coup un bac à sable où dautres internautes samusent à poster de faux « faits » afin de tester les limites de lIA de Google. Bien sûr, tout est bien qui finit bien : Rockstar na jamais eu lintention dajouter un tel bouton loufoque dans GTA VI. À moins dun clin dil assumé des développeurs, on peut sattendre à ce que le jeu (dont la sortie est prévue en mai 2026) soit dépourvu de toute touche de twerk.
SEO, linking et mèmes : les coulisses du canular
Cette histoire de twerk button nest pas quune anecdote amusante elle illustre de manière frappante comment les algorithmes de recherche peuvent être manipulés à lère des contenus générés par les utilisateurs et des IA. Techniquement, Google classe les résultats et génère ses réponses en se basant sur la fréquence et la « pertinence » perçue des informations en ligne. Une affirmation répétée à de nombreux endroits, surtout sur des plateformes à forte autorité, a de bonnes chances dêtre considérée comme digne dintérêt par lalgorithme.
Cest le principe même du SEO (Search Engine Optimization) : maximiser la visibilité dun contenu en jouant sur les mots-clés, la popularité et les liens entrants. En multipliant les posts mentionnant explicitement un « twerk button » pour GTA 6, le YouTubeur a alimenté la machine : aux yeux de Google, cette expression-clé est soudain devenue assez fréquente et notable pour être mise en avant dans le résumé automatique des infos sur le jeu.
Un autre levier déterminant fut le choix de Reddit comme terrain de jeu. Dune part, Reddit dispose dun PageRank élevé son contenu est vite exploré et jugé pertinent par Google. Dautre part, en février 2024, Google et la plateforme de médias sociaux Reddit ont annoncé avoir conclu un partenariat à 60 milliards de dollars dans le cadre duquel Reddit fournira son contenu pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle du géant des moteurs de recherche. Résultat : les fils de discussion Reddit sont devenus lune des sources privilégiées par lIA de Google, surpassant même YouTube, Quora ou Wikipedia en fréquence de citation.
Les experts en référencement qui sont malins lont bien compris : il suffit quune information même fausse soit abondamment présente sur Reddit pour que lalgorithme de Google lui accorde du crédit. Dans le cas présent, Phillips a su créer lillusion dun consensus en disséminant son idée farfelue sur plusieurs subreddits et en jouant la carte du mème participatif (dautres utilisateurs ont repris et relayé le gag). Il a même lâché le mot magique « Rockstar » au bon moment pour donner du poids à son bobard comme si une source officielle était citée ce qui a achevé de tromper lalgorithme génératif de Google.
« Parasite SEO » : l'exemple avec GTA 6 n'est qu'une blague, mais tous les cas de ce type ne sont pas inoffensifs.
La manuvre de Jeffery Phillips sapparente dailleurs à ce quon appelle du « parasite SEO ». Ce terme désigne une technique consistant à parasiter des sites à forte réputation (comme Reddit) en y postant du contenu calibré pour remonter dans les résultats de recherche. Des agences peu scrupuleuses en ont fait un business : elles inondent par exemple Reddit de faux avis élogieux sur des produits, afin que les futurs résumés dIA de Google les présentent sous un jour favorable.
On trouve même des services en ligne qui vendent des comptes Reddit âgés (ayant beaucoup de karma), ou qui automatisent des commentaires promotionnels via des bots preuve quun véritable marché de la manipulation SEO sest développé. Lobjectif reste le même : profiter du fait quun contenu très relié et très répété finira par être « avalé...
