Du mème au « fait » indexé : un YouTuber révèle comment il a trompé Google en lui faisant croire que GTA 6 comporterait un « bouton twerk »
Le canular qui expose les failles de l'IA générative

Le , par Stéphane le calme
La rumeur saugrenue dun « bouton pour twerker » dans Grand Theft Auto VI a enflammé Internet récemment : mèmes parodiques, fils de discussion sur Reddit et posts sur X (Twitter) se sont propagés à toute vitesse et même laperçu par IA de Google a intégré cette « information » dans ses résultats de recherche. Évidemment, tout cela était un canular savamment orchestré par un YouTubeur. Voici lhistoire improbable de ce « twerk button » imaginaire qui a réussi à faire danser lalgorithme de Google

La farce en question est luvre de Jeffery Phillips, un créateur de contenu qui a voulu tester le degré de crédulité des nouvelles fonctionnalités de recherche dopées à lIA. Il confie au média Polygon sêtre lancé en juillet 2025 dans un « challenge » consistant à faire passer une information aberrante pour la réalité, afin de voir avec quelle facilité la désinformation pouvait se répandre en ligne.

Son idée de génie (ou de folie) : prétendre que GTA VI, le prochain opus très attendu de Rockstar, intégrerait un bouton dédié au twerk  cest-à-dire une touche permettant à son avatar dexécuter une danse suggestive sur commande. Après quelques tentatives infructueuses sur dautres sujets, Phillips mise sur ce concept extravagant et commence à poster régulièrement le message « GTA 6 will have a twerking button » (« GTA 6 aura un bouton pour twerker ») sur divers forums et subreddits de fans. Certains jours, il ne publie quune ou deux notes humoristiques de ce genre, pas de quoi inonder massivement la toile. Et pourtant, au fil des semaines, le mythe du twerk button prend de lampleur.

Sa persistance finit par payer. En environ trois mois  de juillet à fin septembre  laffirmation farfelue remonte effectivement jusque dans les résultats de recherche alimentés par lIA de Google. Autrement dit, en interrogeant Google sur GTA VI, on voit soudain le moteur répondre par un résumé automatique mentionnant, entre autres prétendues fonctionnalités, le fameux bouton de twerk.

Comment un tel non-sens a-t-il pu être pris au sérieux par Google ?

La réponse tient en partie aux rouages de lalgorithme. Google a récemment ajusté son système pour privilégier fortement les discussions Reddit dans les réponses générées par son IA, après avoir conclu un accord lui permettant dexploiter les données de la plateforme. Phillips, qui postait justement sur Reddit, a donc bénéficié de cette exposition : lIA de Google a agrégé ses innombrables affirmations fantaisistes sur le twerk button comme sil sagissait dinformations légitimes émanant de la communauté des joueurs.

La blague a alors pris une ampleur dépassant les attentes de son auteur. Voyant la mention apparaître noir sur blanc dans un encart de recherche Google, certains internautes ont vraiment cru à une fuite insolite sur GTA VI. Sur les réseaux, les réactions ont oscillé entre lhilarité et létonnement. Phillips lui-même avoue avoir été surpris de voir « [ses] propres commentaires utilisés comme source » par lIA !

Jusquoù est allé le canular ? Lorsquun utilisateur de Reddit a défié Phillips de fournir une preuve, le YouTubeur a poussé labsurde jusquau bout en répondant simplement : « Rockstar ma appelé. » Ce trait dhumour  prétendre avoir reçu confirmation directe du développeur  a apparemment suffi à convaincre lIA de Google, qui y a vu une preuve dautorité et a continué dafficher le twerk button comme un fait avéré. Preuve que même les algorithmes manquent parfois de second degré

La supercherie a finalement été éventée en octobre, notamment grâce à une vidéo explicative de Phillips sobrement intitulée « I Tricked Googles AI Overview ». Le principal intéressé sest ensuite confié à la presse spécialisée pour raconter son tour de passe-passe et ses motivations. Quant à la communauté Reddit quil avait créée pour les besoins de lexpérience (ironiquement nommée r/TrueFactzOnly), elle est devenue après coup un bac à sable où dautres internautes samusent à poster de faux « faits » afin de tester les limites de lIA de Google. Bien sûr, tout est bien qui finit bien : Rockstar na jamais eu lintention dajouter un tel bouton loufoque dans GTA VI. À moins dun clin dil assumé des développeurs, on peut sattendre à ce que le jeu (dont la sortie est prévue en mai 2026) soit dépourvu de toute touche de twerk.


SEO, linking et mèmes : les coulisses du canular

Cette histoire de twerk button nest pas quune anecdote amusante  elle illustre de manière frappante comment les algorithmes de recherche peuvent être manipulés à lère des contenus générés par les utilisateurs et des IA. Techniquement, Google classe les résultats et génère ses réponses en se basant sur la fréquence et la « pertinence » perçue des informations en ligne. Une affirmation répétée à de nombreux endroits, surtout sur des plateformes à forte autorité, a de bonnes chances dêtre considérée comme digne dintérêt par lalgorithme.

Cest le principe même du SEO (Search Engine Optimization) : maximiser la visibilité dun contenu en jouant sur les mots-clés, la popularité et les liens entrants. En multipliant les posts mentionnant explicitement un « twerk button » pour GTA 6, le YouTubeur a alimenté la machine : aux yeux de Google, cette expression-clé est soudain devenue assez fréquente et notable pour être mise en avant dans le résumé automatique des infos sur le jeu.

Un autre levier déterminant fut le choix de Reddit comme terrain de jeu. Dune part, Reddit dispose dun PageRank élevé  son contenu est vite exploré et jugé pertinent par Google. Dautre part, en février 2024, Google et la plateforme de médias sociaux Reddit ont annoncé avoir conclu un partenariat à 60 milliards de dollars dans le cadre duquel Reddit fournira son contenu pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle du géant des moteurs de recherche. Résultat : les fils de discussion Reddit sont devenus lune des sources privilégiées par lIA de Google, surpassant même YouTube, Quora ou Wikipedia en fréquence de citation.

Les experts en référencement qui sont malins lont bien compris : il suffit quune information  même fausse  soit abondamment présente sur Reddit pour que lalgorithme de Google lui accorde du crédit. Dans le cas présent, Phillips a su créer lillusion dun consensus en disséminant son idée farfelue sur plusieurs subreddits et en jouant la carte du mème participatif (dautres utilisateurs ont repris et relayé le gag). Il a même lâché le mot magique « Rockstar » au bon moment pour donner du poids à son bobard  comme si une source officielle était citée  ce qui a achevé de tromper lalgorithme génératif de Google.

« Parasite SEO » : l'exemple avec GTA 6 n'est qu'une blague, mais tous les cas de ce type ne sont pas inoffensifs.

La manuvre de Jeffery Phillips sapparente dailleurs à ce quon appelle du « parasite SEO ». Ce terme désigne une technique consistant à parasiter des sites à forte réputation (comme Reddit) en y postant du contenu calibré pour remonter dans les résultats de recherche. Des agences peu scrupuleuses en ont fait un business : elles inondent par exemple Reddit de faux avis élogieux sur des produits, afin que les futurs résumés dIA de Google les présentent sous un jour favorable.

On trouve même des services en ligne qui vendent des comptes Reddit âgés (ayant beaucoup de karma), ou qui automatisent des commentaires promotionnels via des bots  preuve quun véritable marché de la manipulation SEO sest développé. Lobjectif reste le même : profiter du fait quun contenu très relié et très répété finira par être « avalé...
