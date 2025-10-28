La start-up française Mistral lance Mistral AI Studio, une plateforme web permettant de créer, d'observer et de déployer des applications d'IA à l'aide de modèles propriétaires et à poids ouvert

De nombreux prototypes, peu de systèmes en production

Suivre l'évolution des résultats d'un modèle à l'autre ou d'une version à l'autre

Reproduire les résultats ou expliquer les régressions

Surveiller l'utilisation réelle et recueillir des commentaires structurés

Effectuer des évaluations liées à leurs propres benchmarks spécifiques à leur domaine

Affiner les modèles à l'aide de données propriétaires, de manière privée et progressive

Déployer des workflows régis qui satisfont aux contraintes de sécurité, de conformité et de confidentialité

Boucler la boucle entre les instructions génératives (prompts) et la production

Évaluation intégrée : des benchmarks internes qui reflètent les critères de réussite spécifiques à l'entreprise (et non des mesures génériques de classement).

Boucles de rétroaction traçables : un moyen de collecter des données d'utilisation réelles, de les étiqueter et de les transformer en ensembles de données qui alimentent la prochaine itération.

Provenance et gestion des versions : pour les prompts, les modèles, les ensembles de données et les évaluateurs, avec la possibilité de comparer les itérations, de suivre les régressions et de revenir en arrière en toute sécurité.

Gouvernance : pistes d'audit intégrées, contrôles d'accès et limites d'environnement conformes aux normes de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Déploiement flexible : possibilité d'exécuter les workflows d'IA à proximité de leurs systèmes, sur une infrastructure hybride, VPC ou sur site, et de migrer entre eux sans avoir à les repenser.

Présentation de Mistral AI Studio

Observabilité

Exécution des agents

Registre IA

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Mistral AI SAS est une start-up française spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à Paris. Elle possède également des bureaux au Royaume-Uni, ainsi que des antennes à Palo Alto et à Singapour. Fondée en avril 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, Mistral AI dispose de grands modèles de langage (LLM) à poids ouvert, avec des modèles d'IA à la fois open source et propriétaires. Durant sa première année d'existence, l'entreprise a réalisé trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Sa dernière levée en septembre 2025 la valorise à plus de onze milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'IA.La start-up française Mistral a récemment dévoilé Mistral AI Studio, une plateforme web qui permet de créer, d'observer et de déployer des applications d'IA à l'aide de modèles propriétaires et open source. Elle remplace l'ancienne plateforme API "Le Platforme" et l'étend à un environnement de niveau entreprise qui prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement. La plateforme propose un large catalogue de modèles, notamment Mistral Large, Mixtral 8x7B, Mixtral 8x22B, Pixtral multimodal, Voxtral speech et Codestral pour la génération de code.L'architecture d'AI Studio repose sur trois piliers : l'observabilité, l'exécution des agents et le registre IA. La couche d'observabilité permet la surveillance des performances, la visualisation de la traçabilité des données et la création automatisée d'ensembles de données d'évaluation. L'exécution des agents, optimisée par Temporal, exécute des processus durables et riches en contexte qui prennent en charge les workflows de génération augmentée par récupération. Le registre IA gère le versionnage, le suivi de la traçabilité et le contrôle d'accès pour tous les actifs IA afin de garantir la gouvernance et la conformité.La plateforme comprend un tableau de bord destiné aux développeurs pour l'évaluation, le réglage fin et la gestion par lots, ainsi qu'un espace de test pour tester les modèles et ajuster les paramètres. Des outils intégrés tels que Code Interpreter, Image Generation et Web Search permettent des flux de travail multimodaux et programmatiques. Les options de déploiement comprennent l'accès hébergé, l'intégration dans le cloud, l'auto-hébergement et l'hébergement privé, tous dotés de filtres de sécurité et de garde-fous intégrés.Mistral AI Studio est entré en phase bêta privée le 24 octobre 2025, avec un accès anticipé disponible pour les entreprises.Selon Mistral, les équipes d'IA d'entreprise ont construit des dizaines de prototypes, incluant des copilotes, des interfaces de chat et des outils de synthèse. La société constate que les modèles sont performants, les cas d'utilisation sont clairs et les entreprises sont intéressées.Cependant, elle souligne qu'un chemin fiable vers la production et un système robuste font défaut. Les équipes sont bloquées non pas par les performances des modèles, mais par leur incapacité à :En conséquence, la plupart des adoptions de l'IA s'arrêtent au stade du prototype, selon l'entreprise. « Les modèles sont codés en dur dans les applications sans harnais d'évaluation. Les prompts (instructions génératives) sont réglées manuellement dans les documents Notion. Les déploiements s'exécutent sous forme de scripts ponctuels. Et il est difficile de savoir si la précision s'est améliorée ou détériorée. Il existe un écart entre le rythme des expérimentations et la maturité des primitives de production. »Après avoir discuté avec des centaines d'entreprises clientes, Mistral a identifié que le véritable obstacle est l'absence d'un système permettant de transformer l'IA en une capacité fiable, observable et contrôlée.Selon Mistral, la mise en uvre opérationnelle de l'IA nécessite une infrastructure qui prend en charge l'amélioration continue, la sécurité et le contrôle, au rythme exigé par les flux de travail modernes.La société a identifié plusieurs exigences clés régulièrement exprimées par les équipes IA des entreprises. Celles-ci incluent :Mistral constate qu'aujourd'hui, la plupart des équipes construisent ces capacités au coup par coup, en réutilisant des outils destinés au DevOps, au MLOps ou à l'expérimentation. Cependant, l'entreprise note que la pile LLM introduit de nouvelles abstractions : les prompts sont déployées quotidiennement, les modèles évoluent chaque semaine, l'évaluation est en temps réel et spécifique à chaque cas d'utilisation.La société conclut que c'est la boucle entre les prompts et la production qui distingue les équipes qui expérimentent l'IA de celles qui l'utilisent comme un système fiable.Selon la startup d'IA, Mistral AI Studio offre la même infrastructure, la même observabilité et la même discipline opérationnelle qui alimentent les systèmes à grande échelle de l'entreprise, désormais adaptés aux équipes qui ont besoin de créer, d'évaluer et d'exécuter l'IA en production.« Chez Mistral AI, nous exploitons des systèmes d'IA qui servent des millions d'utilisateurs dans le cadre de charges de travail complexes. La création et la maintenance de ces systèmes nous ont obligés à résoudre des problèmes complexes : comment mettre en place des boucles de rétroaction à grande échelle, mesurer la qualité de manière fiable, former et déployer en toute sécurité, et maintenir la gouvernance dans des environnements distribués », a déclaré l'entreprise.AI Studio commercialise ces solutions. Mistral précise que la plateforme capture les primitives qui rendent les systèmes d'IA de production durables et reproductibles : la capacité d'observer, d'exécuter de manière durable et de gouverner. Elle ajoute que ces primitives constituent les trois piliers de son offre : l'observabilité, l'exécution des agents et le registre d'IA.D'après Mistral, l'observabilité dans AI Studio offre une visibilité complète sur ce qui se passe, permettant de comprendre les causes et de déterminer comment les améliorer. L'Explorer permet aux équipes de filtrer et d'inspecter le trafic, de créer des ensembles de données et d'identifier d'éventuelles régressions.Les juges, qui peuvent être créés et testés dans leur propre Judge Playground, sont décrits comme les éléments qui définissent la logique d'évaluation et notent les résultats à grande échelle. Les campagnes et les ensembles de données convertissent automatiquement les interactions de production en ensembles d'évaluation sélectionnés.Enfin, les expériences, les itérations et les tableaux de bord rendent les améliorations mesurables, et non anecdotiques.« Grâce à ces fonctionnalités, les équipes de développement d'IA peuvent retracer les résultats jusqu'aux prompts, les prompts jusqu'aux versions et les versions jusqu'à l'utilisation réelle, bouclant ainsi la boucle de rétroaction avec des données concrètes plutôt qu'avec de l'intuition », a déclaré Mistral.D'après Mistral, Agent Runtime constitue la colonne vertébrale d'exécution d'AI Studio. Il exécute tous les agents, des tâches simples en une seule étape aux flux métier complexes en plusieurs étapes, en assurant durabilité, transparence et reproductibilité.Chaque agent fonctionne au sein d'un environnement d'exécution avec état et tolérant aux pannes, s'appuyant sur Temporal pour garantir un comportement cohérent lors des réessais, des tâches de longue durée et des appels en chaîne. Le runtime est conçu pour gérer des charges utiles importantes, en déchargeant les documents vers le stockage d'objets et en générant des graphiques statiques qui rendent les chemins d'exécution à la fois vérifiables et faciles à partager.Chaque exécution émet des données de télémétrie et d'évaluation qui sont directement transmises à Observability pour la mesure et la gouvernance. Enfin, Mistral précise qu'AI Studio prend en charge les déploiements hybrides, dédiés et auto-hébergés, permettant aux entreprises de déployer des agents sur l'infrastructure de leur choix tout en conservant les mêmes garanties de durabilité, de traçabilité et de contrôle.Mistral définit le registre IA comme le système d'enregistrement de tous les actifs tout au long du cycle de vie de l'IA, incluant les agents, les modèles, les ensembles de données, les juges, les outils et les workflows.La société...