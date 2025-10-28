Lorsque vous dites un simple « Bonjour » à ChatGPT, cela semble anodin. Mais derrière cette réponse instantanée se cache un réseau mondial de serveurs tournant à plein régime, consommant des quantités d'énergie colossales. La facilité de la conversation cache une infrastructure gigantesque qui alimente chaque jour des milliards d'interactions avec l'IA. Bien qu'OpenAI ne divulgue pas la consommation d'énergie de son chatbot, des estimations suggèrent que les 2,5 milliards de requêtes traitées quotidiennement par ChatGPT consommeraient jusqu'à 850 mégawattheures, soit suffisamment pour recharger des milliers de véhicules électriques chaque jour.
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille de grand modèle de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora. La sortie de ChatGPT en novembre 2022 a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative.
Récemment, OpenAI a lancé un avertissement sévère à la Maison Blanche : les États-Unis sont en train de perdre la course à l'IA, car la Chine construit des infrastructures électriques à un rythme près de dix fois plus rapide. Le document d'orientation de 11 pages publié par l'entreprise réclame 100 gigawatts de nouvelle capacité énergétique par an, présentant l'électricité comme la nouvelle ressource stratégique qui déterminera la suprématie en matière d'IA entre les superpuissances.
Les chiffres sont édifiants, et OpenAI ne mâche pas ses mots à ce sujet. Alors que les États-Unis ont ajouté 51 gigawatts de capacité électrique l'année dernière, la Chine en a construit 429, soit suffisamment pour alimenter environ 343 millions de foyers américains. Cette disparité de 8 pour 1 a poussé le leader de l'IA à tirer la sonnette d'alarme à Washington.
« Les électrons sont le nouveau pétrole », a déclaré OpenAI dans un article de blog accompagnant sa soumission officielle au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. Le message de l'entreprise est clair : la domination américaine en matière d'IA dépend de la résolution d'une crise des infrastructures énergétiques que la plupart des décideurs politiques n'ont pas encore pleinement comprise.
Le moment choisi pour cette initiative politique n'est pas une coïncidence. OpenAI s'est lancée dans une frénésie de dépenses d'infrastructure, signant des accords pour la construction de centres de données tentaculaires qui nécessiteront des quantités d'électricité sans précédent. Le récent partenariat de l'entreprise avec Microsoft et d'autres géants de la technologie pour la construction de centres de données représente des milliards de dollars de dépenses d'investissement, qui dépendent toutes d'un approvisionnement électrique fiable que les États-Unis sont de moins en moins en mesure de garantir.
« L'électricité n'est pas simplement un service public », écrit l'entreprise. « C'est un atout stratégique essentiel à la construction de l'infrastructure d'IA qui assurera notre leadership sur la technologie la plus importante depuis l'électricité elle-même. » Cette formulation transforme ce qui semble être un problème d'infrastructure technique en un impératif de sécurité nationale.
Le document de 11 pages révèle l'ampleur des ambitions et des préoccupations d'OpenAI. L'entreprise souhaite que les États-Unis s'engagent à construire 100 gigawatts de nouvelle capacité par an, soit près du double de ce que le pays a réalisé l'année dernière. Pour mettre cela en perspective, 10 gigawatts alimentent environ 8 millions de foyers américains, selon les données de l'Energy Information Administration.
Mais l'avantage énergétique de la Chine va au-delà des chiffres bruts. Le système de planification centralisé du pays lui permet de déployer des projets d'infrastructure massifs à une vitesse qui laisse les services publics américains dans l'embarras. Alors que les compagnies d'électricité américaines doivent faire face à des obstacles réglementaires et à l'opposition des communautés pendant des années, la Chine peut donner son feu vert et construire des installations d'une capacité de plusieurs gigawatts en quelques mois.
Ce « fossé électronique » - terme utilisé par OpenAI pour désigner la disparité énergétique croissante - menace de saper le leadership américain en matière d'IA, alors même que cette technologie atteint un point d'inflexion. La prochaine génération de modèles d'IA nécessitera une puissance de calcul exponentiellement plus importante, ce qui signifie une consommation d'électricité exponentiellement plus importante.
Les enjeux concurrentiels ne pourraient être plus importants. La Chine a fait de l'IA la pierre angulaire de sa stratégie de souveraineté technologique, investissant des ressources publiques dans la fabrication de puces et dans les infrastructures électriques nécessaires au fonctionnement des opérations massives de formation en IA. Si des entreprises américaines comme OpenAI sont aujourd'hui à la pointe des capacités en matière d'IA, cet avantage ne servira à rien si elles ne peuvent pas accéder à l'électricité nécessaire pour former les modèles de demain.
Wall Street prend déjà conscience des besoins en infrastructures. Les dépenses d'investissement d'OpenAI sont devenues un point central pour les analystes qui suivent les résultats des grandes entreprises technologiques, les coûts énergétiques apparaissant comme un facteur clé dans l'évaluation des entreprises d'IA. Le projet de centre de données Stargate de l'entreprise au Texas illustre bien l'ampleur du phénomène : cette installation consommera plus d'électricité que de nombreuses petites villes.
Cette note d'orientation arrive à un moment où le réseau électrique américain est soumis à des pressions sans précédent provenant de multiples sources. Les centres de données, les véhicules électriques et la relocalisation industrielle font tous grimper la demande en électricité, tandis que les infrastructures vieillissantes peinent à suivre le rythme. La demande d'OpenAI, qui s'élève à 100 gigawatts par an, nécessiterait de repenser fondamentalement la manière dont les États-Unis construisent et déploient leurs infrastructures énergétiques.
Pour les décideurs politiques, le choix devient difficile : traiter l'électricité comme une marchandise comme une autre ou la reconnaître comme une ressource stratégique qui déterminera quel pays mènera la révolution de l'IA. La proposition d'OpenAI suggère que le délai pour prendre cette décision touche à sa fin.
L'avertissement sévère d'OpenAI concernant le « fossé électronique » entre les États-Unis et la Chine transforme la concurrence dans le domaine de l'IA d'une course aux logiciels en une bataille d'infrastructures. L'appel lancé par l'entreprise en faveur d'une capacité énergétique annuelle de 100 gigawatts ne vise pas seulement à alimenter les centres de données, mais aussi à maintenir la souveraineté technologique à une époque où l'électricité détermine quelle nation est à la pointe de la technologie la plus importante depuis l'Internet. Alors que les modèles d'IA exigent une puissance exponentiellement plus importante, la réponse des États-Unis à ce défi énergétique déterminera probablement si la Silicon Valley ou Shenzhen deviendra la capitale mondiale de l'IA.
Cette avertissement intervient alors qu'OpenAI s'est associé à Broadcom pour concevoir et développer des puces et des systèmes d'IA personnalisés de 10 gigawatts, une quantité d'énergie colossale qui consommera autant d'électricité qu'une grande ville. « Le partenariat avec Broadcom est une étape cruciale dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour libérer le potentiel de l'IA et offrir des avantages réels aux particuliers et aux entreprises », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI.
Voici la déclaration d'OpenAI :
Saisir l'opportunité offerte par l'IA
Les États-Unis sont à la pointe du développement de l'IA, un avantage qui contribue à garantir que cette technologie soit mise au service du plus grand nombre. Mais pour conserver cette avance, il faut beaucoup plus d'électricité que ce que les États-Unis peuvent actuellement fournir, et le déficit croissant menace notre leadership dans une technologie qui offre une occasion unique de renforcer notre économie et de moderniser la base industrielle américaine.
L'électricité n'est pas simplement un service public. C'est un atout stratégique essentiel à la mise en place de l'infrastructure d'IA qui garantira notre leadership dans le domaine de la technologie la plus importante depuis l'électricité elle-même. Et c'est le type d'investissement qui rapportera des bénéfices clairs et tangibles : selon une analyse interne d'OpenAI, le premier trillion de dollars investi dans l'infrastructure d'IA pourrait générer plus de 5 % de croissance supplémentaire du PIB sur une période de trois ans.
Les gains ne s'arrêtent pas là. Dans un nouveau document soumis aujourd'hui au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, nous détaillons comment les systèmes d'IA améliorent notre façon d'exploiter et de gérer le réseau, de prévoir la demande et de concevoir des systèmes de nouvelle génération qui rendent la production d'énergie plus efficace et plus fiable.
Au cours des sept mois qui ont suivi notre première réponse à l'OSTP, notre base d'utilisateurs hebdomadaire a doublé, passant de plus de 400 millions à plus de 800 millions de personnes, la plupart utilisant nos outils gratuitement. Cette croissance reflète la rapidité avec laquelle l'IA s'intègre dans la vie quotidienne de millions de personnes et renforce le besoin urgent de trouver suffisamment d'énergie pour soutenir cette croissance.
Dans notre nouvelle réponse à l'OSTP, nous exhortons l'administration à :
- Renforcer la base industrielle américaine.
- Moderniser la réglementation afin de libérer davantage d'énergie.
- Préparer les travailleurs américains aux emplois de demain grâce à des programmes de formation à l'IA et de développement de la...
