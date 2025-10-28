Grokipedia, le projet d'Elon Musk, copie Wikipédia malgré ses prétendues « améliorations », après le lancement par xAI d'une encyclopédie qui copie mot pour mot le contenu de Wikipédia

Grokipedia, le projet de xAI, a été lancé avec du contenu copié de Wikipédia, malgré les promesses d'amélioration de Musk. Plusieurs articles sont des copies identiques, notamment les pages consacrées à la PlayStation 5 et à la Lincoln Mark VIII. La couverture du changement climatique montre un parti pris éditorial controversé par rapport au consensus scientifique de Wikipédia. La Fondation Wikimedia répond : « Même Grokipedia a besoin de Wikipédia pour exister ».
Début octobre, Elon Musk a annoncé que xAI était en train de développer un concurrent de Wikipédia alimenté par le chatbot Grok AI de l'entreprise. Le milliardaire a également souligné que ce nouveau challenger, baptisé « Grokipedia », constituerait la prochaine étape vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers. Grokipedia a été lancée le 27 octobre 2025. Au 28 octobre 2025, le site comptait environ 900 000 articles générés par l'IA. Les entrées sont créées et modifiées par le modèle de langage Grok. De nombreux articles sont dérivés d'articles Wikipédia, certains articles étant copiés. Les articles indiquent qu'ils ont fait l'objet d'une vérification des faits par le modèle Grok. Musk a positionné Grokipedia comme une alternative à Wikipédia qui permettrait de « purger la propagande » de cette dernière.
Grokipedia, de xAI, a été présentée comme une plateforme de connaissances révolutionnaire, mais les enquêteurs ont rapidement découvert une vérité dérangeante : cette prétendue rivale de Wikipédia est en réalité construite sur les fondations de Wikipédia. La nouvelle encyclopédie, dont Elon Musk promettait qu'elle constituerait une « amélioration considérable » par rapport au plus grand projet collaboratif de connaissances au monde, s'avère copier mot pour mot des articles entiers de Wikipédia. Cette découverte révèle à quel point les entreprises d'IA restent dépendantes des connaissances créées par l'homme, même lorsqu'elles tentent de les remplacer.
Plusieurs pages de Grokipedia contiennent des textes identiques à ceux de Wikipédia, jusqu'aux sauts de ligne. La page PlayStation 5 reflète mot pour mot son équivalent Wikipédia, tout comme l'entrée Lincoln Mark VIII. Chaque page comporte une petite clause de non-responsabilité : « Le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. » Mais le terme « adapté » semble généreux lorsque l'adaptation n'implique aucun changement.
« Même Grokipedia a besoin de Wikipédia pour exister », a déclaré Lauren Dickinson, porte-parole de la Wikimedia Foundation. Sa déclaration touche au cur d'un problème plus large de l'industrie de l'IA : ces systèmes promettent de révolutionner les connaissances humaines tout en dépendant discrètement de contenus créés par l'homme pour leur fondement. Le copiage n'est pas le premier problème de dépendance de xAI à Wikipédia.
Le mois dernier, les utilisateurs ont remarqué que Grok citait régulièrement des pages Wikipédia dans ses réponses. Musk a reconnu le problème, déclarant « nous devrions avoir réglé cela d'ici la fin de l'année ». Au lieu de le régler, ils ont maintenant construit toute une encyclopédie autour de cela. Mais la véritable controverse autour de Grokipedia réside dans ses divergences avec Wikipédia.
L'article de la plateforme sur le changement climatique adopte une position nettement différente de celle de Wikipédia. Alors que Wikipédia affirme qu'il existe « un consensus scientifique quasi unanime sur le réchauffement climatique et son origine humaine », Grokipedia suggère que les détracteurs affirment que ce consensus « exagère l'accord en raison d'une catégorisation sélective ». La plateforme va plus loin en suggérant que les médias et les organisations telles que Greenpeace contribuent à « accroître l'inquiétude du public » par « des efforts coordonnés visant à présenter la question comme un impératif existentiel, influençant le discours public et les politiques sans toujours s'appuyer sur des preuves empiriques proportionnées ».
Ce changement éditorial révèle le véritable objectif de Grokipedia : non pas améliorer Wikipédia, mais proposer une alternative idéologiquement alignée. La conception de base de la plateforme imite l'interface de Wikipédia : une barre de recherche bien visible, des entrées simples avec des titres et des citations, mais pas encore de photos. Contrairement au modèle d'édition collaborative de Wikipédia, Grokipedia semble limiter les modifications des utilisateurs. Les boutons d'édition sont apparus de manière incohérente pendant les tests, et en cliquant dessus, seules les modifications terminées s'affichaient, sans attribution ni possibilité d'en suggérer de nouvelles.
Chaque entrée affirme que Grok a « vérifié les faits » contenus, malgré la tendance bien documentée des grands modèles de langage à générer de fausses informations. Les horodatages de vérification des faits indiquent quand cette vérification par l'IA a eu lieu, mais n'offrent aucune transparence sur le processus. Les statistiques actuelles montrent que Grokipedia héberge plus de 885 000 articles, contre environ 7 millions de pages en anglais pour Wikipédia. La plateforme porte le numéro de version v0.1, ce qui suggère que ce n'est que le début des ambitions encyclopédiques de xAI.
La réponse complète de Dickinson met l'accent sur le fondement humain et l'indépendance à but non lucratif de Wikipédia. « Les connaissances de Wikipédia sont - et seront toujours - humaines », a-t-elle déclaré. « Grâce à une collaboration ouverte et à un consensus, des personnes de tous horizons construisent un registre neutre et vivant de la compréhension humaine. » Elle a noté que de nombreuses tentatives de création d'alternatives à Wikipédia ont vu le jour au fil des ans sans interférer avec la mission de la plateforme, qui approche de son 25e anniversaire.
Le lancement de Grokipedia met en évidence la contradiction fondamentale au cur de l'IA : ces systèmes promettent de transcender les connaissances humaines tout en restant entièrement dépendants de celles-ci. Plutôt que d'améliorer Wikipédia, xAI a créé un miroir qui reflète à la fois son matériel source et les préjugés de son créateur. La vraie question n'est pas de savoir si Grokipedia peut rivaliser avec Wikipédia, mais si les utilisateurs feront confiance à une encyclopédie qui copie les devoirs tout en prétendant avoir fait mieux.
Il convient de noter que Musk est devenu un critique de plus en plus virulent de Wikipédia et a remis en question Wikimedia, la fondation à but non lucratif qui gère l'encyclopédie. Musk a soulevé des questions sur le financement de Wikimedia, affirmant que Wikipédia avait un parti pris de gauche et était influencée par l'idéologie woke. Le milliardaire avait également proposé en plaisantant 1 milliard de dollars à Wikipédia en 2023 si elle changeait son nom pour « Dickipedia ».
