OpenAI a achevé une restructuration majeure qui lui permet de fonctionner comme une entreprise à but lucratif tout en conservant le contrôle via sa fondation à but non lucratif

Récemment, Microsoft a signé un nouvel accord définitif avec OpenAI afin de soutenir la création d'une société d'intérêt public (PBC) par cette dernière. À l'issue de la recapitalisation, Microsoft détiendra une participation d'environ 27 % dans OpenAI Group PBC, évaluée à environ 135 milliards de dollars. L'accord préserve les éléments clés du partenariat existant entre les deux sociétés. À la suite de cette annonce, les actions de Microsoft Corp ont augmenté de 2,55 % pour atteindre 545,07 $.
Pourtant, en décembre 2024, Elon Musk a déposé une injonction contre la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif et les pratiques "déloyales" de l'entreprise. Les principales cibles sont Sam Altman, Reid Hoffman, Microsoft et ses investissements de 13 milliards de dollars dans OpenAI. Elon Musk a accusé également OpenAI d'utiliser des données sensibles et demande le respect de sa mission initiale à but non lucratif.
Le nouvel accord permet à OpenAI d'achever une restructuration majeure qui lui permet désormais d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle via sa fondation à but non lucratif. Ce changement met fin à une année d'incertitude quant à la manière dont l'entreprise à l'origine de ChatGPT allait lever les sommes colossales nécessaires au développement de la technologie d'IA, la nouvelle structure lui offrant davantage de flexibilité pour lever des fonds. OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars.
Dans le cadre du nouveau dispositif, la fondation à but non lucratif OpenAI Foundation conserve le contrôle de l'entreprise, a indiqué la société , avec une participation de 26 % évaluée à environ 130 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des organisations caritatives les plus riches au monde. Microsoft, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, obtient une participation de 27 % évaluée à 135 milliards de dollars, tandis que les 47 % restants sont détenus par d'autres investisseurs et membres du personnel.
OpenAI a déclaré : « Plus OpenAI réussira en tant qu'entreprise, plus la participation de l'organisation à but non lucratif aura de la valeur, et celle-ci l'utilisera pour financer ses activités philanthropiques. » Le PDG Sam Altman n'obtiendra pas de participation dans la société restructurée. En vertu de l'accord, Microsoft conservera les droits de propriété intellectuelle sur les modèles et les produits d'OpenAI jusqu'en 2032, tandis que toute annonce par OpenAI indiquant qu'elle a atteint l'intelligence artificielle générale un objectif de longue date de l'entreprise devra être examinée par un panel d'experts indépendants.
Microsoft a déclaré : « Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de notre partenariat, les deux sociétés sont mieux placées que jamais pour continuer à créer d'excellents produits qui répondent aux besoins du monde réel et à offrir de nouvelles opportunités à tous et à toutes les entreprises. »
OpenAI a été fondée en 2015 en tant qu'organisme de recherche à but non lucratif. Elle a créé une branche commerciale en 2019 afin de lever des fonds pour financer ses travaux. L'année dernière, OpenAI a annoncé qu'elle allait devenir une société entièrement commerciale, mais elle a fait marche arrière suite à de nombreuses critiques, notamment de la part d'anciens employés.
La fondation investira initialement 25 milliards de dollars pour tenter d'accélérer les avancées dans le domaine de la santé et les solutions techniques visant à renforcer la résilience de l'IA, a déclaré mardi la société. Dans le cadre de cet accord, Microsoft a déclaré qu'OpenAI achèterait pour 250 milliards de dollars de services à Azure, sa plateforme de cloud computing. Microsoft n'aura toutefois plus le droit de premier refus en tant que fournisseur informatique d'OpenAI.
Microsoft est désormais en mesure de poursuivre ses recherches sur l'intelligence artificielle générale de manière indépendante ou en partenariat avec d'autres entreprises, tandis qu'OpenAI peut désormais développer des produits conjointement avec des tiers.
Pourtant, Sam Altman avait récemment mis en garde contre l'éclatement catastrophique de la bulle spéculative qui entoure le secteur de l'IA, qui pourrait entraîner des pertes financières dues à un surinvestissement, à l'image de ce qui s'est produit à l'époque des dot-com. Malgré cela, il est resté optimiste quant au potentiel transformateur de l'IA, notamment en ce qui concerne la superintelligence d'ici 2030, et préconise des stratégies prudentes pour gérer les risques.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Le prochain chapitre du partenariat entre Microsoft et OpenAI
Depuis 2019, Microsoft et OpenAI partagent la même vision : faire progresser l'intelligence artificielle de manière responsable et rendre ses avantages largement accessibles. Ce qui a commencé comme un investissement dans un organisme de recherche est devenu l'un des partenariats les plus fructueux de notre secteur. Alors que nous entrons dans la phase suivante de ce partenariat, nous avons signé un nouvel accord définitif qui s'appuie sur nos fondations, renforce notre partenariat et pose les bases d'un succès à long terme pour les deux organisations.
Tout d'abord, Microsoft soutient le conseil d'administration d'OpenAI dans la création d'une société d'intérêt public (PBC) et sa recapitalisation. À la suite de la recapitalisation, Microsoft détient une participation dans OpenAI Group PBC évaluée à environ 135 milliards de dollars, ce qui représente environ 27 % sur une base diluée convertie, incluant tous les propriétaires (employés, investisseurs et la Fondation OpenAI). En excluant l'impact des récents tours de financement d'OpenAI, Microsoft détenait une participation de 32,5 % sur une base convertie dans la société à but lucratif OpenAI.
L'accord préserve les éléments clés qui ont alimenté ce partenariat fructueux, ce qui signifie qu'OpenAI reste le partenaire modèle de Microsoft et que Microsoft continue de bénéficier de droits de propriété intellectuelle exclusifs et de l'exclusivité de l'API Azure jusqu'à l'avènement de l'intelligence artificielle générale (AGI).
Il affine et ajoute également de nouvelles dispositions qui permettent à chaque entreprise de continuer à faire progresser l'innovation et la croissance de manière indépendante.
Ce qui a évolué :
[LIST][*]Une fois que l'AGI aura été déclarée par OpenAI, cette déclaration sera désormais vérifiée par un panel d'experts indépendants.[*]Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft pour les modèles et les produits sont prolongés jusqu'en 2032 et incluent désormais les modèles post-AGI, avec des garde-fous appropriés. [*]Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur la recherche, définis comme les méthodes confidentielles utilisées dans le développement de modèles et de systèmes, resteront en vigueur jusqu'à ce que le panel d'experts vérifie l'AGI ou jusqu'en 2030, selon la première éventualité. La propriété intellectuelle liée à la recherche...[/*]
