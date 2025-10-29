OpenAI a achevé une restructuration majeure qui lui permet de fonctionner comme une entreprise à but lucratif tout en conservant le contrôle via sa fondation à but non lucratif

OpenAI a achevé une restructuration majeure qui lui permet désormais d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle de sa fondation à but non lucratif. Ce changement met fin à une année d'incertitude quant à la manière dont l'entreprise à l'origine de ChatGPT allait lever les sommes colossales nécessaires au développement de la technologie d'IA, la nouvelle structure lui offrant davantage de flexibilité pour lever des fonds. OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars. OpenAI a achevé une restructuration majeure qui lui permet désormais d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle de sa fondation à but non lucratif. Ce changement met fin à une année d'incertitude quant à la manière dont l'entreprise à l'origine de ChatGPT allait lever les sommes colossales nécessaires au développement de la technologie d'IA, la nouvelle structure lui offrant davantage de flexibilité pour lever des fonds. OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars.

L'IA, c'est magique et cela se résume en la phrase ci-dessus...On lit "...permet désormais d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle de sa fondation à but non lucratif."Donc, OpenAI qui s'est vanté être à "but non lucratif" devient "OpenAi à but lucratif" par un coup de "passe-passe", la fondation sans but lucratif avait fondé en toute discrétion une société à but lucratif dont la partie non-lucrative avait le contrôle. On se demande bien comment cela était possible... Si tu es propriétaire à 100% d'une entité à but lucratif. tu ES à but lucratif!!!Et bien, "pouf, pouf, je t'embrouille!"... Les 2 entités restent mais le contrôle s'inverse, c'est le lucratif qui prend le contrôle du non-lucratif---OpenAI, entité sans but lucratif jusqu'à ce jour est valorisée à 500 milliards, pourquoi pas 1 000 milliards ou 1 000 000 000 000 milliards? De toute manière, c'est pareil... Cela repose sur du vent!a. Qui a valorisé et sur quelle base? Mystère et boule de gomme!b. La valeur en bourse? OpenAI n'a pas émis d'actions qui pourraient être valorisées en bourse!c. C'est son chiffre d'affaire alors? Ben non!d. C'est son bénéfice? Encore moins!e. C'est la somme totale de l'argent qui a été englouti dans ses frais de fonctionnement depuis ses débuts? Toujours non! D'ailleurs la plus grosse partie des financements annoncés ne l'ont pas été en dollar sonnants et trébuchants mais en contre-partie "Nvidia, tu me refiles des puces et je te dis que tu as investi pour X milliards!". "Microsoft, tu me mets à dispo des capacités cloud de ton Azure et je dis que tu as investi Y milliards¨"---Microsoft voit augmenter sa valeur boursière en annonçant le "deal du siècle", OpenAi va lui acheter pour 250 milliards de cloud!!!Avec quel argent? D'où vont provenir ces 250 milliards? Des contre-parties que Microsoft a elles-mêmes fournies à OpenAI?Mystère! De toute manière, c'est le résultat qui compte en magie "Faire croire..."---Je fais les poches des spectateurs: Et que je te ramasse ton porte-monnaie, et que je te "chourave" ta montre.... A la différence de cette triste farce, le magicien rend à la fin du spectacle ses "larcins" sous l'ovation d'un public conquis!Au final, le spectateur applaudit... Prendre les gens à ce point pour des cons, ce n'est plus de la magie, c'est de l'Art avec un grand A, Monsieur!