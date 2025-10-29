L'intelligence artificielle (IA) aiderait les employés à escroquer leurs employeurs en créant de fausses notes de frais, rapporte le Financial Times. À mesure que les modèles de génération d'images d'entreprises telles qu'OpenAI et Google s'améliorent, des plateformes telles qu'AppZen et SAP Concur signalent une hausse des soumissions frauduleuses. Le mois dernier, 14 % des documents frauduleux soumis à AppZen avaient été créés par l'IA, contre 0 % il y a un an. Alors que l'IA rend la fraude financière de plus en plus sophistiquée, les experts avertissent que les entreprises doivent renforcer leurs mesures de détection et « ne plus se fier à leurs yeux », car les fraudeurs peu expérimentés peuvent désormais créer facilement de faux documents très convaincants, brouillant ainsi la frontière entre les demandes légitimes et frauduleuses.
L'essor des nouveaux modèles de génération d'images a entraîné une vague de notes de frais générées par l'IA et soumises en interne, a rapporté le dimanche 26 octobre le Financial Times (FT), citant des entretiens menés auprès des principales plateformes logicielles de gestion des dépenses.
Par exemple, le fournisseur de logiciels AppZen a déclaré que les fausses notes de frais générées par l'IA représentaient environ 14 % de tous les documents frauduleux soumis le mois dernier, contre zéro l'année dernière. La société FinTech Ramp a déclaré que son nouveau logiciel avait détecté plus d'un million de dollars de factures frauduleuses en 90 jours.
Et environ 30 % des professionnels de la finance britanniques et américains interrogés par la plateforme de gestion des dépenses Medius ont déclaré avoir constaté une augmentation des fausses factures après le lancement du GPT-4o d'OpenAI en 2024.
« Ces reçus sont devenus si réalistes que nous disons à nos clients : « Ne vous fiez pas à vos yeux » », a déclaré Chris Juneau, vice-président senior et responsable du marketing produit pour la plateforme de gestion des dépenses SAP Concur, qui traite plus de 80 millions de contrôles de conformité par mois à l'aide de l'IA.
Plusieurs plateformes ont signalé une augmentation significative du nombre de reçus générés par l'IA après le lancement en mars du modèle amélioré de génération d'images GPT-4o. OpenAI a déclaré au FT qu'il prenait des mesures lorsque ses politiques étaient violées et que ses images contenaient des métadonnées indiquant qu'elles avaient été créées à l'aide de ChatGPT.
Le FT a noté qu'à une certaine époque, il fallait avoir des compétences en retouche photo ou être prêt à payer un fournisseur en ligne pour créer un document frauduleux. Aujourd'hui, des logiciels de génération d'images gratuits et accessibles permettent aux employés de falsifier rapidement des reçus en quelques secondes en donnant de simples commandes textuelles à des chatbots.
Les plateformes de gestion des dépenses ont montré au média plusieurs reçus comportant des détails réalistes, tels que des plis dans le papier, une ventilation détaillée conforme aux menus réels et des signatures. Cela s'inscrit dans un problème plus large, a souligné une étude de PYMNTS Intelligence.
« L'IA générative a transformé la fraude financière, la rendant plus sophistiquée et plus difficile à détecter », indique le rapport de l'étude. « Alors que les entreprises exploitent ses capacités pour gagner en efficacité, les cybercriminels l'utilisent pour mettre au point des stratagèmes frauduleux convaincants. »
Les attaques modernes basées sur l'IA ne se limitent pas aux e-mails de phishing, car les fraudeurs utilisent désormais le clonage vocal et les vidéos deepfake pour usurper l'identité de cadres supérieurs et inciter les employés à autoriser des transferts de fonds importants.
« L'accessibilité des outils d'IA générative signifie que même les escrocs de bas niveau peuvent produire des contrefaçons de haute qualité, brouillant ainsi les frontières entre les communications authentiques et les communications frauduleuses », indique l'étude.
L'étude de PYMNTS Intelligence montre que les services de comptabilité fournisseurs (AP) sont devenus les cibles privilégiées de ces techniques de fraude sophistiquées, 68 % des entreprises ayant été confrontées à au moins une tentative de fraude l'année dernière. La fraude AP se manifeste sous différentes formes, notamment les attaques par hameçonnage, les prises de contrôle de comptes et la fraude à la facturation.
Alors que le rapport du Financial Times révèle l'utilisation de l'IA pour faciliter la création de fausses notes de frais, cette technologie a également été utilisée pour contourner les systèmes de vérification d'identité. En 2024, un service appelé OnlyFake a créé des fausses pièces d'identité générées par l'IA qui ont permis de contourner les contrôles KYC des bourses de cryptomonnaies. Le service a créé de fausses cartes d'identité très réalistes provenant de 26 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et divers pays de l'Union européenne, ce qui souligne les risques liés à la technologie d'IA.
