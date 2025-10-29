Lidée semble sortie dun roman cyberpunk : réutiliser des turbines davion pour produire lélectricité nécessaire aux gigantesques infrastructures dintelligence artificielle. Et pourtant, ce scénario est désormais bien réel.
Aux États-Unis, la société ProEnergy, basée dans le Missouri, propose désormais à des opérateurs de data centers de réutiliser danciens moteurs de Boeing pour générer plusieurs dizaines de mégawatts délectricité à la demande. Ces turbines, autrefois montées sous les ailes de 747, sont transformées en générateurs à gaz capables de suppléer les réseaux publics, devenus incapables de suivre la cadence énergétique imposée par les IA génératives.
Lobjectif affiché est pragmatique : offrir une source dénergie « flexible » et immédiatement disponible pour des infrastructures qui ne peuvent se permettre la moindre interruption. Selon ProEnergy, chaque unité peut être installée en quelques semaines et produire suffisamment dénergie pour alimenter un centre de données de taille moyenne.
« Il n'y a tout simplement pas assez de turbines à gaz pour répondre à la demande, et le problème va probablement s'aggraver », déclare Paul Browning, PDG de Generative Power Solutions et ancien directeur de GE Power & Water et Mitsubishi Power. Les études menées par le secteur confirment cette opinion. Wood Mackenzie note que les délais de livraison des nouvelles turbines à gaz s'étendent au-delà de 2029, tandis que l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) fait état de retards pouvant atteindre huit ans pour les nouvelles centrales dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est.
« Nous avons vendu 21 turbines à gaz pour deux projets de centres de données représentant plus de 1 GW »
Deux opérateurs de centres de données utilisent ses turbines à gaz réutilisées pour alimenter leurs installations pendant la construction et les premières années d'exploitation. Les turbines à gaz PE6000 sont fabriquées à partir d'anciens curs de moteurs à réaction CF6-80C2 réaménagés et associés à des pièces dérivées de l'aéronautique nouvellement fabriquées par ProEnergy ou ses partenaires.
Afin de rendre les moteurs à réaction adaptés à une utilisation comme générateurs électriques, ils sont modifiés avec une section de turbine élargie pour convertir la poussée du moteur en puissance au niveau de l'arbre, une série de montants et de supports pour les monter sur une plate-forme en béton ou une structure en acier, et de nouvelles commandes. Une fois assemblés, les moteurs peuvent fournir une capacité de 48 MW.
« Nous avons vendu 21 turbines à gaz pour deux projets de centres de données représentant plus de 1 GW », a déclaré Landon Tessmer, vice-président des opérations commerciales chez ProEnergy. « Les deux projets devraient fournir une alimentation électrique relais pendant cinq à sept ans, période à l'issue de laquelle ils devraient être raccordés au réseau et ne plus avoir besoin d'une production permanente derrière le compteur. »
Après avoir été utilisées comme source d'alimentation principale, les turbines sont ensuite utilisées comme alimentation de secours, vendues au service public local ou utilisées pour compléter le réseau. Cela signifie que les unités peuvent continuer à être utilisées après que le centre de données ait obtenu une connexion au réseau.
ProEnergy propose des blocs d'alimentation à deux turbines construits autour d'une configuration standard. Chaque bloc comprend des turbines à gaz, des générateurs et une gamme de systèmes auxiliaires tels que des unités de refroidissement à air qui améliorent les performances des turbines par temps chaud, des systèmes de réduction catalytique sélective pour réduire les émissions et divers composants électriques.
Afin de maintenir les coûts d'ingénierie et de maintenance à un niveau bas, ProEnergy se concentre exclusivement sur le moteur CF6-80C2, produit par General Electric. Ce moteur équipe plusieurs avions commerciaux et militaires, notamment les Boeing 747-400, 767 et MD-11, ainsi que les Airbus A300 et A310.
Les data centers, gouffres énergétiques de lère de lIA
Cette solution radicale ne tombe pas du ciel. Depuis deux ans, la consommation énergétique mondiale des data centers a explosé. Les estimations varient, mais lAgence internationale de lénergie estime quelle pourrait tripler dici 2026, tirée par lessor des modèles dIA générative, du cloud et de la vidéo en ligne. Or, chaque requête ChatGPT, chaque image générée par Midjourney ou chaque calcul dentraînement dun modèle nécessite une puissance de calcul phénoménale. Et cette puissance se traduit mécaniquement par des mégawatts délectricité, souvent produits par des centrales à gaz.
Dans certaines régions des États-Unis notamment au Texas et en Virginie, où se concentrent dimmenses campus de serveurs , le réseau électrique approche de la saturation. Les pannes deviennent plus fréquentes, les tensions plus vives, et les autorités locales sinquiètent dune « colonisation énergétique » par les géants du numérique.
La décision de réutiliser les moteurs à réaction comme générateurs mobiles pour les centres de données a été motivée par la nature contraignante du marché des turbines à gaz, a reconnu Tessmer, les délais d'attente commençant à se rapprocher de ceux de l'électricité provenant du réseau. Actuellement, seules trois entreprises GE Vernova, Siemens et Mitsubishi Heavy Industries produisent la grande majorité des turbines dans le monde. Cependant, en raison de l'énorme demande du secteur des centres de données IA, les retards de livraison commencent à s'étendre au-delà de 2029.
En comparaison, Tessmer affirme « qu'un PE6000 de ProEnergy peut être livré en 2027 ». Tessmer affirme qu'environ 1 000 de ces moteurs d'avion devraient être mis hors service au cours de la prochaine décennie, ce qui crée une opportunité commerciale évidente pour les réutiliser et les recycler.
Une solution à court terme pour un défi à long terme
ProEnergy a révélé que depuis 2020, l'entreprise a fabriqué 75 boîtiers PE6000, et que 52 autres sont en cours d'assemblage ou en commande. Initialement destinée à aider les services publics à répondre aux pics de demande en électricité, cette technologie a trouvé un nouveau marché en plein essor dans les centres de données. Tessmer a même constaté que les délais d'obtention des autorisations pour les nouveaux raccordements au réseau pouvaient atteindre huit, voire dix ans dans certains cas.
Avec le développement sans précédent des infrastructures d'IA, ces moteurs réutilisés, autrefois symboles de l'âge d'or de l'aviation, maintiennent discrètement le monde numérique en vie au sol. Alors que la pénurie mondiale de turbines s'aggrave, leur seconde vie en tant que générateurs d'électricité pourrait s'avérer essentielle pour soutenir l'élan de la révolution de l'IA.
L'appétit énergétique des centres de données pour l'IA force la relance des vieilles centrales à charbon à forte intensité carbone
L'essor de l'IA générative a provoqué une forte expansion du nombre de centres de données nécessaires à son fonctionnement. Ces centres de données sont énergivores, ce qui a entraîné une hausse des besoins énergétiques de l'industrie technologique. Elle se retrouve donc obligée de relancer les vieilles centrales à charbon afin de répondre à l'appétit énergétique de l'IA. Les prix élevés du gaz naturel et d'autres énergies moins polluantes poussent les opérateurs de centres de données vers cette option à forte intensité carbone. Ce changement compromet les engagements pris par les géants de la technologie en faveur de la neutralité carbone.
En dépit des avertissements des experts climatiques et de certains acteurs de la course à l'IA, les dépenses des entreprises technologiques dans le développement de l'IA n'ont cessé de croître. Les...
