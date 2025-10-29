1 0

Elle est bien loin la théorie du "Sauvons la planète... Limitons le réchauffement de la planète"Avec l'IA, il n'y a plus de réchauffement... Le réchauffement, c'est pour les couillons de citoyens à qui l'on dit de ne pas chauffer en hiver ("Mettez une petite laine et chauffez votre appart à moins de 18°C!"), à qui l'on dit de prendre moins de douche et moins longtemps, à qui l'on dit de mettre à la poubelle leur chauffage au gaz ou au mazout, de remplacer leur voiture à moteur thermique contre une voiture électrique qui coûte entre 2 et 3 fois le prix!Par contre pour les GAFAM et leur IA, en avant toute! Remettons en service des centrales nucléaires qui ont été mises hors service pour raison d'âge, utilisons des moteurs d'avions et pourquoi ne pas remettre en service les vieilles locomotives à vapeur du début du 20ème siècle... Histoire de trouver de l'énergie à tout prix!