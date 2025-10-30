Contexte
Lentreprise, basée à Boulder (Colorado), a levé plus de 110 millions de dollars pour concevoir une suite doutils dIA et de gestion au service des églises et ONG chrétiennes. Elle revendique plus de 140 000 utilisateurs : pasteurs, missionnaires, dirigeants communautaires et éducateurs religieux.
Les outils de Gloo reposent sur des modèles de langage similaires à ceux dOpenAI, mais adaptés au contexte religieux. Ils peuvent générer des prêches, rédiger des textes de méditation, ou répondre à des fidèles en détresse. La société organise également des hackathons dans des universités chrétiennes américaines pour former une nouvelle génération de développeurs « tech + foi ».
De la microarchitecture au ministère numérique
Patrick Gelsinger nest pas un inconnu du monde technologique. Ingénieur de formation, il a gravi les échelons dIntel jusquà en devenir le PDG en 2021. On lui doit une partie du succès des processeurs 486 et la supervision de projets phares sur larchitecture x86.
En mars, trois mois après avoir été contraint de quitter son poste de PDG d'Intel et poursuivi en justice par des actionnaires, Patrick Gelsinger a pris les rênes de la partie tech de Gloo, une entreprise technologique dédiée à ce qu'il appelle « l'écosystème de la foi » une sorte de Salesforce pour les églises, avec en plus des chatbots et des assistants IA pour automatiser le travail pastoral et le soutien au ministère.
Le changement de carrière de l'ancien PDG intervient alors que l'industrie technologique américaine revient sur la scène politique en tant que source majeure de revenus. Certains de ses dirigeants actuels les plus en vue ont financé la réélection de Donald Trump et ont renouvelé leur quête de contrats gouvernementaux, alors que la deuxième administration Trump a redynamisé le conservatisme religieux à Washington DC.
Gloo : le Salesforce des églises
Aujourd'hui président exécutif et directeur technologique de Gloo (et largement à l'abri des poursuites judiciaires des actionnaires), Gelsinger s'est donné pour mission principale de promouvoir les principes chrétiens de l'entreprise dans la Silicon Valley, au Congrès et au-delà, grâce à un fonds de guerre de 110 millions de dollars. Son appel à l'action est également un plaidoyer en faveur d'une IA alignée sur les valeurs chrétiennes : des produits technologiques tels que ceux développés par Gloo, dont beaucoup s'appuient sur des modèles linguistiques existants, mais sont adaptés pour refléter les croyances théologiques des utilisateurs.
« Ma mission dans la vie a été de travailler sur une technologie qui améliorerait la qualité de vie de chaque être humain sur la planète et hâterait le retour du Christ », a-t-il déclaré.
Gloo affirme servir « plus de 140 000 leaders religieux, ministériels et à but non lucratif ». Bien que ses clients cibles ne soient pas les mêmes, la base d'utilisateurs de Gloo est insignifiante par rapport à celle des géants de l'industrie de l'IA : environ 800 millions d'utilisateurs actifs utilisent ChatGPT chaque semaine, sans parler de Claude, Grok et autres.
La religiosité de Gelsinger, un chrétien né de nouveau qui a qualifié la Silicon Valley de « terrain de mission », façonne la culture de la Silicon Valley à son image. Là où régnait autrefois un athéisme supposé, il existe désormais « une culture technologique très bruyante, très visible et très spécifiquement imprégnée de christianisme » dans la Silicon Valley, selon Damien Williams, chercheur à l'université de Caroline du Nord à Charlotte qui étudie la manière dont les technologies sont façonnées par les croyances religieuses. Elle est illustrée par des personnalités telles que Peter Thiel, qui met en garde contre la venue de l'antéchrist si l'humanité ne parvient pas à mettre en place certains cadres technologiques, et Katherine Boyle, d'Andreessen Horowitz, une amie proche de JD Vance, le vice-président américain. Gelsinger affiche depuis longtemps ses valeurs chrétiennes et a contribué à la création en 2013 de Transforming the Bay With Christ, une organisation visant à susciter un mouvement spirituel chrétien dans la région.
S'exprimant le 7 octobre lors d'un séminaire co-organisé par Gloo, la Colorado Christian University, une université conservatrice, et le Christian Post, un média chrétien évangélique conservateur, Gelsinger a qualifié le développement de l'IA de « nouveau moment Gutenberg » : un changement historique aussi important que la Réforme. Tout comme Martin Luther, un « petit moine corpulent », a utilisé l'imprimerie pour catalyser « la plus grande période d'invention humaine », il voit aujourd'hui une opportunité similaire, motivée par la foi, de changer le cours de l'histoire grâce à l'IA.
« L'Église a adopté cette grande invention de l'époque pour littéralement changer l'humanité », a déclaré Gelsinger à propos de l'imprimerie. « Ma question aujourd'hui est donc la suivante : allons-nous adopter [et] façonner l'IA comme une technologie qui devient véritablement une incarnation puissante de l'Église et l'expression de l'Église ? »
Le hackathon Gloo AI
À cheval entre l'IA, le christianisme et la technologie religieuse, Gloo ne se concentre pas uniquement sur le développement du secteur de l'IA via la Silicon Valley. Il exerce également son influence par d'autres moyens, notamment en soutenant et en finançant un écosystème technologique chrétien. L'entreprise a organisé un hackathon de trois jours à la suite du séminaire à la Colorado Christian University ; cet événement a vu plus de 700 participants s'affronter pour remporter plus de 250 000 dollars de prix, soit près du triple du nombre de participants en 2024.
