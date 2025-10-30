Envoyé par Gloo Envoyé par

Cet événement de trois jours a réuni des développeurs, des créateurs de contenu, des traducteurs de la Bible, des éditeurs, des responsables religieux, des concepteurs de jeux et bien d'autres encore, afin d'exploiter l'IA pour favoriser l'épanouissement humain et la prospérité organisationnelle au sein des communautés chrétiennes. Plus de 250 000 dollars de prix en cash ont été remis aux équipes les plus performantes, dont les idées ont repoussé les limites de ce que l'IA alignée sur les valeurs peut accomplir.



Le Hackathon a attiré 98 équipes et près de 700 participants du monde entier, en personne et virtuellement. Centré sur le thème « Une IA qui aide les gens à s'épanouir - spirituellement, relationnellement, émotionnellement et au-delà », l'événement a mis au défi certains des esprits les plus brillants d'aujourd'hui de réimaginer comment la technologie peut servir l'Église et le bien commun. Les participants ont également eu l'occasion d'apprendre des leaders du secteur dans les domaines de la technologie, de la théologie et de la stratégie grâce à une série de conférences inspirantes, notamment Bobby...