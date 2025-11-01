Le partenariat entre Microsoft et OpenAI est au cur de la stratégie des deux acteurs. Depuis un premier investissement dun milliard de dollars en 2019, Microsoft a injecté des montants successifs pour soutenir OpenAI, culminant avec un engagement total denviron 13 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, Microsoft avait déjà financé 11,6 milliards $ de cet engagement, ce qui lui confère désormais environ 27 % du capital dOpenAI (après la conversion dOpenAI en société à but lucratif). En échange, Microsoft bénéficie dun accès privilégié aux technologies dOpenAI et de leur intégration dans ses produits. Laccord conclu en 2023 a fait de Microsoft Azure le fournisseur cloud exclusif dOpenAI, hébergeant toutes les charges de travail de léditeur de ChatGPT.
Concrètement, les modèles dOpenAI, comme GPT-4, alimentent désormais de nombreux services Microsoft : le moteur de recherche Bing Chat en mode conversationnel, lassistant de programmation GitHub Copilot, ou encore les nouvelles fonctionnalités intelligentes de Microsoft 365 Copilot dans Office. Microsoft commercialise même les modèles GPT via son Azure OpenAI Service, offrant aux entreprises un accès aux IA dOpenAI avec linfrastructure sécurisée dAzure.
Cette alliance est donc hautement synergique. Elle permet à OpenAI de disposer des capacités cloud massives de Microsoft (qui a construit pour elle lun des plus puissants supercalculateurs au monde sur Azure) et dun soutien financier durable. De son côté, Microsoft profite de lavance technologique dOpenAI pour se positionner en leader de lIA auprès de sa clientèle cloud et bureautique, face à Amazon AWS ou Google. Rappelons que Microsoft a intégré OpenAI à sa stratégie « AI everywhere » : du cloud aux applications grand public, lIA générative est devenue un argument-clé de ses offres. Cette interdépendance Microsoft détient une part significative dOpenAI et OpenAI sappuie sur lécosystème Microsoft explique pourquoi les deux entreprises avancent de concert malgré les pertes initiales.
Un déficit colossal de 12 milliards de $ en un trimestre pour des recettes de 4,3 milliards $ en un semestre
Jamais OpenAI navait dévoilé lampleur de ses pertes, mais les comptes de Microsoft ont levé le voile sur une réalité stupéfiante : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Microsoft applique en effet la méthode de la mise en équivalence pour sa participation, ce qui implique de comptabiliser dans son propre résultat la quote-part des pertes dOpenAI. Or, sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars. Dans tous les cas, le nombre donne le vertige.
Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards $ de revenus daprès des documents internes certes en forte hausse sur un an, mais sans commune mesure avec les pertes actuelles. Autrement dit, en un seul trimestre, OpenAI a dépensé près de trois fois ce quelle a facturé en six mois. Ce décalage abyssal illustre le modèle économique très particulier des acteurs de lIA générative : une course à linvestissement et à la croissance de lutilisation, au prix de pertes colossales dans lespoir de profits futurs.
Les dépenses dOpenAI sexpliquent notamment par des coûts dinfrastructure et de R&D faramineux. Lentraînement de modèles de pointe comme GPT-4 ou son successeur mobilise des milliers de GPU et consomme une électricité considérable. Daprès un rapport financier relayé par Reuters, OpenAI aurait consacré 6,7 milliards $ à la R&D sur le seul premier semestre 2025, tout en « brûlant » environ 2,5 milliards $ de trésorerie nette sur cette période pour faire tourner ChatGPT et ses autres services. La startup disposait encore denviron 17,5 milliards $ de liquidités mi-2025 un matelas important, mais qui fond rapidement avec un rythme de perte désormais proche de 12 milliards par trimestre. Sans nouveaux financements ou sans réduction drastique de coûts, une telle hémorragie nest pas tenable au-delà de quelques trimestres.
Le modèle d'OpenAI est-il viable ?
Cette situation pose la question de la viabilité du modèle économique dOpenAI et, plus largement, des fournisseurs dIA générative. Pour lheure, OpenAI tire ses revenus de la commercialisation de laccès à ses modèles (via des abonnements ChatGPT Plus, des offres ChatGPT Enterprise et lAPI pour développeurs) ainsi que de contrats dintégration (comme avec Microsoft). Lentreprise vise un chiffre daffaires annuel de 13 milliards $ en 2025, ambitieux mais encore insuffisant pour couvrir des dépenses annuelles qui pourraient dépasser 40 milliards si la tendance actuelle se maintient. Sam Altman, le PDG dOpenAI, reste optimiste en affichant un horizon de 4 à 5 ans pour atteindre la rentabilité et en misant sur des revenus exponentiels à terme.
Cette approche rappelle celle dAmazon à ses débuts : accepter des pertes massives pour conquérir le marché, dans loptique de régner plus tard sans partage. Les partisans de cette stratégie soulignent quAmazon a fini par devenir profitable et dominer le e-commerce mondial après des années dans le rouge.
OpenAI serait-il un Amazon de lIA en gestation ? Cest le pari de ses investisseurs. Néanmoins, le défi est immense : il faudra soit augmenter fortement les revenus (par exemple via des offres premium, des services aux entreprises très lucratifs ou des licences technologiques), soit réduire les coûts unitaires de lIA (peut-être grâce à de nouvelles optimisations ou à du matériel plus efficace), soit les deux, pour sortir de ce tunnel de pertes.
Les enjeux pour Microsoft : intégration tous azimuts, rentabilité différée et dépendance technologique
Malgré ces pertes abyssales, Microsoft ne semble pas regretter son pari sur OpenAI du moins pas encore. Le géant de Redmond a annoncé pour le trimestre écoulé un bénéfice net confortable de 27,7 milliards $, en hausse de 12 % sur un an, en grande partie porté par la croissance du cloud et des services dopés à lIA. Dans ce contexte, la ponction de 3,1 milliards $ imputable à OpenAI na retranché quenviron 11 % du profit trimestriel de Microsoft. En dautres termes, la solide rentabilité du cur de métier de Microsoft (logiciels, cloud, etc.) absorbe pour linstant le fardeau financier dOpenAI sans mettre lentreprise en difficulté. Certains analystes estiment que cest « lun des meilleurs investissements jamais réalisés par Microsoft, malgré les pertes initiales, tant le potentiel de lIA générative est énorme », voyant dans cette alliance un investissement stratégique de long terme.
Les retombées positives se font déjà sentir de manière indirecte. Azure, la plateforme cloud de Microsoft, profite à plein de lessor des IA : son chiffre daffaires a bondi de 39 % sur le trimestre, stimulé par la demande en puissance de calcul pour entraîner et déployer des modèles dIA. Une partie de cette croissance est attribuable aux besoins dOpenAI eux-mêmes et aux clients attirés par lAzure OpenAI Service. En outre, Microsoft commence à monétiser les fonctionnalités dIA dans ses propres produits : lassistant Microsoft 365 Copilot pour les entreprises est proposé en option payante (environ 30 $ par utilisateur et par mois), ce qui pourrait rapporter des milliards si une fraction significative des clients Office y souscrit. De même, GitHub Copilot (basé sur GPT) est un service à abonnement qui connaît un franc succès auprès des développeurs. Microsoft mise donc sur un effet boomerang : les pertes supportées aujourdhui sur OpenAI serviraient à créer de nouvelles sources de revenus dans son écosystème, dès lors que ces services deviendront incontournables et seront facturés en conséquence.
Cependant, cette stratégie nest pas sans risques ni critiques. La dépendance technologique de Microsoft vis-à-vis dOpenAI soulève des questions
Autre enjeu : la pression des investisseurs Microsoft autour de la rentabilité de lIA. Après leuphorie boursière qui a propulsé Microsoft au-delà des 4 000 milliards $ de capitalisation, les marchés deviennent plus scrutateurs. Lors de lannonce des résultats, laction Microsoft a légèrement fléchi, certains actionnaires sinquiétant du retour sur investissement de ces dépenses massives en IA. Microsoft a dépensé environ 80 milliards $ sur lexercice 2025 en infrastructure IA et continue dinvestir lourdement. La directrice financière, Amy Hood, a averti que les marges pourraient souffrir à court terme du fait de ces investissements avant que les revenus de lIA ne se matérialisent pleinement. Microsoft doit donc convaincre que sa fuite en avant dans lIA générative finira par payer soit en dominant le cloud face à AWS et Google Cloud grâce à son offre enrichie dIA, soit en monétisant directement les innovations issues dOpenAI.
Une concurrence féroce dans lIA : Google, Anthropic, Amazon, Meta la guerre des milliards
Les pertes colossales dOpenAI ne peuvent être analysées isolément : elles sinscrivent dans une course mondiale à lIA où chaque grand acteur investit des sommes faramineuses pour prendre lavantage. On assiste à une véritable guerre de positionnement technologique et commerciale, où lobjectif est dêtre le premier à proposer les IA les plus avancées et à capter les usages émergents quitte à brûler du cash dans limmédiat.
Google, historique leader de la recherche en IA, ne reste évidemment pas les bras croisés. Sa filiale DeepMind a fusionné avec Google Brain pour intensifier les efforts, et le PDG de DeepMind, Demis Hassabis, a laissé entendre que...
