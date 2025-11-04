L'examen de 180 millions d'offres d'emploi révèle une baisse globale de 8 % en 2025 par rapport à 2024, tandis que le génie logiciel se montre plus résilient face à l'IA malgré le battage médiatique

L'IA a impacté des pans de l'ingénierie logicielle, du support et des fonctions administratives. Les entreprises investissent massivement dans l'automatisation afin d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts. La frénésie d'embauche de 2020-2022, alimentée par le télétravail et la transformation numérique, a conduit à un gonflement des effectifs. Mais à mesure que la croissance se normalise, les entreprises réévaluent leurs besoins en personnel.
Une nouvelle analyse portant sur 180 millions d'offres d'emploi met en lumière l'impact de l'IA sur le marché du travail. Ces offres d'emploi ont été publiées dans le monde entre janvier 2023 et octobre 2025, comme le soulignent les données fournies par Revealera, un fournisseur de données sur l'emploi.
Dans un premier temps, l'analyse des données révèle que les offres d'emploi ont diminué de 8 % en 2025 par rapport à la même période en 2024. Indeed a récemment fait état d'une baisse de 7,3 % d'une année sur l'autre pour les emplois aux États-Unis, ce qui permet de vérifier la pertinence de mes données et m'a confirmé qu'elles étaient très probablement exhaustives. Pourquoi ce chiffre de 8 % est-il important ? Il s'agit de la référence de l'étude.
L'analyse en question a été publiée le 3 novembre 2025 par Henley Wing Chiu, directeur technique chez Revealera et Bloomberry (un produit Revealera). Bloomberry est un produit de données destiné aux plateformes de vente ou aux équipes GTM qui souhaitent obtenir des informations sur les produits B2B que les entreprises achètent ou abandonnent, ainsi que sur les talents qu'elles recrutent. Avant Revealera, il était directeur technique chez BuzzSumo.
D'après l'auteur de l'analyse, l'IA pourrait-elle être en partie responsable de cette baisse globale de 8 %. Toutefois, il est presque impossible de la dissocier des facteurs macroéconomiques. Son analyse se concentre donc sur les emplois qui s'écartent considérablement de la tendance du marché, où l'impact de l'IA est le plus évident. Selon Wing Chiu, le graphique ci-dessus indique les emplois qui connaîtront les plus fortes baisses d'une année sur l'autre.
Les professions dexécution créatives connaissent un déclin rapide
Lexpression « professions dexécution créatives » employée par l'auteur désigne les métiers créatifs où lon applique ou exécute des consignes artistiques ou de contenu, plutôt que den définir la stratégie ou la direction. Autrement dit, ce sont des postes de production créative, souvent à un niveau opérationnel. À titre d'exemple, un graphiste qui conçoit des visuels selon un brief donné ou un rédacteur qui produit des textes à partir de directives précises.
Ces métiers se distinguent des postes créatifs de direction (comme directeur artistique, directeur de création ou stratège de contenu), qui impliquent davantage de conception, de supervision et de décisions globales. Dans le contexte de létude menée par Wing Chiu, les professions dexécution créatives sont celles que lIA commence le plus à automatiser, grâce à des outils capables de générer textes, images ou vidéos sans intervention humaine directe.
Parmi les 10 postes les plus touchés par le déclin, 3 sont des postes créatifs : infographistes (-33 %), photographes (-28 %) et rédacteurs (-28 %). Les infographistes comprennent des postes tels que les artistes techniques, les artistes 3D et les artistes VFX. Les rédacteurs comprennent les rédacteurs publicitaires, les réviseurs et les rédacteurs techniques. Juste en dehors du top 10, les journalistes/reporters (-22 %) connaissent également un déclin.
Malheureusement, il ne s'agit pas d'un phénomène ponctuel. Il semble s'agir d'une baisse sur deux ans. Les graphistes ont connu une baisse pendant deux années consécutives (12 % en 2024, puis 33 % en 2025). Les photographes et les écrivains ont suivi la même tendance.
Les rôles impliquant la direction/stratégie créative résistent mieux
Tous les postes créatifs ne souffrent pas autant, par rapport à la référence de -8 %. Les données examinées révèlent que les métiers dexécution créative sont en déclin, tandis que les rôles de direction créative se maintiennent. Les professions impliquant la direction/stratégie créative sont beaucoup plus résistants à l'IA. Ainsi, les postes tels que directeur créatif, responsable créatif et producteur créatif s'en sortent mieux que les postes d'exécution.
De même, Selon les données, les postes qui impliquent une prise de décision plus complexe et des interactions avec les clients s'en sortent mieux. Par exemple, un graphiste passe beaucoup de temps à interpréter les commentaires des clients et à itérer. Il en va de même pour les concepteurs de produits. Leur travail consiste à mener des recherches sur les utilisateurs et à prendre des décisions stratégiques sur ce qu'il faut construire et pourquoi.
Le thème ici n'est donc pas que les « emplois créatifs » sont en déclin, mais plutôt que les emplois d'exécution créative sont en déclin, tandis que les emplois de direction créative stratégique se portent bien. Ce qui suggère que l'IA a encore du mal à concevoir les idées, définir les stratégies et superviser le travail des autres.
Le marché de lemploi pour les développeurs en France est en nette contraction. Le nombre doffres demploi pour développeur publiées sur Indeed en France a fortement baissé en deux ans. Lindice montre que les annonces ont dégringolé de plus de 80 % entre janvier 2023 et juillet 2025. La situation en France reflète la tendance globale du marché de l'emploi dans l'industrie, confrontée à des vagues de licenciements massifs depuis 2022.
D'autres professions qui connaissent un déclin en raison de l'IA
Un autre groupe en repli comprend les métiers liés à la conformité, la durabilité et lenvironnement, avec une baisse autour de -26 % à -29 %. Ces tendances semblent moins liées directement à lIA quà des facteurs économiques ou réglementaires. Selon l'étude, ces baisses sont encore plus marquées que celles des postes créatifs, et elles s'accélèrent. Les spécialistes de la conformité d'entreprise ont chuté de 6 % en 2024, puis de 29 % en 2025.
Enfin, certaines professions très spécifiques, comme les scribes médicaux, voient également leurs offres diminuer denviron -20 %, probablement en raison de la généralisation doutils dIA de transcription dans le secteur de la santé. Si l'on compare les scribes médicaux à des professions similaires dans l'administration des soins de santé, on ne constate pas de baisse similaire. Les codeurs médicaux ? Pratiquement stables, avec une baisse de 0,02 %.
Les assistants médicaux ? Ils n'ont baissé que de 6 %, soit un peu mieux que le marché global. Les outils de documentation basés sur l'IA, qui peuvent désormais écouter les conversations des patients et générer automatiquement des notes cliniques, pourraient être les coupables évidents. Selon l'analyste, les scribes médicaux font un travail précieux, mais il s'agit d'un type de tâche de documentation structurée dans laquelle l'IA s'améliore rapidement.
Cela dit, la situation n'est pas très claire. En effet, les emplois de scribes médicaux n'ont baissé que de 2 % entre 2023 et 2024, avant la baisse de cette année. Selon Wing Chiu, cela suggère que l'IA pourrait supprimer des emplois de scribes médicaux, mais il est trop tôt pour le dire.
Les postes pour les talents en IA connaissent une augmentation
Les entreprises technologiques se battent pour attirer les talents en IA. Dans un premier temps, les offres d'emploi pour les ingénieurs en apprentissage automatique ont bondi de 40 % entre 2024 et 2025, soit la plus forte augmentation parmi tous les postes. Cela s'ajoute à une augmentation de 78 % en 2024. Et cela ne concerne pas uniquement les ingénieurs en apprentissage automatique. L'ensemble de l'infrastructure de l'IA est en plein essor.
- ingénieurs en robotique : +11 % (l'IA passe des écrans au monde physique) ;
- chercheurs/scientifiques appliqués dans le domaine technologique : +11 % (les entreprises créent leurs propres modèles, elles ne se contentent pas d'utiliser l'API d'OpenAI) ;
- ingénieurs de centres de données : +9 % (toutes ces inférences d'IA nécessitent une infrastructure informatique massive).
Les entreprises ont besoin de chercheurs pour développer des modèles, d'ingénieurs en apprentissage automatique pour les déployer, d'ingénieurs en robotique pour les mettre en place dans les entrepôts et les usines, et d'ingénieurs en centres de données pour alimenter l'ensemble de l'opération.
La demande de cadres supérieurs connaît une forte augmentation
Selon les données de l'étude, alors que le marché de l'emploi global a reculé de 8 %, les offres d'emploi pour les cadres supérieurs n'ont pratiquement pas diminué. La demande en cadres supérieurs est beaucoup plus forte que celle en cadres intermédiaires et en collaborateurs individuels. En regroupant les directeurs, vice-présidents et cadres dirigeants sous la catégorie « cadres supérieurs », Wing Chiu dégage les informations suivantes :
- cadres supérieurs : -1,7 % (surpassant le marché de 6,3 points de pourcentage) ;
- postes de gestionnaires : -5,7 % (surpassant le marché de 2,3 points de pourcentage, mais toujours moins bien que les cadres supérieurs) ;
- postes de collaborateurs individuels : -9 %.
Il y a donc un écart de 4 points de pourcentage entre les cadres supérieurs et les gestionnaires. Les deux groupes obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne, mais plus on monte dans la hiérarchie, meilleurs sont les résultats. Parmi les 10 postes qui connaissent la plus forte croissance, cinq sont des postes de directeur ou supérieurs :
- directeur de l'ingénierie des données : +23 % ;
- directeur immobilier : +21 % ;
- directeur juridique : +21 % ;
- directeur de l'ingénierie logicielle : +14 % ;
- vice-président de l'ingénierie : +12 %.
Que se passe-t-il ? Selon l'auteur, il se peut que les entreprises renforcent leur leadership stratégique tout en se montrant plus sélectives en matière de gestion opérationnelle. Les entreprises veulent davantage de personnes pour décider de ce qu'il faut faire, moins de personnes pour gérer la manière dont cela doit être fait, et encore moins de personnes pour l'exécuter. Une partie de cette restructuration est rendue possible grâce à l'IA générative.
Par exemple, un directeur ou un vice-président peut désormais utiliser des outils d'IA de codage pour prototyper rapidement des idées sans avoir besoin d'une équipe d'ingénieurs. Ces outils permettent aux cadres supérieurs d'opérer de manière plus indépendante. Un vice-président produit capable de créer un prototype fonctionnel dans Cursor ou de valider une approche technique avec Claude n'a pas besoin d'autant de collaborateurs sous ses ordres.
Le marketing d'influence connaît une croissance inattendue
Le métier d'influenceur marketing était l'un des rares emplois en marketing à connaître une croissance. Dans l'ensemble, les emplois dans le domaine du marketing ont fait preuve d'une bonne résilience. La plupart se sont maintenus autour de la valeur de référence. Mais un poste dans le marketing s'est démarqué : les postes de spécialiste en marketing d'influence ont bondi de 18,3 % par rapport en 2025, contre une hausse de 10 % l'année précédente.
Pourquoi cette observation ?...
