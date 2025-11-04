Dans un épisode du podcast Bg2 Pod publié le 31 octobre 2025, l'animateur Brad Gerstner, qui est également le fondateur d'Altimeter Capital, a demandé comment OpenAI pouvait prendre des engagements financiers totalisant 1 400 milliards de dollars alors que son chiffre d'affaires annuel serait de 13 milliards de dollars. Sam Altman a rejeté cette estimation des revenus d'OpenAI. « Notre chiffre d'affaires est bien supérieur à cela », a répondu le dirigeant.
Il s'est montré très optimiste quant aux prévisions de revenus à court terme et a indiqué qu'il serait ravi de pouvoir affronter ses détracteurs. Il a réagi avec force contre ceux qui doutent de son entreprise. « Nous prévoyons une forte croissance de nos revenus. Les revenus augmentent fortement », a-t-il déclaré.
« Nous parions que cette croissance va se poursuivre et que ChatGPT continuera non seulement à se développer, mais que nous deviendrons l'un des principaux clouds d'IA, que notre activité dans le domaine des appareils grand public prendra une place importante et significative, et que l'IA capable d'automatiser la science créera une valeur considérable ». En somme, Sam Altman croît fortement au potentiel économique et technologique de lIA générative.
Pourtant, à l'heure actuelle, la plupart des projets d'IA échouent. Selon le MIT, le taux d'échec de 95 %. Malgré la ruée vers l'intégration de nouveaux modèles d'IA puissants, environ 5 % des projets pilotes parviennent à accélérer rapidement leurs revenus ; la grande majorité stagne, n'ayant que peu ou pas d'impact mesurable sur le compte de résultat. Ce constat amer fait écho à des études récentes selon lesquelles les capacités de l'IA sont surestimées.
Sam Altman prévoit des revenus de 100 milliards de dollars en 2027
En 2024, des sources ont déclaré au New York Times qu'OpenAI prévoyait que ses revenus atteindraient 100 milliards de dollars d'ici 2029. Tout en évoquant la possibilité pour OpenAI d'entrer en bourse dans les prochaines années, l'animateur de l'émission Bg2, Brad Gerstner, a avancé des estimations de revenus dépassant les 100 milliards de dollars par an en 2028 ou 2029. « Et pourquoi pas en 2027 ? », a lancé Sam Altman à l'animateur de l'émission.
Mais dans la réalité, le chemin est loin d'être tout tracé. Le premier semestre 2025 dOpenAI ressemble à une équation paradoxale. Lentreprise a affiché 4,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 16 % par rapport à lannée précédente, confirmant la puissance de ses produits sur le marché mondial de lIA. Pourtant, ce chiffre daffaires impressionnant saccompagne dun revers tout aussi important : une perte nette estimée à 13,5 milliards de dollars.
Derrière ces chiffres se dessine un modèle économique encore fragile, qui repose sur une course effrénée à linnovation, à la conquête de parts de marché et à lexpansion mondiale. OpenAI brûle ses liquidités à une vitesse préoccupante et ne prévoit pas d'avoir un flux de trésorerie positif avant la fin de la décennie.
Selon les données de son rapport financier du premier semestre 2025, lessentiel des dépenses dOpenAI reste concentré sur la recherche et le développement (R&D). Rien quau cours des six premiers mois de l'année 2025, 6,7 milliards de dollars ont été investis dans lentraînement de modèles de langage toujours plus performants, dans la mise en place de nouvelles architectures logicielles et dans lexploration de solutions matérielles propriétaires.
Bien qu'il ait laissé entendre que la croissance des revenus serait encore plus explosive au cours des prochaines années, Sam Altman a reconnu qu'OpenAI prend un gros risque et peut échouer, notant que si l'entreprise n'obtient pas une capacité de calcul suffisante, ses revenus pourraient être inférieurs aux prévisions.
Un marketing XXL très coûteux en vue d'imposer la marque ChatGPT
Ces efforts sont indispensables dans un secteur où la concurrence est féroce : Google DeepMind, Anthropic, Mistral ou encore xAI multiplient les annonces et avancent à vive allure. Pour conserver une longueur davance, OpenAI doit injecter sans relâche des milliards dans ses infrastructures de calcul, lacquisition de GPU de dernière génération, et désormais la conception de ses propres puces dans le cadre de partenariats prévus avec le géant Broadcom.
Si la R&D absorbe lessentiel des ressources financières d'OpenAI, le marketing nest pas en reste. OpenAI a dépensé environ 2 milliards de dollars en marketing et ventes sur le semestre, soit presque autant que ce que certaines multinationales dépensent en une année entière. Lobjectif est clair : imposer la marque ChatGPT comme un standard grand public et OpenAI comme le fournisseur de référence pour les API dIA dans le monde professionnel.
Cela passe par des campagnes massives, et la construction dun réseau commercial capable de séduire les grandes entreprises et administrations. Cette stratégie doccupation du terrain vise à saturer le marché avant que des concurrents plus agiles (ou plus abordables) ne puissent capter des parts significatives.
Alors quOpenAI brûle des milliards pour rester leader, le paysage concurrentiel se transforme. Des acteurs comme Anthropic, soutenu par Amazon et Google, ou encore Mistral, qui prône une approche open source, avancent rapidement avec des modèles plus spécialisés, parfois plus efficaces sur le plan énergétique. De plus, la startup chinoise DeepSeek a démontré qu'il est possible de développer des modèles d'IA de pointe avec des ressources limitées.
De nombreux gouvernements et entreprises développent aussi leurs propres modèles, ce qui fragilise le « moat » technologique quOpenAI espérait bâtir. Le risque est que la stratégie dhyperinvestissement dOpenAI se heurte à des concurrents capables de proposer des alternatives moins coûteuses et plus adaptées à des usages ciblés. Par ailleurs, OpenAI est piégé dans un cercle critique où lui et ses partenaires financent mutuellement leur croissance.
OpenAI enregistre un déficit de 12 milliards en un seul trimestre
OpenAI a subi des pertes vertigineuses estimées à 12 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Selon les analystes du marché du secteur, il s'agit d'une perte inédite pour une entreprise technologique sur trois mois. Cette révélation, issue des derniers résultats financiers de Microsoft (actionnaire et partenaire stratégique dOpenAI), jette une lumière crue sur léconomie réelle de lIA générative, où la dette et les pertes augmentent rapidement.
Sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes, le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards de dollars de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, des données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement une part de 32,5 %.
Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars. Dans tous les cas, le nombre donne le vertige. Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards de dollars de revenus daprès des documents internes certes en forte hausse (16 %) sur un an, mais sans commune mesure avec les pertes actuelles.
Autrement dit, en un seul trimestre, OpenAI a dépensé près de trois fois ce quelle a facturé en six mois. Ce décalage abyssal illustre le modèle économique très particulier des acteurs de lIA générative : une course à linvestissement et à la croissance de lutilisation, au prix de pertes colossales dans lespoir de profits futurs.
Le modèle économique d'OpenAI est-il viable ?
Cette situation pose la question de la viabilité du modèle économique dOpenAI et, plus largement, des fournisseurs de grands modèles de langage (LLM). Pour lheure, OpenAI tire ses revenus de la commercialisation de laccès à ses modèles (via des abonnements ChatGPT Plus, des offres ChatGPT Enterprise et lAPI pour développeurs) ainsi que de contrats dintégration (comme avec Microsoft). Mais ces différentes offres ne rapportent pas assez à OpenAI.
OpenAI vise un chiffre daffaires annuel de 13 milliards dollars en 2025. Cette prévision est ambitieuse, mais reste insuffisante pour couvrir des dépenses annuelles d'OpenAI qui, selon les analystes, pourraient dépasser 40 milliards si la tendance actuelle se maintient. Le PDG Sam Altman reste toutefois très optimiste.
Cette approche rappelle celle dAmazon à ses débuts : accepter des pertes massives pour conquérir le marché, dans loptique de régner plus tard sans partage. Les partisans de cette stratégie soulignent qu'elle a profité par le passé à Amazon, qui a fini par devenir rentable et dominer le marché mondial du commerce électronique après des années dans le rouge. OpenAI serait-il un Amazon de lIA en gestation ? Cest le pari de ses investisseurs.
Néanmoins, le défi est immense : il faudra soit augmenter fortement les revenus (via des offres premium, des services très lucratifs aux entreprises ou des licences technologiques, etc.), soit réduire les coûts unitaires de lIA (peut-être grâce à de nouvelles optimisations ou à du matériel plus efficace), soit les deux, pour sortir de ce tunnel de pertes. Mais rien n'est gagné d'avance, en témoignent les performances médiocres de son modèle GPT-5.
Comment les entreprises d'IA recyclent leurs milliards entre eux
Au cours des derniers mois, OpenAI a annoncé une série d'accords avec Nvidia, AMD, Oracle et CoreWeave pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars. Ces accords promettent la puissance de calcul nécessaire pour construire et déployer la prochaine génération de modèles d'IA. Mais les mêmes partenaires qui investissent dans OpenAI sont également ceux qui lui vendent les puces et les centres de données dont elle a besoin pour survivre.
Les analystes alertent sur les dangers de cet investissement circulaire. Concrètement, cet effet de boucle se manifeste par des arrangements...
