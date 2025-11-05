L'action Palantir chute de 8 % en raison d'inquiétudes liées à sa valorisation, tandis que son PDG, Peter Karp, dénonce la « manipulation du marché »

Une euphorie technologique à la limite du rationnel

Les investisseurs ont injecté 161 milliards de dollars dans l'IA depuis le début de l'année

Le spectre du krach plane sur les géants de la Silicon Valley

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Michael Burry nest pas un investisseur comme les autres : il a bâti sa légende en misant contre les produits financiers adossés aux prêts immobiliers américains au milieu des années 2000, alors que Wall Street les jugeait infaillibles. Son pari, considéré comme insensé à lépoque, lui a rapporté des centaines de millions et une place dans lhistoire financière moderne.Près de vingt ans plus tard, le fondateur de Scion Asset Management semble rejouer le même scénario. Selon des documents financiers récents, il a engagé plus dun milliard de dollars dans des positions dites "short"  des paris à la baisse  visant les entreprises qui surfent sur la vague de lintelligence artificielle. Burry estime que la frénésie autour de lIA ressemble aux excès observés avant léclatement des bulles internet ou immobilières.Selon les documents déposés lundi auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), Michael Burry a acheté des options de vente (PUT) sur Palantir et Nvidia, pour une valeur totale supérieure à 1,1 milliard de dollars, répartis entre environ 900 millions sur Palantir et 200 millions sur Nvidia aux prix actuels. Cette décision a suscité la réaction du PDG de Palantir, Alex Karp, qui, dans une interview accordée à CNBC, a qualifié Burry de « déraisonnable » et la accusé de manipulation du marché.Burry est revenu sur X la semaine dernière pour diffuser ses avertissements concernant une bulle, en publiant une photo de Bale l'incarnant avec la légende suivante : « Parfois, nous voyons des bulles. Parfois, il est possible d'agir. Parfois, la seule stratégie gagnante est de ne pas jouer. »Lundi, il a publié un graphique intitulé « La croissance des dépenses d'investissement dans le secteur technologique américain correspond à celle de la bulle technologique de 1999-2000 » et un autre montrant le ralentissement de la croissance de la demande en cloud computing chez les grandes entreprises technologiques.Scion Asset Management, la société d'investissement de Burry, a désormais acheté pour 912 millions de dollars de contrats « put » sur Palantir et pour 187 millions de dollars d'actions Nvidia.Le titre Palantir a chuté de 8 % mardi, les analystes de Wall Street ayant fait part de leurs inquiétudes quant à la valorisation élevée de la société et l'investisseur Michael Burry, connu pour son rôle dans le film « The Big Short », ayant révélé une position courte sur la société de logiciels.Lors d'une interview accordée mardi à l'émission « Squawk Box » de CNBC, le PDG Alex Karp s'en est pris aux vendeurs à découvert, qualifiant leurs actions de « manipulation du marché ». Karp a qualifié ces positions de « super déclencheuses » et a déclaré qu'elles « vendaient à découvert l'une des plus grandes entreprises au monde ».« Honnêtement, je pense que ce qui se passe ici est de la manipulation du marché », a déclaré Karp. « Nous avons obtenu les meilleurs résultats que tout le monde ait jamais vus. »Les options de vente donnent à Scion le droit de vendre les actions à un prix déterminé dans un certain délai, ce qui permet aux investisseurs de tirer profit de la baisse du cours des actions en achetant des actions pendant une période de baisse et en les revendant à un prix prédéterminé plus élevé.James Kardatzke, cofondateur de Quiver Quantitative, a déclaré : « Michael Burry a l'habitude de faire des paris baissiers importants lorsqu'il perçoit une bulle, notamment avant l'effondrement du marché immobilier en 2008. Cette nouvelle divulgation suggère qu'il estime désormais qu'il existe une bulle dans le domaine de l'IA qui est sur le point d'éclater. »Le pari le plus célèbre de Burry l'a conduit à prédire l'effondrement du marché américain des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). L'éclatement de cette bulle a déclenché la crise financière mondiale de 2007.Son pari à long terme extrêmement controversé d'un milliard de dollars a débuté en 2005 et a finalement permis d'augmenter la valeur de son fonds de 489 % avant l'effondrement du système. Les détails de cette histoire remarquable ont été relatés dans le livre de Michael Lewis publié en 2010, The Big Short, qui a ensuite été adapté au cinéma dans un film oscarisé en 2015.Depuis deux ans, les valeurs technologiques, portées par Nvidia, Microsoft, Amazon et Alphabet, connaissent une croissance vertigineuse. Les investisseurs se ruent sur tout ce qui touche à lintelligence artificielle, persuadés que cette révolution technologique va remodeler léconomie mondiale. Les valorisations ont explosé : Nvidia, symbole de cette folie, a dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation au printemps 2025.Pour Burry, cette envolée est déconnectée de la réalité. Il voit dans cette frénésie les mêmes signes dirrationalité collective que ceux qui ont précédé les grandes crises financières. Selon lui, les marchés se nourrissent davantage de storytelling que de résultats tangibles : les entreprises vantent leurs investissements dans lIA sans prouver leur rentabilité à long terme.Il nest pas seul à penser que lenthousiasme est excessif. Plusieurs analystes britanniques, réagissant au dernier budget présenté par la chancelière Rachel Reeves, ont averti que la hausse des taux et la volatilité du marché obligataire pourraient accentuer les corrections dans le secteur technologique, déjà vulnérable aux changements de liquidités mondiales.Le potentiel transformateur de l'IA a enthousiasmé les investisseurs et entraîné une forte hausse des cours boursiers d'une poignée d'entreprises technologiques américaines. La semaine dernière, Nvidia, qui est devenu le fabricant de puces préféré des centres de données IA, est devenue la première société cotée en bourse au monde à dépasser les 5 000 milliards de dollars de valeur, soit plus que le PIB total de l'Allemagne.Palantir, spécialisée dans l'analyse de données IA, a vu son action augmenter de 400 % au cours de l'année dernière.Mais ces valorisations vertigineuses pourraient ne pas être justifiées, un rapport publié en août par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) avertissant que la grande majorité des investissements dans l'IA ne généraient « aucun rendement » pour les entreprises.Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a également exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle bulle spéculative, déclarant cet été : « Les investisseurs sont-ils trop enthousiastes ? Je pense que oui. »Selon PitchBook, les investisseurs ont injecté 161 milliards de dollars dans l'IA depuis le début de l'année, la majeure partie de cette somme colossale allant à seulement 10 entreprises.David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, a déclaré que la majeure partie de ce capital « ne générerait finalement aucun rendement ».Après l'annonce mardi du pari de Burry, les actions de Nvidia ont chuté de 2 % avant l'ouverture du marché.Les signes de tension se multiplient. Les bénéfices de certaines entreprises dIA stagnent, tandis que les coûts énergétiques et les dépenses dinfrastructure explosent. Les centres de données, devenus le cur de cette économie, consomment des quantités...