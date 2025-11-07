Meta de Mark Zuckerberg a financé sa course à l'IA avec des profits tirés de publicités frauduleuses, il a augmenté ses revenus en ciblant les utilisateurs les plus susceptibles de cliquer sur ces annonces

Comment l'algorithme de suggestion de Meta piège ses utilisateurs

Des politiques internes orientées vers « la maximisation » du profit



Extrait d'un document stratégique datant de novembre 2024 traitant des revenus publicitaires frauduleux et des risques juridiques liés à Meta



Meta au coeur d'une grande partie des escroqueries aux États-Unis

Des licenciements qui ont impacté l'équipe de lutte contre la fraude



Extrait d'un document datant de 2025 soulignant que les règles de Meta en matière d'escroqueries présentaient des « lacunes »



La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Meta aurait délibérément permis à des escrocs de profiter des utilisateurs de ses plateformes de médias sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp. Le groupe de Mark Zuckerberg aurait tiré des revenus substantiels des activités de fraudeurs. C'est du moins ce que révèle un rapport explosif de Reuters, basé sur des documents internes de l'entreprise. Le rapport détaille comment Meta a tiré profit des activités des escrocs, en violation de ses propres règles.De nombreux utilisateurs se sont plaints des publicités et promotions frauduleuses sur les applications de Meta, mais leurs signalements semblent souvent rester sans réponse. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que Meta réponde à chaque signalement. Mais les documents montrent que Meta est non seulement consciente du problème, mais qu'il l'ignore peut-être délibérément, en raison des revenus générés par ces promotions frauduleuses.Si tout ceci s'avère exact, cela devrait également irriter tous les annonceurs Meta. Concrètement, les coûts publicitaires de Meta augmentent, ce qui reflète la demande. Cela signifie qu'en plus des revenus directs que le groupe tire de l'affichage des publicités promotions frauduleuses, leur simple présence fait également grimper les coûts pour tous les annonceurs, ce qui suggère que Meta tire en réalité beaucoup plus de revenus globaux de cet élément.Selon les documents, au lieu de supprimer rapidement les mauvais acteurs, Meta a permis aux « comptes à forte valeur ajoutée » d'accumuler plus de 500 avertissements sans que l'entreprise les ferme. Plus un mauvais acteur accumulait d'avertissements, plus Meta pouvait facturer la diffusion de publicités, car les documents de Meta montrent que l'entreprise pénalise les escrocs en leur facturant des tarifs des tarifs publicitaires beaucoup plus élevés.La police de Singapour a signalé 146 exemples d'escroqueries visant les utilisateurs de ce pays à l'automne dernier. Seuls 23 % d'entre eux enfreignaient les politiques de Meta, tandis que « les autres enfreignaient l'esprit de la politique, mais pas la lettre », selon une présentation de Meta.Meta a reconnu dans des documents que ses systèmes aident les escrocs à cibler plus efficacement les utilisateurs les plus susceptibles de cliquer sur leurs publicités sur ses plateformes. « Les utilisateurs qui cliquent sur des publicités frauduleuses sont susceptibles d'en voir davantage en raison du système de personnalisation des publicités de Meta, qui tente de diffuser des publicités en fonction des intérêts des utilisateurs », selon le rapport de Reuters.Le rapport indique : « en moyenne, selon un document daté de décembre 2024, Meta montre chaque jour à ses utilisateurs 15 milliards de publicités frauduleuses à haut risque ». Cela s'ajoute aux 22 milliards de tentatives de fraude organiques auxquelles les utilisateurs de Meta sont exposés quotidiennement. En 2024, Meta prévoyait que près de 16 milliards de dollars, soit environ 10 % de son chiffre d'affaires, proviendraient de publicités frauduleuses.Les publicités frauduleuses « à haut risque » visent à vendre aux utilisateurs des produits ou des programmes d'investissement frauduleux. Parmi les escroqueries courantes de cette catégorie, on peut citer la vente de produits médicaux interdits ou la promotion d'entités douteuses, comme des liens vers des casinos en ligne illégaux. Meta s'inquiète surtout des publicités « imposteurs », qui usurpent l'identité de célébrités ou de grandes grandes marques.Meta craint que celles-ci ne cessent de faire de la publicité ou de s'engager sur ses applications si ces escroqueries ne sont pas rapidement stoppées. Meta a supprimé ces publicités après que Reuters les a signalées, mais en 2024, Meta a gagné 7 milliards de dollars grâce à ces publicités « à haut risque » uniquement.Selon l'organisme de protection des consommateurs Global Anti-Scam Alliance, qui surveille les activités frauduleuses, les victimes à travers le monde ont perdu au moins un milliard de dollars à cause d'escroqueries au cours de la seule année dernière. Selon son rapport « 2025 Global State of Scams », environ 23 % des adultes dans le monde ont été victimes de vols d'argent par des escrocs, ce chiffre atteignant 41 % en Amérique du Sud et en Afrique.L'article de Reuters n'est pas un bon rapport pour Meta. Comme le souligne le rapport, les notes indiquent aussi que le géant des médias sociaux refuse d'agir contre les escroqueries présumées à moins que son système ne puisse déterminer qu'il s'agit bien d'escroqueries avec « une précision de 95 % ».Compte tenu de l'ampleur de ce problème et de la présence mondiale de Meta, il y a fort à parier que de nombreux régulateurs, dans différentes régions, sont déjà à la recherche d'informations supplémentaires sur ces rapports. Sandeep Abraham, ancien enquêteur en sécurité chez Meta, a déclaré que les régulateurs devraient intervenir. (Sandeep Abraham dirige aujourd'hui le cabinet de conseil Risky Business Solutions en tant qu'expert en fraude.)« Si les régulateurs ne tolèrent pas que les banques tirent profit de la fraude, ils ne devraient pas la tolérer dans le secteur technologique », a-t-il déclaré. Toutefois, Meta réfute ces allégations, soulignant que ces documents ne sont pas destinés au grand public et ne reflètent pas toute l'étendue du problème.Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré que sa collection de documents, créés entre 2021 et 2025 par les divisions finances, lobbying, ingénierie et sécurité de Meta, présente une vision sélective qui déforme l'approche de Meta en matière de fraude et d'escroquerie. Andy Stone affirme que l'estimation de Meta selon laquelle environ 10 % de ses revenus en 2024 proviendraient de publicités frauduleuses est « approximative et trop inclusive ».Il a suggéré que le montant réel gagné par Meta est bien inférieur, mais a refusé de préciser le montant exact. Il a aussi déclaré que les dernières informations communiquées aux investisseurs par Meta indiquaient que les publicités frauduleuses avaient « un impact négatif » sur les revenus de Meta.« Nous luttons activement contre la fraude et les escroqueries, car les utilisateurs de nos plateformes ne veulent pas de ce type de contenu, les annonceurs légitimes n'en veulent pas et nous n'en voulons pas non plus », a-t-il déclaré. Malgré ces efforts, au printemps dernier, l'équipe chargée de la sécurité chez Meta a estimé que « les plateformes de l'entreprise étaient impliquées dans un tiers de toutes les escroqueries réussies aux États-Unis ».Dans d'autres documents internes datant de la même période, le personnel de Meta a conclu qu'il est plus facile de faire de la publicité pour des escroqueries sur les plateformes Meta que sur Google, reconnaissant que les concurrents de Meta sont plus efficaces en matière d'élimination de la fraude.Selon Meta, bien que cela semble sombre, ces documents ont été publiés alors que la société avait considérablement amélioré ses mesures de protection contre la fraude. Andy Stone a déclaré : « au cours des 18 derniers mois, nous avons réduit de 58 % le nombre de signalements d'annonces frauduleuses par les utilisateurs à l'échelle mondiale et, jusqu'à présent en 2025, nous avons supprimé plus de 134 millions de contenus publicitaires frauduleux ».Selon le rapport, le problème pourrait venir du rythme imposé par Meta dans sa lutte contre les fraudeurs. En 2023, Meta a licencié « toutes les personnes qui travaillaient dans l'équipe chargée de traiter les préoccupations des annonceurs concernant les droits des marques », puis a ordonné au personnel chargé de la sécurité de limiter l'utilisation des ressources informatiques afin de consacrer plus de ressources aux projets de réalité virtuelle et à l'IA.Selon Andy Stone, Meta a finalement élargi ses équipes chargées de traquer les publicités frauduleuses. Mais Meta a également pris des mesures pour s'assurer qu'elles ne subissent pas un trop gros impact alors qu'elles avaient besoin d'énormes ressources (72 milliards de dollars) pour investir dans l'IA.Par exemple, en février 2025, Meta aurait averti l'équipe chargée de contrôler les annonceurs douteux qu'elle n'était pas autorisée à prendre des mesures qui pourraient coûter à Meta plus de 0,15 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Cela représente environ 135 millions de dollars de comptes...