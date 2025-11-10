Les USA doivent adopter un vaste système de surveillance basé sur l'IA pour dominer la course mondiale à l'IA, plutôt que de risquer de se faire distancer par la Chine, selon le PDG de Palantir, Alex Karp

Alex Karp, PDG de Palantir, a amplifié le débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) en affirmant que les États-Unis devraient se préparer à étendre la surveillance basée sur l'IA afin de conserver leur avantage technologique sur la Chine. Dans des déclarations récentes, il a présenté la course mondiale à l'IA comme une compétition économique et géopolitique cruciale, affirmant que la technologie de Palantir était essentielle à la préservation de la puissance américaine, alors même que les détracteurs mettent en garde contre l'érosion de la vie privée et des normes démocratiques.
Palantir Technologies Inc. est une société américaine cotée en bourse spécialisée dans les plateformes logicielles pour les données. Basée à Denver, dans le Colorado, elle a été fondée en 2003 par Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale, Alex Karp et Nathan Gettings. En 2025, The Economist a qualifié Palantir d'entreprise peut-être la plus surévaluée de tous les temps, avec une valeur marchande de 430 milliards de dollars, soit plus de 600 fois ses bénéfices de 2024. En novembre 2025, ses actions étaient les plus chères du S&P 500, à 85 fois les ventes annuelles prévues.
Alexander Caedmon Karp est un homme d'affaires et entrepreneur américain, PDG de la société de logiciels Palantir Technologies. Karp a commencé sa carrière en investissant dans des start-ups et des actions, puis a fondé Palantir en 2003 avec Peter Thiel. En 2025, le magazine Time l'a nommé dans la liste Time 100 des personnes les plus influentes au monde. La même année, sa fortune dépassait les 12 milliards de dollars, ce qui le classait parmi les 300 personnes les plus riches du monde selon Forbes et le Bloomberg Billionaires Index.
Les récents propos du dirigeant de Palantir prolongent les thèses développées dans son livre "La République technologique", dans lequel il présente la technologie comme un pilier du pouvoir occidental. Alex Karp y prône une coopération étroite entre le secteur privé et lÉtat américain, appelant au patriotisme technologique et estimant que seule une approche unifiée permettra aux États-Unis de préserver leur avance dans la compétition mondiale dans le secteur de l'IA.
Alex Karp, PDG de Palantir, a donc une nouvelle fois suscité la controverse avec ses opinions sans concession sur l'IA, la confidentialité des données et la concurrence géopolitique. Lors de récentes apparitions publiques, Karp a fait valoir que les États-Unis devraient donner la priorité à la victoire dans la course mondiale à l'IA, même si cela nécessite un état de surveillance plus étendu, plutôt que de risquer de se faire distancer par la Chine.
Alex Karp, qui figure récemment dans le livre de Michael Steinberger intitulé « The Philosopher in the Valley », a présenté son entreprise, Palantir, comme un moteur indispensable à la prospérité économique américaine. Lorsqu'on lui a demandé de définir Palantir, il a affirmé : « Nous contribuons à la croissance du PIB des États-Unis. Nous faisons partie du PIB... de l'économie de l'IA où les choses sont utiles. » Il a toujours lié la croissance significative du PIB américain à l'IA, la présentant comme une force indéniable que tout le monde doit accepter, semblant écarter les préoccupations concernant les bulles spéculatives du marché ou l'impact sociétal à long terme.
Le discours du dirigeant technologique oscille souvent entre de grandes déclarations sur l'importance mondiale de Palantir et des descriptions très informelles. Il a salué son entreprise comme « l'une des plus grandes entreprises au monde » accomplissant une « noble tâche » et, de manière plus familière, comme « l'entreprise la plus cool et la plus intéressante de la planète » avec un « produit cool » et une « culture cool ». Ce mélange de vision ambitieuse et d'autopromotion décontractée souligne sa conviction fervente quant au rôle essentiel de Palantir, non seulement pour les affaires, mais aussi pour la sécurité nationale et la position mondiale.
Au cur de la philosophie de d'Alex Karp se trouve une conviction dans l'exceptionnalisme américain. Faisant référence à « The Second Coming » de William Butler Yeats, il a écrit aux investisseurs : « Aujourd'hui, l'Amérique est le centre, et elle doit le rester. » Il a en outre affirmé qu'il était « erroné de proclamer avec désinvolture l'égalité de toutes les cultures et de toutes les valeurs culturelles ». Ces déclarations positionnent Karp moins comme un dirigeant du secteur des logiciels que comme un stratège géopolitique, présentant Palantir comme essentiel au maintien du leadership américain dans un monde de plus en plus complexe.
Interrogé sur les inconvénients potentiels de l'IA, Alex Karp s'est concentré uniquement sur la rivalité avec la Chine. Il n'a pas approfondi les risques internes, mais a plutôt présenté le choix comme binaire : « Soit cela va bien ou mal se passer pour nous, soit cela va bien ou mal se passer pour la Chine. » Pour Karp, le risque d'un État surveillant au niveau national, bien que reconnu, est une préoccupation secondaire par rapport à la perspective que la Chine dicte les normes mondiales futures. Il a averti que si les États-Unis perdaient leur avance, « vous auriez beaucoup moins de droits ».
Curieusement, la compréhension que Alex Karp a des préoccupations du public concernant la surveillance vire souvent à l'idiosyncrasie. Il a donné l'exemple d'un « droit divin » menacé par la surveillance : « mon droit d'aller manger un hot-dog avec une collègue avec laquelle je flirte alors que je suis marié ». Il a ensuite réitéré ce point, suggérant que la technologie de surveillance ne vise pas principalement à déterminer « si je couche avec trop de personnes en dehors de mon couple et si je mens à mon partenaire ». Cette digression particulière soulève des questions sur sa compréhension des préoccupations plus générales en matière de confidentialité des données et de libertés civiles.
Enfin, lorsqu'il aborde le risque existentiel lié à l'IA, Alex Karp identifie « l'instabilité sociale » comme le principal danger. Il décrit celle-ci comme « des mouvements populistes assez fous qui n'ont manifestement aucun sens, comme si le gouvernement allait gérer les épiceries ». Cette perspective semble opposer un avenir axé sur l'IA et la surveillance à des solutions communautaires pour répondre aux besoins fondamentaux, comme la lutte contre les déserts alimentaires. Pour les détracteurs, la vision de Karp s'aligne commodément sur la voie qui maximise les profits de Palantir, ce qui rend sa « décision difficile » assez simple de son point de vue.
Alors qu'Alex Karp justifie la surveillance par la nécessité stratégique, de nombreux chercheurs soulignent les dangers dune IA incontrôlée. Plusieurs experts considèrent que l'IA pourrait provoquer une catastrophe de niveau nucléaire si elle échappait à la supervision humaine. La rivalité entre OpenAI et Google illustre ce risque, où la quête de puissance prime sur la sécurité collective.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les propos du PDG de Palantir crédibles ou pertinents ?
Voir aussi :
Palantir remporte un contrat de 178 Mns $ pour construire une station terrestre appelée TITAN dotée d'une IA pour l'armée américaine, le système est qualifié de "premier véhicule défini par l'IA"
La société d'analyse de données Palantir est "responsable de la plupart des opérations de ciblage en Ukraine", a déclaré son directeur général, Alex Karp, pour cibler les chars et l'artillerie
Le directeur technique de Palantir affirme que le catastrophisme autour de l'IA est alimenté par « un manque de religion », une déclaration controversée, non étayée et jugée simpliste
Anthropic s'associe à Palantir et AWS pour vendre l'IA aux agences de renseignement et de défense américaines. Meta, OpenAI et d'autres fournisseurs d'IA multiplient les accords avec l'armée
Vous avez lu gratuitement 696 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.