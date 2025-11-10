La startup chinoise DeepSeek, peu habituée aux interventions publiques, a pris la parole lors du World Internet Conference à Wuzhen (province du Zhejiang) afin daborder les implications sociétales de lintelligence artificielle. Peu coutumière des interventions publiques, elle a profité de ce grand rendez-vous mondial de la tech pour livrer un message radical sur lavenir du travail à lère de lintelligence artificielle. Le représentant de DeepSeek, le chercheur Chen Deli, a relayé les propos du fondateur et directeur général de la firme, Liang Wenfeng, absent de la scène publique depuis une rencontre télévisée avec le président chinois.
Selon lui, si lIA continue à évoluer à ce rythme, « la majorité des emplois sera automatisée ». Plus encore, il a décrit le moment présent comme une « lune de miel » entre humains et machines, un équilibre fragile avant le basculement vers une ère où les machines nauront plus besoin de nous.
Dans une Chine où loptimisme technologique reste une ligne officielle, cette lucidité détonne. DeepSeek, spécialisée dans lIA générative et les modèles de langage, prône désormais la prudence : lautomatisation totale nest plus un fantasme lointain, mais une trajectoire quil faut apprendre à surveiller.
Lappel à un « whistle-blower » de lintelligence artificielle
Au-delà du constat, la proposition de DeepSeek frappe par son audace : instaurer un mécanisme de type « lanceur dalerte » pour signaler les pertes demploi causées par lautomatisation. Une idée surprenante dans un pays où les discussions sur les coûts sociaux de la technologie sont généralement mesurées. DeepSeek plaide pour que les effets destructeurs de lIA sur le marché du travail soient documentés, suivis et rendus publics, afin déviter un choc incontrôlé.
Selon Chen Deli, il faut « préparer la société à la disparition progressive du travail humain ». Une phrase glaçante dans sa lucidité : « Les humains seront complètement libérés du travail, ce qui peut sembler positif, mais secouera la société en son cur. » La liberté quévoque DeepSeek nest pas celle du loisir, mais celle du vide : un monde où la productivité ne nécessite plus de participation humaine, et où la valeur du travail perd son sens.
Le malaise derrière lutopie
DeepSeek ne renie pas sa vocation technologique. Lentreprise continue duvrer à lémergence dune intelligence artificielle générale (AGI), capable de raisonner et de sadapter comme un humain. Mais elle semble désormais consciente de la portée sociétale de ses ambitions. En parlant de « lune de miel », Chen Deli évoque la phase transitoire actuelle : les humains contrôlent encore les systèmes, mais la dépendance croît. À mesure que lautomatisation se généralise, la frontière entre assistance et substitution se brouille.
Lentreprise se démarque aussi dun discours dominant, souvent triomphaliste, qui présente lIA comme une alliée. Ici, le ton est presque mélancolique : la collaboration homme-machine serait un prélude à la disparition du travail humain.
Issue de High-Flyer, un fonds d'investissement quantitatif, DeepSeek a été fondée en 2023 en tant que laboratoire d'IA avec pour mission de développer une intelligence artificielle générale (IAG) un système d'IA hypothétique capable d'égaler les capacités cognitives d'un adulte instruit, selon une définition.
L'un des principaux atouts de DeepSeek réside dans sa vision à long terme, lui permettant de se détourner des tendances conjoncturelles, a déclaré Chen, réaffirmant l'engagement de son entreprise envers le développement de l'IAG. Il ne serait cependant pas alarmiste de considérer que de tels systèmes pourraient représenter un danger pour la société, a-t-il ajouté.
Le public devrait être averti des emplois qui deviendront obsolètes en premier, déclare Chen Deli (à droite)
Les implications pour la régulation mondiale de lIA
En prônant la transparence sur les effets de lautomatisation, DeepSeek ouvre un nouveau chapitre du débat international. Lidée dun mécanisme de veille sur les emplois détruits par lIA pourrait inspirer dautres États ou institutions. Elle rejoint, dune certaine manière, les appels européens à une IA éthique et responsable, ou les réflexions américaines sur le revenu universel.
Mais dans le contexte chinois, cette prise de parole a un autre écho : celui dune responsabilité collective. La Chine, moteur technologique mondial, semble désormais réfléchir à la soutenabilité de son modèle dinnovation.
Ce tournant idéologique peut aussi signaler un changement de posture face à lOccident : la puissance technologique na de sens que si elle saccompagne dune réflexion sur la stabilité sociale.
Des inquiétudes similaires ont été soulevées dans une lettre ouverte le mois dernier
Elle appelait à interdire le développement d'une IA superintelligente avant qu'il n'y ait une forte adhésion du public et un large consensus scientifique quant à sa sécurité. La lettre a été signée par des centaines d'experts en IA, de décideurs politiques et de personnalités, dont des signataires chinois comme Zhang Peng, PDG de Zhipu AI, et Andrew Yao, professeur à l'université Tsinghua.
Cependant, ralentir ou stopper le développement de l'IA n'est pas réaliste, compte tenu des incitations financières qui animent ce secteur, a déclaré Chen. « On pourrait même dire que le succès de cette révolution de l'IA se mesurera au fait qu'elle remplacera la grande majorité des emplois humains », a-t-il affirmé.
D'autres entreprises chinoises ont également présenté des plans pour développer des systèmes d'IA puissants, notamment Zhipu AI et Alibaba Group Holding. Le PDG d'Alibaba, Eddie Wu Yongming, a déclaré lors de la même conférence que le « super cloud d'IA » de l'entreprise serait capable de répondre à l'énorme demande de calcul du secteur. Alibaba est propriétaire du Washington Post.
Pourquoi cette prise de parole et que signifie-t-elle ?
Pourquoi maintenant ?
Le contexte est à prendre en compte : DeepSeek fait partie des entreprises chinoises dIA de premier rang, parfois appelées les « six petits dragons » de lIA en Chine, présentes à cette conférence aux côtés dautres acteurs majeurs. Le fait que la firme sexprime publiquement chose rare pour elle suggère une volonté de se positionner non seulement comme acteur technologique mais aussi comme acteur sociétal. Pour la Chine, qui mène une stratégie nationale de lIA, cela peut aussi être un signe de prise en compte des risques sociaux par les acteurs du secteur.
Implications pour lindustrie et la régulation
La demande dun mécanisme de signalement des pertes demploi automatisées pourrait préfigurer une future régulation plus stricte de lIA, ou du moins une demande accrue de transparence. Pour les professionnels de linformatique et de la tech : cela suggère que les projets dIA devront de plus en plus intégrer des volets « impact social » et « responsabilité ». Le développement dAGI ou même de...
