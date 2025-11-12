enregistrant des millions d'écoutes sur Spotify. Des internautes dupés demandent quand ils seront en concert
La country américaine vient de vivre un basculement symbolique. Sous le nom de Breaking Rust, un « groupe » virtuel d'artistes créé par intelligence artificielle a hissé « Walk My Walk » au sommet du classement Country Digital Song Sales de Billboard. Derrière la performance, cest toute la chaîne de valeur musicale de la composition au marketing qui se retrouve bousculée par un pipeline algorithmique devenu, soudain, mainstream.
La génération de contenu par IA atteint de nouveaux sommets : une chanson country d'un artiste IA s'est hissée à la première place du classement Billboard des ventes de chansons country numériques.
Breaking Rust, un « groupe » virtuel apparu sur Internet mi-octobre grâce à sa présence sur Instagram, a décroché la première place du classement la semaine dernière avec un titre intitulé « Walk My Walk ». En consultant les réseaux sociaux de Breaking Rust, on ne trouve aucune trace d'un humain impliqué dans la création musicale du groupe : seulement un cowboy à la mâchoire carrée, manifestement généré par IA, et des clips vidéo montrant des gens à l'allure folklorique, vaquant à leurs occupations ou s'éloignant lentement de la caméra. Dire que les différentes chansons se ressemblent serait un euphémisme : elles sont pratiquement identiques, jusqu'à leurs paroles insipides et creuses.
La position de Breaking Rust dans le classement Billboard des ventes de chansons country numériques
Plusieurs millions d'écoutes sur des plateformes comme Spotify et des internautes dupés
Walk My Walk a été écouté sur Spotify plus de trois millions de fois au moment de la rédaction. Un morceau encore plus populaire (au moins sur Spotify), Livin' On Borrowed Time, a enregistré plus de 4,1 millions de streams. Spotify enregistre le « groupe » comme ayant plus de 2 millions d'auditeurs mensuels, et beaucoup semblent complètement dupés par qui ou quoi ils écoutent.
« Est-ce que vous êtes en tournée quelque part en ce moment », a demandé un commentateur sur la publication Instagram de Livin' On Borrowed Time. « Cela chante à mon âme », a noté un autre sur la chanson The One's [sic] You Trust.
« Je viens de découvrir ce type », a déclaré une autre affiche de la chanson Time Don't Stop. « J'ai déjà téléchargé tout ce que j'ai pu trouver. » Plusieurs personnes ont commenté à quel point la voix du chanteur est incroyable, ignorant apparemment que tout ce qui concerne Breaking Rust est généré par un ordinateur.
C'est un peu surprenant étant donné que chaque chanson de Breaking Rust sonne de la même manière - même rythme, même tempo, même instrumentation : c'est le genre de chansons hyper-génériques que l'on ne peut obtenir qu'en introduisant une invite dans une IA formée sur chaque chanson country de frère jamais enregistrée et en lui demandant de cracher quelque chose qui plairait au plus petit dénominateur commun des fans de musique, ce qu'il semble avoir fait avec succès.
Une situation assumée par le Billboard
Dans un billet, le Billboard a évoqué Breaking Rust ainsi que d'autres artistes générés par IA :
Envoyé par Billboard
La musique IA nest plus un fantasme ou une curiosité de niche parmi les détectives Internet. Cest là, et cela commence déjà à avoir un impact sur les charts Billboard.
Au cours des derniers mois seulement, au moins six artistes IA ou assistés par IA ont fait leurs débuts dans divers classements Billboard. Ce chiffre pourrait être plus élevé, car il devient de plus en plus difficile de savoir qui ou quoi est alimenté par lIA et dans quelle mesure. Beaucoup de ces projets phares, dont la musique couvre tous les genres, du gospel au rock en passant par la country, arrivent également avec des origines anonymes ou mystérieuses.
Comment savons-nous que ces titres graphiques sont basés sur lIA ou assistés par lIA ? Pour certains, leurs pages dartistes sur les DSP affirment que leur musique a été créée avec laide de lIA. Pour dautres, Billboard a recoupé les chansons à laide de loutil de détection de lIA de Deezer, qui ajoute un indicateur à tout le contenu généré par lIA sur la plateforme.
Lun des exemples les plus marquants est Xania Monet, une artiste avec un avatar animé créé par lauteur-compositeur du Mississippi Telisha « Nikki » Jones. Jones écrit les paroles et a utilisé Suno avec l'aide d'autres humains pour créer les chansons. Monet a fait la une des journaux en septembre lorsqu'elle a fait ses débuts dans plusieurs charts Billboard : Hot Gospel Songs avec « Let Go, Let Go » (qui a grimpé au n°3 du classement du 25 octobre) et Hot R&B Songs avec « How Was I Supposed to Know ? (pic n°20).
Il y a eu une guerre d'enchères pour signer Xania Monet avec des offres atteignant 3 millions de dollars. Hallwood Media, dirigé par l'ancien cadre d'Interscope, Neil Jacobson, a finalement signé avec Monet un accord de plusieurs millions de dollars.
Monet est depuis devenue la première artiste IA connue à gagner suffisamment d'antennes radio pour faire ses débuts dans un palmarès radio Billboard, faisant ses débuts à la 30e place du palmarès Adult R&B Airplay daté du 11 novembre. Elle a également dominé les ventes de chansons numériques R&B (avec "Comment étais-je censé savoir ?" le 20 septembre) et a fait ses débuts sur les artistes émergents (atteignant la 18e place).
Notamment, au moins un artiste IA a fait ses débuts au cours de chacune des six dernières semaines de classement, une séquence suggérant que cette tendance s'accélère rapidement. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des artistes IA qui sont apparus dans les charts Billboard, par ordre de leurs débuts.
Xania Monet est une artiste générée par IA qui utilise la plateforme Suno. Le Billboard a estimé plus tôt ce mois-ci que cinq de ses chansons avaient généré 52 000 $ en un peu plus de deux mois.
Une illustration des dérives potentielles de l'IA à toutes les sauces ?
Que vous appréciiez ou non la musique country américaine, c'est une excellente démonstration des raisons pour lesquelles les labels de musique et les groupes de l'industrie du disque ont poursuivi en justice des startups d'IA pour avoir entraîné leurs algorithmes sur de la musique réelle et craché des chansons dont le son est pratiquement identique à ceux minutieusement écrits, répétés et enregistrés par de vrais humains talentueux.
De grandes maisons de disques, par l'intermédiaire de la Recording Industry Association of America, ont poursuivi l'année dernière deux startups de musique IA pour cette raison, arguant que leurs outils peuvent générer des chansons étrangement similaires à des enregistrements protégés par le droit d'auteur et exploiter injustement le travail des musiciens.
Un groupe déditeurs de musique a également poursuivi Anthropic en 2023 pour avoir entraîné son IA sur des paroles de chansons protégées par le droit dauteur. Dans le cadre du procès, les éditeurs ont allégué que Claude avait reproduit les paroles de "American Pie" de Don McLean lorsqu'on lui avait demandé d'écrire une chanson sur la mort de Buddy Holly, les présentant comme s'il s'agissait de sa propre uvre originale.
Il y a de bonnes raisons pour que les artistes, qu'ils travaillent dans des médias visuels, audio ou écrits, soient si préoccupés par le fait que l'IA détruise l'art : lorsqu'un groupe IA peut se hisser au premier rang d'un classement Billboard, même aussi petit que le classement CDSS (qui, selon un média de musique country, ne prend qu'environ 3 000 ventes pour atteindre le sommet), cela peut être perçu comme une insulte aux artistes humains qui se classent plus bas.
Pourquoi c'est important
Il sagit dun nouveau développement dans lindustrie musicale puisque cest la première fois quune chanson créée par lIA atteint le sommet des charts.
Lutilisation de lIA générative dans les secteurs créatifs suscite depuis longtemps des inquiétudes. Le débat à ce sujet a commencé il y a quelques années à la suite des protestations à Hollywood de la part des guildes d'écrivains et d'acteurs, qui ont eu lieu peu de temps après la sortie publique de ChatGPT, et des inquiétudes liées à la nouvelle technologie et à ses implications.
Tout matériel créatif réalisé avec l'utilisation ou l'aide de l'IA est minutieusement scruté, qu'il s'agisse des débuts de la soi-disant actrice IA Tilly Norwood ou de la fureur sur Internet à propos de Coca-Cola utilisant l'IA dans ses publicités de Noël.
Des musiciens de renom, dont Sir Elton John et Dua Lipa, font partie de ceux qui mènent la charge en faveur dune réglementation de lIA, alors que plusieurs pétitions ont été lancées pour interdire lutilisation de lIA dans certains domaines.
Sources : Billboard (1, 2), Breaking Rust (1, 2, 3, 4), Taste Of Country
Et vous ?
Êtes-vous pour ou contre la musique et / ou les artistes générés par IA ? Comment les trouvez-vous ?
Que pensez-vous du fait que le Billboard assume la présence de musique générée par IA aux côtés de compositions humaines ? Devrait-il distinguer les uvres humaines et les uvres générées par IA ?
Quelle lecture faites-vous de la situation ?
Qui doit percevoir les droits dauteur dun morceau généré par IA : le développeur, le producteur ou personne ?
En imitant la « country », lun des genres les plus enracinés dans la culture américaine, lIA signe-t-elle la fin du mythe de lartiste authentique ?
Voir aussi :
De faux artistes, de vrais revenus : des chansons générées par IA inondent Spotify et YouTube et bouleversent l'économie musicale mondiale en exploitant les failles du système de rémunération du streaming
Vous avez lu gratuitement 702 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.