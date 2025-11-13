GPT-5.1, un ChatGPT plus intelligent et plus conversationnel : OpenAI annonce des améliorations de GPT‑5 tout en facilitant la personnalisation de ChatGPT, disponible pour tous les utilisateurs

GPT-5.1 Instant : le modèle le plus utilisé, désormais plus chaleureux, plus intelligent et plus à même de suivre des instructions.

GPT-5.1 Thinking : le modèle de raisonnement avancé, désormais plus facile à comprendre et plus rapide pour les tâches simples, plus persévérant pour les tâches complexes.

GPT‑5.1 Instant

GPT‑5.1 Thinking

Personnalisez ChatGPT à votre guise



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 702 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. Sa mission est de développer et de promouvoir une intelligence artificielle générale « sûre et bénéfique à toute l'humanité ». L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora.Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative. ChatGPT est un agent conversationnel (chatbot) développé par OpenAI. ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, de faire des recherches sur Internet, d'écrire, de traduire ou encore de synthétiser des textes. Il peut le faire en tenant compte du contexte et de contraintes telles que le style d'écriture. Il peut aussi servir d'assistant vocal ou générer des images. Depuis août 2025, ChatGPT se base sur GPT-5, un transformeur génératif préentraîné, pour générer du texte.Récemment, OpenAI a annoncé que la version GPT-5.1 de ChatGPT serait disponible pour tous les utilisateurs cette semaine. La nouvelle version est décrite comme plus intelligente, plus fiable et plus conversationnelle. Les principales améliorations comprennent une meilleure adhésion aux instructions personnalisées et des capacités de raisonnement améliorées pour des réponses plus précises. Dans l'ensemble, les capacités conversationnelles de GPT-5.1 ont été considérablement améliorées.OpenAI a mis à niveau la série GPT-5 avec la sortie de :OpenAI permet également de personnaliser plus facilement le ton de ChatGPT. Les préférences en matière de style de conversation varient d'une personne à l'autre, voire d'une conversation à l'autre. Ils ont introduit des commandes plus intuitives et plus efficaces afin que ChatGPT puisse mieux adapter le ton de ses réponses à vos attentes. GPT-5 restera accessible aux utilisateurs payants pendant trois mois, et son retrait progressif n'affectera pas la disponibilité des anciens modèles. OpenAI prévoit également de mettre à jour GPT-5 Pro vers GPT-5.1 Pro prochainement.GPT‑5.1 Instant, le modèle le plus utilisé de ChatGPT, est désormais plus chaleureux par défaut et plus conversationnel. D'après les premiers tests, il surprend souvent les utilisateurs par son côté ludique, tout en restant clair et utile. Ils ont également amélioré le suivi des instructions, afin que le modèle réponde de manière plus fiable à la question que vous avez réellement posée.Pour la première fois, GPT‑5.1 Instant peut utiliser un raisonnement adaptatif pour décider quand réfléchir avant de répondre à des questions plus difficiles, ce qui permet d'obtenir des réponses plus complètes et plus précises, tout en continuant à répondre rapidement. Cela se traduit par des améliorations significatives dans les évaluations mathématiques et de codage telles que AIME 2025 et Codeforces.OpenAI améliore également GPT‑5 Thinking afin de le rendre plus efficace et plus facile à comprendre dans son utilisation quotidienne. Il adapte désormais son temps de réflexion de manière plus précise à la question, consacrant plus de temps aux problèmes complexes tout en répondant plus rapidement aux questions plus simples. Concrètement, cela se traduit par des réponses plus approfondies pour les demandes difficiles et moins d'attente pour les demandes plus simples.Les réponses de GPT-5.1 Thinking sont également plus claires, avec moins de jargon et moins de termes indéfinis. Cela rend le modèle le plus performant plus accessible et plus facile à comprendre, en particulier pour les tâches complexes au travail et l'explication de concepts techniques. Le ton par défaut de GPT-5.1 Thinking est également plus chaleureux et plus empathique.Cette version constitue une avancée en termes de capacités et de convivialité pour tous les modèles. GPT‑5.1 Auto continuera à acheminer chaque requête vers le modèle le mieux adapté, de sorte que dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de choisir un modèle. Vous remarquerez que les réponses fournies par GPT‑5.1 sont à la fois plus intelligentes et plus naturelles dans leur ton.GPT-5.1 Instant et Thinking sont disponibles dès aujourd'hui, d'abord pour les utilisateurs payants (Pro, Plus, Go, Business), puis pour les utilisateurs gratuits et déconnectés. Les plans Enterprise et Edu bénéficient d'un accès anticipé de sept jours (désactivé par défaut). Passé ce délai, GPT-5.1 deviendra le seul modèle par défaut.Parallèlement à ces améliorations du modèle, OpenAI facilite la personnalisation du ton et du style de ChatGPT. Les utilisateurs ont des préférences marquées et variées quant à la manière dont ChatGPT doit répondre, et il devrait être facile d'adapter son ton à ce qui vous convient le mieux.Au début de l'année, ils ont ajouté des options prédéfinies pour personnaliser le ton des réponses de ChatGPT. Avec cette annonce, OpenAI affine ces options afin de mieux refléter les utilisations les plus courantes de ChatGPT. Les options Par défaut, Amical (anciennement Ecoute) et Efficace (anciennement Robot) sont conservées (avec des mises à jour), et ils ajoutent les options Professionnel, Franc et Excentrique.Ces paramètres de personnalité s'appliquent à tous les modèles. Les options Cynical (anciennement Cynic) et Nerdy (anciennement Nerd) introduites plus tôt cette année resteront disponibles sans changement dans le même menu déroulant des paramètres de personnalisation.Au-delà de ces préréglages, pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler plus précisément la manière dont ChatGPT répond, OpenAI teste également la possibilité de régler les caractéristiques de ChatGPT directement à partir des paramètres de personnalisation, notamment la concision, la chaleur ou la lisibilité de ses réponses, ainsi que la fréquence d'utilisation des emojis. ChatGPT peut également proposer de manière proactive de mettre à jour ces préférences pendant les conversations lorsqu'il remarque que vous demandez un certain ton ou style, sans que vous ayez à naviguer dans les paramètres. Vous pouvez modifier ou supprimer ces préférences à tout moment.Les options de style et de ton mises à jour sont disponibles dès aujourd'hui, et la possibilité d'ajuster certaines caractéristiques spécifiques sera progressivement déployée dans le courant de la semaine, à titre expérimental, en commençant par un nombre limité d'utilisateurs. Ces deux fonctionnalités continueront d'être améliorées au fil du temps. De plus, les modèles GPT-5.1 mis à jour sont également plus performants pour respecter les instructions personnalisées, ce qui vous permet de contrôler encore plus précisément le ton et le comportement.Les mises à jour que vous effectuez dans les paramètres de personnalisation s'appliquent désormais immédiatement à toutes les conversations, y compris celles en cours, afin que votre expérience reste cohérente. Auparavant, les modifications apportées au style et au ton de base ou aux instructions personnalisées ne s'appliquaient qu'aux conversations commencées après coup.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur les améliorations de GPT-5.1 ?