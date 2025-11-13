L'IA est plus populaire auprès des personnes gagnant plus de 100 000 dollars par an~? selon une étude qui suggère que les personnes aisées sapproprient plus vite les technologies dIA que les autres groupes

L'IA a ébranlé le marché du travail et a laissé la génération Z confrontée à une « apocalypse de l'emploi ». Les travailleurs craignent d'être remplacés par une machine et les jeunes diplômés peinent à accéder aux emplois de premier échelon. Une partie de la population semble toutefois moins préoccupée, voire plutôt enthousiaste à ce sujet. Une récente étude révèle que l'IA est particulièrement populaire parmi les travailleurs gagnant plus de 100 000 dollars par an. Cette tranche de revenus engraisse les entreprises d'IA telles que Google et OpenAI, suivies de près par WhatsApp (Meta). Microsoft Copilot figure également dans le classement.
L'étude en question a été réalisée par la société d'intelligence économique Morning Consult et classe les marques qui connaissent la plus forte croissance par niveau de revenus dans différentes catégories de produits. Elle révèle que les marques d'IA populaires prises en compte ne figuraient même pas dans le top 20 des ménages à faibles revenus, ce qui témoigne d'un écart croissant entre les riches et le reste de la population dans cette économie.
Morning Consult a mesuré la croissance de « l'intention d'achat », c'est-à-dire la part des consommateurs qui ont déclaré envisager d'acheter ou de « s'engager » auprès d'une marque. L'étude a examiné l'évolution de l'intention d'achat entre le premier et le troisième trimestre de l'année, pour 2 511 marques. Rappelons que ceux qui gagnent plus de 100 000 dollars ne sont pas tous des cadres. Il ne s'agit en effet que d'une question d'utilisation.
Popularité globale des chatbots auprès des personnes à revenus élevés
L'intérêt pour les outils d'IA n'a cessé de croître, selon Bobby Blanchard, directeur principal du développement de l'audience chez Morning Consult. Mais cette année, il a été « explosif » chez les consommateurs à revenus élevés. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, les marques qui fidélisent le plus rapidement les personnes gagnant plus de 100 000 dollars par an sont les entreprises d'IA Gemini et OpenAI, suivies de près par WhatsApp.
Microsoft Copilot figure dans le classement et ChatGPT apparaît dans la liste, en plus de sa société mère OpenAI. ChatGPT est le leader en matière de popularité globale auprès de cette tranche de revenus. L'étude note : « lorsque nous comparons les indicateurs clés de marque de sept des plus grands chatbots IA auprès des consommateurs à revenus élevés, nous constatons qu'il y a un leader incontestable dans la plupart des catégories : ChatGPT ».
La popularité du produit d'IA phare d'OpenAI est soutenue par « une notoriété bien supérieure à celle de ses concurrents ». Morning Consult rapporte également que ChatGPT a « une part totale considérée beaucoup plus élevée, près de 10 points de plus que son concurrent le plus proche ».
« La notoriété de la marque Gemini auprès des consommateurs gagnant plus de 100 000 dollars s'élevait à 78 % à la fin du troisième trimestre, contre 62 % au cours des trois premiers mois de l'année, ce qui en fait l'un des chatbots IA à la croissance la plus rapide », explique Bobby Blanchard. La puissance de Google en matière d'IA s'est discrètement renforcée. En revanche, l'outil Copilot de Microsoft continue d'être décrié par plusieurs utilisateurs.
Popularité globale des chatbots auprès des personnes à revenus faibles
Selon le rapport de Morning Consult, les deux marques qui connaissent la plus forte croissance auprès des personnes gagnant entre 50 000 et 99 000 dollars sont DoorDash et MTV. Quant aux personnes gagnant moins de 50 000 dollars, les deux marques qui connaisse la plus forte croissance sont Discount Tire et Great Value French Fried Potato Chips. En gros, les marques les mieux classées chez ces personnes étaient davantage axées sur la valeur.
L'étude regorge d'autres conclusions quelque peu comiques, notamment une analyse basée sur les préférences générationnelles (les baby-boomers sont obsédés par les Pringles, par exemple, tandis que la marque qui connaît la plus forte croissance auprès de la génération Z semble être Uber EATs).
Tendance parmi les personnes qui gagnent plus de 100 000 dollars :
- Gemini ;
- OpenAI ;
- WhatsApp ;
- Amazon Prime Secured Card ;
- Canva.
Tendance parmi les personnes qui gagnent entre 50 000 et 99 900 dollars :
- DoorDash ;
- MTV ;
- Tostitos ;
- Frank's Red Hot Sauce ;
- Fruit of the Loom.
Tendance parmi les personnes qui gagnent moins de 50 000 dollars :
- Discount Tire ;
- Great Value French Fried Potatoes ;
- Zoom ;
- Chime ;
- Sargento.
Interprétation des résultats de l'étude
L'étude de Morning Consult montre que lIA attire davantage les individus percevant un haut revenu, sans doute parce quils y voient un outil de productivité et davantage professionnel. Cette tranche de revenus se montre plus enthousiaste quant aux progrès de l'IA. L'étude suggère aussi une possible fracture dadoption : les personnes aisées sapproprient plus vite les technologies dIA, tandis que dautres groupes en restent plus éloignés.
L'IA est principalement conçue pour remplacer les tâches administratives de bas niveau et faciliter le travail des cadres, il est donc logique que ces derniers soient les plus enthousiastes à son égard. Cependant, l'essor de l'IA réduit les opportunités d'insertion pour les jeunes diplômés. Plusieurs études ont révélé que de plus en plus demployeurs privilégient les outils dIA à lembauche de jeunes diplômés appartenant à la génération Z.
Selon un rapport, environ 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé, et au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher de jeunes diplômés. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas embaucher de jeunes diplômés, 60 % d'entre eux déclarent que les travailleurs n'ont pas d'expérience pratique et 55 % qu'ils ne travaillent pas bien au sein d'une équipe.
Portée et limites de l'étude
Létude ne mesure pas lusage réel de lIA, mais plutôt lintention dengagement ou la familiarité avec les marques du secteur. Il sagit donc dun indicateur dintérêt et de perception plutôt que dutilisation concrète. Cependant, en dépit de ces limites, les résultats soulignent une dynamique importante : lIA devient non seulement un outil technologique, mais aussi un symbole de réussite et daccès privilégié pour les personnes à revenus élevés.
Source : Morning Consult
