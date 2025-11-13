Mustafa Suleyman a clairement exprimé sa conviction quant à l'importance de favoriser une culture de travail en présentiel forte, déclarant : « nous avons défragmenté notre culture et essayé de nous concentrer ». Cet engagement se reflète dans l'annonce de Microsoft concernant le retour obligatoire au bureau (RTO), qui exige que la plupart des employés soient présents sur place au moins trois jours par semaine, à compter du 26 janvier 2026.
« Nous avons examiné la façon dont nos équipes travaillent le mieux et les données sont claires : lorsque les gens travaillent ensemble en personne plus souvent, ils s'épanouissent. Dans cette optique, nous actualisons nos attentes en matière de travail flexible à trois jours par semaine au bureau », a déclaré Microsoft en septembre 2025. Les données de plusieurs études dépeignent toutefois un tableau plus nuancé que ce que Microsoft a évoqué.
La nouvelle politique s'appliquera dans un premier temps aux personnes vivant à moins de 80 km du campus de Microsoft à Redmond. « Si vous vivez à moins de 80 km d'un bureau Microsoft, vous devrez travailler sur place trois jours par semaine d'ici la fin février 2026 », précise lentreprise.
Mais les attentes de Mustafa Suleyman envers son équipe sont encore plus strictes, car ses membres sont tenus d'être au bureau au moins quatre jours par semaine s'ils résident à proximité. Selon des mémos internes consultés par Business Insider, toute exception doit être approuvée par un cadre supérieur, qui rend compte directement à Mustafa Suleyman. « Je crois fermement à la culture du travail en présentiel », a déclaré Mustafa Suleyman.
Mustafa Suleyman impose aussi le travail dans les open spaces
Mustafa Suleyman estime que le travail en présentiel est essentiel pour maintenir la cohésion, la rapidité dinnovation et la concentration nécessaires à un domaine aussi compétitif que lIA. Il a ajouté qu'il n'est pas fan des bureaux traditionnels avec des portes que les employés peuvent garder fermées. Dans l'un de ses bureaux, Mustafa Suleyman dit avoir créé des « quartiers » avec 20 à 30 espaces ouverts placés relativement près les uns des autres.
« C'est beaucoup mieux pour la collaboration. Tout le monde peut voir tous les autres qui sont présents. On ressent l'effervescence, comme s'il y avait une réelle intensité dans cet endroit, et cela crée beaucoup plus, comme une collaboration informelle. C'est tellement mieux », a déclaré Mustafa Suleyman.
Cette décision a suscité des réactions contrastées. Certains saluent la volonté de renforcer la dynamique déquipe, tandis que dautres dénoncent une mesure trop stricte, contraire aux attentes actuelles en matière de flexibilité. Lopen space, souvent critiqué pour son bruit et son manque dintimité, divise également. Certains y voient le signe dun retour plus autoritaire au travail de bureau dans la tech, après des années dadaptation au télétravail.
Microsoft laisse les décisions relatives au retour au bureau et à l'aménagement des bureaux à la discrétion des différentes divisions ou équipes. L'équipe chargée des affaires générales, externes et juridiques de l'entreprise, par exemple, travaille au moins quatre jours par semaine au bureau depuis environ un an.
D'autres équipes travaillant sur l'IA ont des directives moins strictes. Par exemple, la division Cloud + AI de Scott Guthrie, cadre supérieur, n'a pas de directives ou de considérations spécifiques à l'organisation en matière de retour au bureau. De même, le groupe Core AI de Jay Parikh appliquera la directive de trois jours par semaine à tous les bureaux en février 2026, à l'exception de GitHub, selon les documents internes examinés par Business Insider.
Mustafa Suleyman a également un penchant pour la Silicon Valley. Il partage son temps entre la Silicon Valley et Seattle, mais il a déclaré que la plupart de son équipe se trouve dans la Silicon Valley plutôt qu'au siège de Microsoft à Redmond. « Il y a une densité de talents énorme ici. C'est l'endroit idéal », ajoute-t-il.
Les employés sont-ils plus productifs au bureau quen télétravail ?
Ces développements font suite à de précédents rapports qui remettent en question le positionnement des employeurs selon lequel les employés sont plus productifs au bureau. Dans bien de pays au monde, la journée de travail dure généralement 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, sinstalle sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi sagit-il dans la réalité ?
De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En dautres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd, une entreprise de marketing basée au Royaume-Uni, répond aux questions.
Létude dInvitation Digital a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur lensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir sils se considèrent productifs tout au long dune journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. Daprès les résultats de létude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par laffirmative.
Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h. Daprès lenquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail, cest parce quils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme :
- surfer sur les réseaux sociaux : 47 % (des répondants au sondage) ;
- lire les sites Web d'actualités : 45 % ;
- discuter des activités en dehors du travail avec des collègues : 38 % ;
- préparation de boissons chaudes : 31 % ;
- pauses cigarette : 28 % ;
- messagerie texte et messagerie instantanée : 27 % ;
- manger par petits bouts : 25 % ;
- faire de la nourriture au bureau 24 % ;
- téléphoner à son partenaire/à ses amis : 24 % ;
- recherche d'un nouvel emploi : 19 %.
En somme, la liste ci-dessus correspond à un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail. De plus, 87 % des participants à une étude de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude dune équipe de luniversité du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire.
L'étude de l'université du Texas porte sur des données dun logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey.
La destruction des bureaux a obligé les employés à travailler à distance pendant une longue période. L'étude a examiné les données numériques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey.
Les chercheurs ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cela suggère...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.