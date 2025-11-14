Le 13 novembre 2025, Alex Karp a pris la parole lors de la conférence Yahoo Finance Invest pour répondre aux détracteurs de son entreprise. L'homme d'affaires a intensifié sa contre-offensive et mis en avant l'importance de sa société. Il a visé directement les analystes, les journalistes et les commentateurs politiques qui attaquent depuis longtemps à Palantir, la qualifiant de symbole d'un État surveillant envahissant ou encore dentreprise surévaluée.
Il n'est pas d'avis avec les analystes qui avaient recommandé de vendre l'action Palantir à 6, 12 ou 20 dollars, les accusant d'écarter les Américains d'une grande réussite technologique. Son message : « ils avaient tort à l'époque, ils ont tort aujourd'hui, et ils ont coûté beaucoup d'argent aux Américains ordinaires ».
« Combien de fois avez-vous eu raison dans le passé ? », a déclaré Alex Karp lorsqu'on lui a demandé pourquoi certains analystes continuent d'affirmer que Palantir est surévalué. Selon lui, les commentaires négatifs des acteurs financiers traditionnels et de « leurs sbires », les analystes avaient à plusieurs reprises échoué à comprendre le fonctionnement de la société et à saisir ce que la base de clients de Palantir avait compris des années plus tôt.
« Savez-vous combien d'argent vous avez volé aux gens avec vos opinions sur Palantir ? », a-t-il demandé à ces analystes. « À mon avis, Palantir est l'une des seules entreprises dans lesquelles l'Américain moyen a investi, tandis que l'Américain averti est resté à l'écart ou a vendu ses parts ». Pourtant, il a récemment déclaré que les États-Unis doivent adopter un un vaste système de surveillance basé sur l'IA pour dominer la course mondiale à l'IA.
Karp rejette les allégations concernant l'État de surveillance
Alex Karp a également riposté aux détracteurs qui qualifient Palantir de société de surveillance, les traitant de « parasites » et affirmant qu'ils comprennent mal à la fois le produit et le pays qui l'a rendu possible. L'argument de Karp repose sur l'idée que le logiciel de Palantir est conçu pour les travailleurs américains ordinaires et les militaires, et non pour les bureaucrates chargés de la surveillance. Mais selon détracteurs, il s'agit d'une inversion populiste.
Alex Karp a souligné que la technologie de Palantir vise à améliorer la vie des personnes exerçant diverses professions et à renforcer les capacités de défense du pays. Il insiste sur le fait que le logiciel est conçu pour les soudeurs, les techniciens d'usine et les soldats, et non pour les bureaucrates chargés de la surveillance. Il a aussi lié le succès de Palantir au patriotisme, suggérant que la Silicon Valley ne s'intéresse qu'aux idées qui génèrent des profits.
« Non seulement le patriotisme est juste, mais il vous rendra riche ». Le PDG a également déclaré qu'il prend plaisir à imaginer de riches dirigeants de banques coincés dans de vieilles voitures, tandis que des employés sans origine privilégiée conduisent de « magnifiques Tesla » achetées grâce aux bénéfices de Palantir.
Il décrit le travail de Palantir comme permettant « une IA qui fonctionne réellement » : des systèmes qui améliorent les itinéraires des chauffeurs routiers, optimisent les capacités des soudeurs, aident les ouvriers d'usine à gérer des tâches complexes et fournissent aux combattants une technologie si avancée que « nos adversaires ne veulent pas nous affronter ». Mais sa rhétorique a fait l'objet de critiques acerbes dans les commentaires sur la toile.
« Un homme qui s'est enrichi en vendant des outils de surveillance affirme que vendre des outils de surveillance vous rendra riche. L'information est très claire », ironise un internaute? Un autre a écrit : « chaque fois que quelqu'un tente quelque chose de louche, le mot « patriote » est lancé à tout va, comme des perles pendant le Mardi gras ». Un troisième a noté : « on a l'impression que ces milliardaires sont totalement déconnectés de la réalité ».
Alex Karp défend farouchement les technologies de Palantir
Alex Karp affirme que Palantir est tout le contraire d'un filet de surveillance. Selon lui, Palantir est un atout pour la sécurité nationale, qui fait partie intégrante de l'histoire américaine. C'est ce que comprend la base d'investisseurs de Palantir, majoritairement composée de particuliers : le système constitutionnel et technologique du pays est d'une puissance unique, et le défendre n'est pas seulement moralement juste, c'est aussi financièrement avantageux.
Pour Alex Karp, le succès de Palantir est la preuve que la combinaison de la puissance militaire américaine et de la domination technologique (« des puces à l'ontologie, au-dessus et en dessous ») reste inégalée dans le monde. C'est là, selon le milliardaire, que les détracteurs de Palantir se trompent.
Alors que les détracteurs avertissent que Palantir alimente l'État surveillant, Alex Karp affirme que l'entreprise existe pour empêcher les abus de pouvoir, en rendant les États-Unis si dominants sur le plan technologique qu'ils n'ont que rarement besoin de recourir à la force. « Notre projet est de rendre l'Amérique si forte que nous n'aurons jamais à nous battre », a-t-il déclaré. « C'est très différent d'être presque assez fort pour devoir toujours se battre ».
Un rapport de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens occupés, adressé au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, a critiqué le travail de certaines entreprises, dont Palantir, avec Israël et les Forces de défense israéliennes. Bloomberg avait précédemment rapporté que les forces de défenses d'Israël (Tsahal) utilisaient un logiciel militaire développé par Palantir pour frapper des cibles à Gaza.
L'entreprise a réfuté ce qu'elle qualifie d'allégation « sans fondement » selon lesquelles elle serait le développeur d'un logiciel de ciblage assisté par l'IA qui aurait été utilisé par Tsahal à Gaza, ou qu'elle serait impliquée dans la base de données « Lavender » utilisée par Tsahal pour le recoupement des cibles. Peter Thiel a donné à l'entreprise le nom des boules de cristal utilisées comme « pierres de voyance » dans Le Seigneur des anneaux.
Le CTO de Palantir critique le catastrophisme autour de l'IA
Chez Palantir, les dirigeants sont très enthousiastes à propos de l'IA, multiplient les sorties provocatrices à légard des discours alarmistes qui entourent la technologie et font campagne contre sa réglementation. Le directeur technique Shyam Sankar se dit sceptique quant aux scénarios catastrophistes liés à l'IA. Selon lui, la peur de lIA est en grande partie « le produit dun vide spirituel » dans la société moderne, et plus particulièrement dans la Silicon Valley.
Dans une récente interview accordée à Ross Douthat du New York Times, Shyam Sankar, directeur technique de Palantir, a livré à une réflexion provocatrice sur les détracteurs et les personnes qui pensent que l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité. Selon lui, ces craintes sont l'expression d'un manque de croyance en Dieu. « Je pense que les laïcs de la Silicon Valley comblent le vide laissé par Dieu dans leur cur avec l'AGI », a-t-il déclaré.
L'idée selon laquelle l'IA entraînera un scénario catastrophique, tel que le chômage de masse ou l'extinction, est connue sous le nom de « doomerisme ». De nombreux experts, tels que Geoffrey Hinton, parrain de l'IA, mettent en garde contre ces risques. Mais Shyam Sankar les balaie d'un revers de main.
« C'est comme si, d'accord, les modèles s'amélioraient. Pourquoi pensez-vous que cette catastrophe va se produire et qu'ils vont nous transformer en chats domestiques ? Les personnes qui ont une religion sont les plus sceptiques à ce sujet. Les transhumanistes, quant à eux, en font leur souhait le plus cher, puis se mettent à propager leur pessimisme », a-t-il ajouté. Il estime que les gens devraient cesser de s'imaginer des scénarios comme dans Terminator.
Selon Geoffrey Hinton, l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité. Il a affirmé que l'IA rendrait la société « de plus en plus mauvaise » en creusant l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Au début de l'année, il a déclaré qu'une superintelligence, ou une IA dont les capacités cognitives dépassent celles des humains dans tous les domaines, apparaîtra d'ici 5 à 20 ans. Il a ajouté que l'IA entraînera un chômage massif à l'avenir.
Peter Thiel de Palantir et sa rhétorique controversée sur l'IA
Peter Thiel quant à lui a déclaré que la réglementation de l'IA ou de la science en général pourrait conduire à lavènement dun pouvoir mondial autoritaire. Il a assimilé ce pouvoir...
