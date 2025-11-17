Puis la révélation est tombée : tout était généré artificiellement. Les personnages, les voix, les interactions, lenvironnement, jusquaux micro-expressions faciales. Le compte, présenté comme authentique, utilisait en réalité une combinaison dIA vidéo, vocale et narrative pour simuler une maison de retraite fictive.
Ce qui ressemblait à un îlot de sincérité dans locéan dhyper-consommation sociale nétait que le produit bien huilé dun pipeline algorithmique.
Les vidéos générées par l'IA sont devenues de plus en plus présentes en ligne ces derniers mois. Le lancement de Sora 2 par OpenAI a repoussé les limites de ce qui semble réel, même si ces vidéos sont créées par l'intelligence artificielle.
Il existe toutefois encore un certain nombre de signes révélateurs qui permettent de détecter qu'une vidéo est fausse. Certains participants ont des doigts supplémentaires, leurs lèvres ne bougent pas en synchronisation avec leur discours et les logos réels semblent déformés. Pourtant, le compte TikTok Basin Creek Retirement a trouvé un moyen de surmonter certains de ces problèmes.
Le compte, qui compte plus de 63 000 abonnés, se fait passer pour une maison de retraite et a gagné en popularité grâce à des vidéos montrant de prétendus retraités vêtus de costumes d'Halloween créatifs. Cependant, tout cela est faux.
Le décor parfait dun univers artificiel
Ce qui frappait dans ces vidéos, cétait la cohérence du décor. Lintérieur ressemblait précisément à ce que limaginaire collectif associe aux établissements pour personnes âgées : un mélange de chaleur domestique et daménagement médicalisé, une esthétique presque trop homogène pour être réelle. Les couloirs baignés de lumière diffuse, les fauteuils fleuris, les tables en bois clair semblaient sortir dun catalogue Ikea combiné à une brochure institutionnelle.
Lillusion fonctionnait parce que le contenu jouait sur un référentiel émotionnel puissant. Les images évoquaient des situations universelles : la vieillesse, la transmission, la fragilité. LIA ne se contentait pas de créer des visuels, elle recyclait nos mythologies affectives les plus profondes, celles qui déclenchent instantanément lattachement.
Cette capacité à mimer lhumanité de façon synthétique, presque industrielle, a dailleurs été lélément qui a le plus dérouté les internautes lorsquils ont appris la vérité.
La maison de retraite Basin Creek est en fait entièrement gérée par l'IA
Le compte TikTok s'est fait connaître grâce à des vidéos montrant des retraités déguisés. L'un d'eux posait en tant que Raising Canes en tenant littéralement deux cannes en l'air, et un autre était déguisé en écureuil, vêtu d'une robe de moine avec des paquets de chips attachés à la poitrine.
Ces vidéos ne semblent pas aussi fausses que d'autres contenus générés par l'IA, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire qu'elles étaient réelles, raison pour laquelle certaines ont été visionnées plus de 2 millions de fois. Cela a entraîné une grande déception lorsque les gens ont réalisé que tout était faux.
« Découvrir qu'il s'agit d'IA me fait mal au cur », a déclaré l'un d'eux. « Il devrait être illégal de ne pas clairement identifier les vidéos générées par l'IA », a ajouté un autre. « Ok, c'est la première vidéo générée par l'IA que j'ai crue réelle. MAINTENANT, j'ai PEUR », a commenté un autre.
Le compte Basin Creek précise bien dans sa biographie que les vidéos sont générées par IA. « Un monde fictif créé avec IA et beaucoup de cur », peut-on lire. Cependant, si vous ne faites que parcourir rapidement le fil d'actualité, vous ne vous arrêterez peut-être pas pour vérifier. De plus, toutes les vidéos ne sont pas accompagnées de la mention « généré par IA » que l'on trouve sur certaines vidéos TikTok.
Ils affichent une mention plus importante sur leur boutique de produits dérivés, qui regorge de sweats à capuche et de t-shirts inspirés de leurs clips d'Halloween. « Ce projet existe uniquement à des fins de divertissement et d'expression créative, pour rappeler qu'il y a encore beaucoup de raisons de rire dans le monde. Même si Basin Creek n'est pas réel, les rires (et les produits dérivés) le sont bel et bien », affirment-ils.
Le dilemme des fictions réalistes
La question éthique devient centrale. Non pas parce que lIA « ment », mais parce quelle peut maintenant produire des fictions de moins en moins discernables de la réalité tout en se positionnant dans des zones émotionnelles sensibles.
Une maison de retraite nest pas un décor anodin. Elle renvoie à des questions de dépendance, de fin de vie, de solitude. Utiliser cet imaginaire pour générer de laudience risque dintroduire une forme dexploitation émotionnelle. Les spectateurs ne consommaient pas une fiction, mais ce quils pensaient être des fragments de vraie humanité.
Pour les spécialistes du numérique, cela ouvre un nouveau champ de réflexion : faut-il baliser les usages émotionnels de lIA ? Comment éduquer le public à reconnaître, ou au moins à questionner, les représentations trop belles pour être vraies ? Comment éviter que les univers artificiels qui imitent la vulnérabilité humaine deviennent les prochains outils de manipulation douce ?
TikTok mécène involontaire des illusions hyperréalistes
Laffaire révèle aussi la direction prise par TikTok. Depuis lavènement des modèles vidéo génératifs, lalgorithme de la plateforme récompense les contenus fluides, harmonieux, narratifs, et surtout plus « parfaits » que la vie. Les créateurs ayant recours à lIA sont donc mécaniquement avantagés : meilleure luminosité, meilleure stabilité, meilleure cohérence graphique.
À mesure que lIA rend la fiction plus séduisante que le réel, le risque est que TikTok devienne un théâtre algorithmique où les vies les plus engageantes sont celles qui nont jamais existé.
Ce mouvement soulève une question fondamentale : si les contenus qui suscitent le plus démotions sont artificiels, que deviendra lauthenticité numérique ? Existe-t-elle encore un marché pour des instants imparfaits, capturés par de vrais humains ?
La ligne très fine entre réconfort et manipulation
La viralité du contenu sexplique par la nostalgie douce quil distillait. Les scènes rappelaient à beaucoup leurs propres grands-parents, leurs souvenirs familiaux, leurs fragilités intimes. LIA...
