Daprès les documents internes obtenus par le blogueur technologique Ed Zitron et cités par la presse spécialisée, OpenAI a reversé à Microsoft près dun demi-milliard de dollars en 2024, au titre du partage de revenus, et ce montant a presque doublé en 2025. Parmi les chiffres marquants :
- 493,8 millions de dollars versés de OpenAI à Microsoft en 2024 (partage de revenus).
- 865,8 millions de dollars versés sur les trois premiers trimestres 2025.
- 20 % cest la proportion du chiffre daffaires dOpenAI que Microsoft reçoit en partage de revenus, daprès ces documents (un pourcentage non confirmé publiquement par les deux partenaires)
Ces paiements illustrent laccord initial : Microsoft touche environ 20 % des revenus générés par OpenAI (via ChatGPT, lAPI dOpenAI, etc.), en contrepartie de son investissement massif dans la startup. En appliquant ce taux de 20 %, on en déduit quOpenAI aurait réalisé au minimum 2,5 milliards $ de revenus en 2024 et 4,33 milliards $ sur les neuf premiers mois de 2025. Ces estimations sont toutefois inférieures à dautres chiffres avancés précédemment par exemple, la presse évoquait environ 4 milliards $ de revenus en 2024 et Sam Altman, le PDG dOpenAI, a récemment déclaré viser plus de 20 milliards $ de revenus annualisés fin 2025. Ce décalage suggère que les chiffres réels dOpenAI demeurent incertains, ou du moins sujets à interprétation en fonction des sources et des méthodes de calcul.
Il faut noter que les flux financiers entre OpenAI et Microsoft ne vont pas dans un seul sens. Le partenariat comporte également des rétrocessions de Microsoft vers OpenAI. En effet, Microsoft reverse à OpenAI environ 20 % des revenus tirés de Bing (son moteur de recherche dopé à lIA dOpenAI) et de lAzure OpenAI Service (service cloud vendant laccès aux modèles dOpenAI). Autrement dit, pour chaque dollar que Microsoft gagne grâce à Bing (en partie propulsé par la tech dOpenAI) ou via les services Azure utilisant GPT-4, une part revient à OpenAI. Les documents fuités semblent dailleurs présenter les montants nets versés de OpenAI à Microsoft, une fois déduites ces commissions reversées à OpenAI.
Microsoft ne détaillant pas publiquement les revenus de Bing ou de Azure OpenAI, il reste difficile destimer le montant exact de ces retours. Cette mécanique dallers-retours financiers (20 % des revenus dOpenAI pour Microsoft, 20 % des revenus de certains services Microsoft pour OpenAI) complexifie la lecture externe du partenariat. Elle souligne en tout cas une interdépendance financière poussée : chacune des deux parties profite du succès commercial de lautre, selon des modalités bien définies.
Les dessous du partenariat : clauses et partage de revenus
Le partenariat MicrosoftOpenAI, scellé initialement en 2019, va bien au-delà dun simple échange capital contre services cloud. Les accords prévoient plusieurs niveaux de partage de revenus et de bénéfices :
- Part de chiffre daffaires : OpenAI reverse environ 20 % de ses revenus à Microsoft. Ce pourcentage, issu de linvestissement initial de Microsoft, sapplique aux revenus générés par les produits phares dOpenAI (comme laccès à lAPI GPT-4 ou les abonnements ChatGPT). En parallèle, Microsoft reverse une part comparable (20 %) des revenus de ses propres offres alimentées par OpenAI (Azure OpenAI Service notamment) à OpenAI.
- Services et facturation cloud : Microsoft était (jusquà récemment, avant qu'OpenAI ne signe un contrat de 38 milliards de dollars sur sept ans avec Amazon Web Services pour l'accès à des GPU en début de mois) le fournisseur cloud exclusif dOpenAI, via sa plateforme Azure. Concrètement, OpenAI utilise massivement les centres de données Azure pour entraîner et faire tourner ses modèles dIA, et Microsoft facture ces ressources à OpenAI. Par exemple, lorsque ChatGPT génère des réponses (ce quon appelle linférence, cest-à-dire lutilisation en production dun modèle entraîné) Microsoft facture à OpenAI la puissance de calcul correspondante. Cette dépendance dOpenAI à linfrastructure Azure était au cur de laccord : Microsoft sassurait ainsi un client cloud de tout premier plan, et OpenAI un accès privilégié à dimmenses capacités de calcul.
- Partage lié à Bing : Une clause spécifique lie les performances de Bing (le moteur de recherche de Microsoft) à OpenAI. Si les revenus publicitaires de Bing et de MSN (actualité) augmentent de plus de 15 % sur un an grâce aux améliorations par lIA, Microsoft verse à OpenAI 10 % de ces revenus supplémentaires, ce taux pouvant monter jusquà 20 % en cas de très forte croissance. Cette clause incitative montre que Microsoft a intégré OpenAI au cur de sa stratégie pour revitaliser Bing et concurrencer Google : en récompensant OpenAI sur les gains de Bing, Microsoft sassure de son soutien continu.
Nous pouvons également citer la participation aux profits et clause dAGI : Microsoft, via ses investissements successifs (environ 13,8 milliards $ cumulés, selon Reuters), détient une part significative du capital dOpenAI. Avant la restructuration récente, ses mises lui donnaient droit à jusquà 49 % des profits générés par la branche commerciale dOpenAI. Cependant, OpenAI nétant pas encore profitable (loin sen faut), Microsoft na pour linstant touché aucun profit et doit même assumer sa part des pertes dans cette formule.
Par ailleurs, laccord dorigine comporte une clause liée à lAGI (Artificial General Intelligence) : si OpenAI atteint un jour lAGI une IA aux capacités dun humain adulte éduqué Microsoft renoncera à ses droits sur les revenus et les modèles dOpenAI. Cette clause singulière, héritée de la mission à but initialement non lucratif dOpenAI, prévoit quau seuil de lAGI, les modèles deviennent un bien plus largement accessible. En pratique, cette perspective reste lointaine et théorique, mais elle montre lambition de départ : ne pas permettre à un partenaire commercial de contrôler une éventuelle super-intelligence.
En somme, le partenariat OpenAIMicrosoft est profondément intégré : partage de revenus bilatéral, dépendance technologique (Azure), incitations sur les résultats de Bing, et participation financière de Microsoft au destin dOpenAI. Ces modalités expliquent pourquoi il est difficile pour lun de se passer de lautre sans conséquences majeures. Au fil du temps, toutefois, des tensions sont apparues : OpenAI, en hyper-croissance, a cherché davantage de flexibilité, tandis que Microsoft voulait sécuriser son investissement tout en évitant dêtre entièrement tributaire dOpenAI
Vient alors une évolution récente de l'accord
Face à ces tensions, Microsoft et OpenAI ont renégocié les termes de leur partenariat. En octobre 2025, un nouvel accord a été annoncé, transformant OpenAI en public benefit corporation (entreprise à mission) valorisée 500 milliards $ et levant certaines contraintes. Microsoft abandonne lexclusivité dont il bénéficiait sur le cloud dOpenAI OpenAI est désormais libre dutiliser dautres fournisseurs quAzure et la firme de Redmond perd son droit de premier refus sur tout nouveau contrat de calcul (une situation qui a profité à AWS). En contrepartie, OpenAI sest engagée à un contrat dachat astronomique de services Azure, à hauteur de 250 milliards de dollars sur plusieurs années selon Reuters.
Microsoft conserve par ailleurs une participation denviron 27 % dans OpenAI PBC. Notamment, le partage de 20 % des revenus devrait perdurer dans les prochaines années.
Cet ajustement du partenariat vise à donner plus doxygène à OpenAI pour lever des fonds et accroître ses capacités, tout en garantissant à Microsoft des retombées commerciales à long terme. En somme, la relation évolue vers un modèle plus « ouvert » (multi-cloud), mais reste structurelle : les deux entreprises seront liées au moins jusquen 2032 par cet accord renforcé, avec des intérêts croisés dans les succès de chacun.
Coûts dinférence : une facture colossale qui érode les marges
Les documents fuités ne révèlent pas seulement combien OpenAI reverse à Microsoft, ils détaillent aussi combien OpenAI dépense en ressources cloud pour faire tourner ses modèles dIA. Et ces chiffres sont vertigineux. OpenAI aurait dépensé environ 3,8 milliards de dollars en 2024 rien que pour linférence de ses modèles (cest-à-dire le calcul nécessaire pour générer les réponses de GPT-4, DALL·E et consorts).
Sur les neuf premiers mois de 2025, cette dépense dinférence grimperait à 8,65 milliards de dollars, soit plus du double de lannée précédente sur une période comparable. En dautres termes, plus ChatGPT et les services dOpenAI gagnent en popularité, plus la facture énergétique et informatique explose.
Pourquoi de tels montants ?
La raison principale est quOpenAI sappuie presque exclusivement (du moins jusquau récent contrat avec...
