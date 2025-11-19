Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage (LLM), et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Anthropic est l'un des rivaux d'OpenAI les plus en vue, et la startup est soutenue depuis ses débuts par le leader du commerce électronique Amazon.
Microsoft vient d'annoncer un nouvel accord stratégique avec Nvidia et Anthropic, dernier signe montrant que le géant de Redmond s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de son partenaire OpenAI. (Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui en fait son principal bailleur de fonds à ce jour.) Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu'OpenAI reste « un partenaire essentiel », tout en se félicitant de ce nouvel accord.
Dans le cadre de l'accord, Microsoft investira jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que Nvidia investira jusqu'à 10 milliards de dollars dans la startup. Satya Nadella a déclaré que cet accord signifie également que Microsoft et Anthropic deviendront de plus en plus clientes l'une de l'autre. « Nous utiliserons les modèles Anthropic, ils utiliseront notre infrastructure, et nous commercialiserons nos produits ensemble », a ajouté Satya Nadella.
« C'est un rêve qui devient réalité pour nous », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, dans une vidéo. « Vous savez, nous admirons depuis longtemps le travail d'Anthropic et de Dario, et c'est la première fois que nous allons nouer un partenariat étroit avec Anthropic pour accélérer le développement de Claude ».
Laccord illustre la nature circulaire des investissements dans lIA
Ce partenariat fait suite à la récente restructuration d'OpenAI, qui lui a permis de devenir une entreprise à but lucratif. OpenAI a depuis annoncé un accord de 38 milliards de dollars pour acheter des services cloud à Amazon, l'entreprise devenant moins dépendante de Microsoft. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que l'entreprise prévoit de dépenser 1 400 milliards de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques.
OpenAI a été fondé en 2015 en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, mais est devenu l'une des entités commerciales à « la croissance la plus rapide » de la planète ces dernières années, à la suite du lancement de son chatbot ChatGPT. (Microsoft a soutenu OpenAI dès 2019.) Microsoft détient une participation dans l'activité lucrative d'OpenAI, évaluée à 135 milliards de dollars, soit environ 27 % de la société sur une base diluée convertie.
Selon une source anonyme interrogée par CNBC, l'investissement de 15 milliards de dollars porte la valorisation dAnthropic à 350 milliards de dollars, contre 183 milliards en septembre 2025. La source a précisé que les conditions du prochain tour de table de la société sont encore en cours de finalisation.
Mais derrière ces valorisations record se cache un cercle vicieux d'argent et d'influence qui façonne discrètement l'ensemble du secteur. Les économistes remettent en question le réseau dense d'accords entre les entreprises qui dépendent des puces Nvidia, suscitant des critiques à l'égard de ce que l'on appelle « l'investissement circulaire », un signe classique annonciateur d'une bulle spéculative. OpenAI a une capitalisation de 500 milliards de dollars.
Nvidia et Anthropic travailleront ensemble sur l'ingénierie et la conception afin d'optimiser les modèles d'IA d'Anthropic en matière de performances et d'efficacité, et d'optimiser les architectures Nvidia pour les charges de travail spécifiques d'Anthropic. Amazon Web Services (AWS) a été désigné principal fournisseur de services cloud d'Anthropic en 2023 et principal partenaire de formation en 2024. Amazon continuera à remplir ces deux rôles.
Comment les entreprises d'IA recyclent leurs milliards entre elles
Selon les analystes, le nouveau partenariat permet à Microsoft de réduire sa dépendance de l'économie de l'IA vis-à-vis d'OpenAI. Cependant, ce partenariat met également en lumière la nature de plus en plus circulaire des investissements dans le secteur de l'IA. « Anthropic paiera Microsoft pour que Microsoft paie Nvidia, afin que Microsoft et Nvidia puissent payer Anthropic », a écrit Steve Kovach, correspondant technologique de CNBC, sur Bluesky.
Au cours des derniers mois, OpenAI a annoncé une série d'accords avec Nvidia, AMD, Oracle et CoreWeave pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars. Ces accords promettent la puissance de calcul nécessaire pour construire et déployer la prochaine génération de modèles d'IA. Mais les mêmes partenaires qui investissent dans OpenAI sont également ceux qui lui vendent les puces et les centres de données dont elle a besoin pour survivre.
Les analystes alertent sur les dangers de ces investissements circulaires. Concrètement, cet effet de boucle se manifeste par des arrangements où Nvidia investit ou conclut des partenariats, puis ces mêmes partenaires achètent ses puces ou ses services, créant ainsi un cycle de financement interne. Par exemple, un partenaire peut recevoir un investissement de Nvidia, servir de client pour ses puces, et ainsi rembourser linvestissement indirectement.
Le battage médiatique et le développement des infrastructures d'IA se répercutent sur tous les marchés, de la dette et des actions à l'immobilier et à l'énergie. Pendant ce temps, OpenAI brûle ses liquidités à une vitesse préoccupante et ne prévoit pas d'avoir un flux de trésorerie positif avant la fin de la décennie.
Les partenariats portent sur environ 500 milliards de dollars avec Nvidia, 300 milliards avec AMD, 300 milliards avec Oracle et 22 milliards avec CoreWeave. Ensemble, ces accords représentent à peu près la taille de l'économie annuelle de l'Indonésie. Bien que stupéfiants, ces chiffres soulèvent une question simple, mais importante. Un secteur peut-il continuer à croître si le même argent continue à tourner en rond ? Les économistes sont sceptiques.
Nvidia : le grand acteur du financement circulaire dans le secteur
L'engagement de 100 milliards de dollars pris par Nvidia envers OpenAI sur plusieurs années est l'un des nombreux accords circulaires conclus par Nvidia. Selon les données disponibles, Nvidia a participé à plus de 50 transactions liées à l'IA générative en 2025. Bon nombre des startups soutenues par le géant des semiconducteurs s'appuient sur les puces Nvidia pour développer leurs modèles, puis revendent la puissance de calcul à Nvidia ou à ses partenaires.
CoreWeave, par exemple, a levé 12 milliards de dollars de dette garantie par des processeurs Nvidia et loue désormais cette capacité à OpenAI et Microsoft. OpenAI adopte la même approche. Le fabricant de ChatGPT investit dans des startups qui dépendent de ses grands modèles de langage (LLM) tout en payant pour leurs services. Chaque accord renforce le suivant jusqu'à ce que l'ensemble du réseau s'appuie sur lui-même pour créer une dynamique.
Les experts appellent ce phénomène « financement circulaire ». Il se produit lorsque les mêmes fonds circulent entre une poignée d'entreprises, créant ainsi l'apparence d'une croissance infinie même lorsque les bénéfices sont en baisse. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à présent, mais elle dépend d'une condition : une croissance constante. Que se passera-t-il si la demande pour les puces ralentit ou si les investisseurs retirent soudainement leurs billes ?
Malgré son potentiel, l'IA reste largement inéprouvée en tant que source de profits. « Si, dans un an, nous arrivons à un point où nous avons eu une bulle spéculative dans le domaine de l'IA et qu'elle a éclaté, cet accord pourrait être l'un des premiers signes avant-coureurs. Si les choses tournent mal, des relations circulaires pourraient entrer en jeu », a déclaré Brian Colello, analyste chez Morningstar, à propos de l'investissement de Nvidia dans OpenAI.
La bulle de l'IA serait 17 fois plus importante que la bulle Internet
Selon Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, la bulle de l'IA est pire que la bulle Internet. Il a souligné que les dix principales actions liées à l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les entreprises dans les années 1990, et que l'histoire est sur le point de se répéter. Même Sam Altman, PDG d'OpenAI, reconnaît les similitudes. Voici un rappel sur les effets qui ont conduit à l'éclatement de la bulle Internet.
De son côté, Julien Garran, analyste chez MacroStrategy Partnership, explique que la bulle de l'IA est 17 fois plus importante que la tristement célèbre bulle Internet, provoquée à l'époque par l'engouement excessif des investisseurs pour Internet. Pire encore, Julien Garran a déclaré que l'IA représente aujourd'hui plus de quatre fois la richesse piégée dans la bulle des subprimes de 2008, qui a entraîné des années de crise prolongée à travers le monde.
Selon une analyse publiée en mars 2025, l'éclatement de la bulle de l'IA pourrait anéantir les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et provoquer la chute des marchés publics. À l'heure actuelle, les Big Tech investissent des dizaines de milliards de dollars dans le développement de l'IA générative sans une perspective de rentabilité claire. À terme, cela pourrait entraîner une correction significative du marché si les attentes ne sont pas satisfaites.
À l'été 2024, la société Jefferies a rapporté que les valeurs liées à l'IA ont grimpé jusqu'à 656 % depuis le lancement de ChatGPT, ajoutant environ 10 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière. Cependant, les bénéfices sont à la traîne, avec un ratio cours/bénéfice supplémentaire de 73 fois pour les valeurs de l'IA. Nvidia a enregistré les gains les plus importants, le cours de son action ayant fait un bon de 656 % entre fin 2022 et juillet 2024.
