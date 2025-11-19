En octobre 2025, un analyste de MacroStrategy Partnership a affirmé que la bulle de lintelligence artificielle (IA) serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère. Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ?
Récemment, dans une interview accordée à la BBC, le PDG d'Alphabet Inc., Sundar Pichai, a appelé à la prudence face à l'engouement pour les investissements dans l'intelligence artificielle. Pichai a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur en matériaux. Après un bref passage chez le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co., Pichai a rejoint Google en 2004, où il a dirigé la gestion des produits et les efforts d'innovation pour une suite de logiciels clients de Google, notamment Google Chrome et ChromeOS, tout en étant largement responsable de Google Drive. Il a également supervisé le développement d'autres applications telles que Gmail et Google Maps. Le 24 octobre 2015, il a pris ses nouvelles fonctions de PDG à la fin de la création d'Alphabet Inc.
Dans son interview, Sundar Pichai a averti que le boom actuel de l'IA, qui représente des milliers de milliards de dollars, présente des « éléments d'irrationalité », établissant un parallèle avec la bulle Internet de la fin des années 1990. Il a souligné qu'aucune entreprise, y compris Google, ne serait à l'abri si la bulle éclatait, mettant en évidence les risques dans un secteur où les valorisations ont grimpé en flèche grâce aux promesses d'une technologie transformatrice.
La hausse des financements dans le domaine de l'IA a été stupéfiante, les géants de la technologie investissant des milliards dans les infrastructures et les start-ups se précipitant pour tirer profit des outils d'IA générative. Selon des rapports récents, les hyperscalers tels que Microsoft, Meta, Amazon et Google devraient investir près de 320 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA rien qu'en 2025, alimentés par les progrès réalisés dans des modèles tels que ceux d'OpenAI et de DeepSeek. Pourtant, les remarques de Pichai soulignent les inquiétudes croissantes quant au fait que l'engouement pourrait dépasser les retours pratiques, faisant écho aux avertissements des analystes du secteur concernant des dépenses non viables.
Les échos des bulles passées : Folie des investissements et envolée des valorisations
La comparaison de Pichai avec l'ère des dot-com est particulièrement pertinente. Dans l'interview accordée à la BBC, il a déclaré : « Je pense qu'aucune entreprise ne sera épargnée, y compris la nôtre », faisant référence aux conséquences potentielles si les investissements dans l'IA ne portaient pas leurs fruits. Ce sentiment est corroboré par un rapport qui souligne que Pichai reconnaît l'« irrationalité » du marché, rappelant l'exubérance qui a conduit au krach de 2000.
Les parallèles historiques sont évidents : pendant le boom des dot-com, des entreprises comme Pets.com ont brûlé leurs liquidités sans générer beaucoup de revenus, à l'instar de certaines start-ups spécialisées dans l'IA aujourd'hui. Des rapports soulignent la « brutalité » de l'économie, où les entreprises d'IA « brûlent des milliards sans perspective de rentabilité » tandis que les fabricants de puces comme Nvidia engrangent des bénéfices, accumulant une capitalisation boursière de 4 500 milliards de dollars. Cette disparité soulève des questions sur la viabilité à long terme d'un secteur où les coûts informatiques restent élevés malgré des gains d'efficacité.
L'ampleur des investissements dans l'IA est sans précédent. Les performances boursières d'Alphabet ont été soutenues par la confiance dans sa concurrence avec ChatGPT d'OpenAI, mais Pichai lui-même a noté le ralentissement du rythme du développement de l'IA, déclarant en décembre 2024 que « les fruits mûrs ont disparu ». Cela intervient alors que les entreprises engagent des capitaux massifs : Microsoft à 85 milliards de dollars, Meta à 65 milliards de dollars, Amazon à 97 milliards de dollars et Google à 70 milliards de dollars pour 2025.
Un rapport lié à l'interview de Pichai renforce l'idée que « la flambée des valorisations et les investissements massifs dans le secteur alimentent les craintes d'une bulle ». Avec des marchés nerveux et des coûts informatiques en forte hausse, Pichai appelle au réalisme quant aux limites de l'IA, avertissant que la croissance de cette technologie, bien qu'« extraordinaire », comporte des risques si des éléments irrationnels prévalent.
Les défis du développement et de l'adoption de l'IA
Malgré l'optimisme, des obstacles persistent dans le monde réel. Pichai a franchement reconnu dans la discussion avec la BBC que les modèles d'IA sont « sujets à des erreurs », déconseillant de se fier aveuglément à leurs résultats. Il aurait déclaré : « Les modèles sont sujets à des erreurs », alors que des inquiétudes subsistent quant à l'inexactitude des réponses fournies par les propres systèmes de Google. À cela s'ajoutent des défis éthiques, notamment des perturbations sur le marché de l'emploi, Pichai note que 2025 sera une année critique pour la stratégie de Google en matière d'IA.
Les réactions divergent : un rapport célèbre « l'âge d'or » de l'IA, dont les coûts ont chuté de 97 % en 18 mois, citant des avancées telles qu'AlphaFold. À l'inverse, une critique partage l'avis de Pichai selon lequel l'IA générative « ne changera probablement pas votre vie en 2025 » au-delà des impacts actuels, signalant un potentiel plateau dans les progrès rapides. L'éclatement potentiel d'une bulle de l'IA pourrait avoir des répercussions dans tous les secteurs. Pichai décrit cette poussée comme un « moment extraordinaire », mais met en garde contre les risques qu'elle comporte. De leurs côtés, les investisseurs sont à l'affût de signes d'effondrement, comme lors de l'ère des dot-com où des milliers de milliards de dollars de valeur se sont évaporés.
Des experts soulignent les efforts déployés par Alphabet pour rester compétitif, mais les conditions économiques « brutales » évoquées laissent présager l'échec de nombreuses entreprises spécialisées dans l'IA. Une analyse prévoit une croissance du marché de l'IA de 244 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars d'ici 2031, avec une adoption généralisée dans la vie quotidienne, les hôpitaux et les organisations, mais cet optimisme est tempéré par la nécessité d'une infrastructure évolutive, comme le montre le pari de 100 milliards de dollars de Nvidia dans ce domaine.
Naviguer dans le paysage de l'IA à venir
Le rôle de Pichai en tant que « PDG de guerre » de Google dans le domaine de l'IA souligne son leadership face à la concurrence. Il a supervisé des initiatives telles que les kilomètres parcourus par Waymo sans conducteur, mais le poste de PDG lui-même pourrait être perturbé par l'IA. Cette réflexion sur soi-même met en évidence des changements plus larges dans l'industrie, où même les cadres supérieurs s'interrogent sur l'impact de la technologie sur leurs rôles.
Des rapports récents amplifient l'avertissement de Pichai : « Le patron de Google prévient qu'aucune entreprise n'est à l'abri si la bulle de l'IA éclate ». Un crash pourrait...
