Tesla est en train de construire discrètement ce qui pourrait devenir le plus grand fabricant mondial de puces IA, l'ambition d'Elon Musk est de dominer le marché de la robotique et des puces IA

La plupart des gens ignorent que Tesla dispose depuis de nombreuses années d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les puces et les cartes IA avancées.



Cette équipe a déjà conçu et déployé plusieurs millions de puces IA dans nos voitures et nos centres de données. Ces puces permettent à Tesla d'être le leader de l'IA dans le monde réel.



La version actuelle dans les voitures est l'AI4, nous sommes sur le point de finaliser l'AI5 et nous commençons à travailler sur l'AI6. Notre objectif est de mettre en production une nouvelle puce IA tous les 12 mois. Nous prévoyons de fabriquer à terme des puces en plus grand nombre que toutes les autres puces IA réunies. Relisez cette phrase, car je ne plaisante pas.



Ces puces vont profondément changer le monde de manière positive, en sauvant des millions de vies grâce à une conduite plus sûre et en fournissant des soins médicaux avancés à tous via Optimus.



Envoyez un e-mail avec trois points clés décrivant vos compétences exceptionnelles à [cl]AI_Chips@Tesla.com[/c].



Nous sommes particulièrement intéressés par l'application de l'IA de pointe à la conception de puces.



Merci,

Elon