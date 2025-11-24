Tesla est en train de construire discrètement ce qui pourrait devenir le plus grand fabricant mondial de puces IA, l'ambition d'Elon Musk est de dominer le marché de la robotique et des puces IA

Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à usage domestique ou à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes.
En mai 2025, Tesla a de nouveau atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars et est depuis lors une entreprise valant 1 000 milliards de dollars. Cependant, Tesla a fait l'objet de poursuites judiciaires, de boycotts, de contrôles gouvernementaux et de critiques journalistiques, en raison d'allégations de multiples cas de représailles contre des lanceurs d'alerte, de violations des droits des travailleurs, de défauts de sécurité, de l'absence d'un service de relations publiques et de déclarations controversées de Musk, notamment des promesses excessives concernant la technologie d'aide à la conduite de l'entreprise et le calendrier de lancement des produits.
En effet, les promesses d'Elon Musk et les délais non respectés à plusieurs reprises sont devenus le fil conducteur de l'histoire de Tesla. Et elles ont toujours eu un côté accrocheur qui a capté l'imagination des investisseurs et contribué à faire grimper la valeur de l'action Tesla, donnant à l'entreprise une valorisation de 1 300 milliards de dollars. 2024 n'a pas fait exception pour le PDG de Tesla : de grosses promesses faites pour les robotaxis et les robots humanoïdes Optimus. Des sorties qui suscitent des débats, notamment autour des défis informatiques et des controverses liées à la sécurité et à la faisabilité.
Récemment, un rapport a révélé que Tesla est en train de mettre discrètement en place ce qui pourrait devenir le plus grand fabricant mondial de puces IA, une initiative qui souligne l'ambition du PDG Elon Musk de dominer non seulement le marché des véhicules électriques et de la robotique, mais aussi celui des puces IA. Dans une série de publications sur X, Musk a révélé que l'équipe interne de Tesla avait déjà déployé des millions de puces IA (actuellement de la génération AI4) dans ses voitures et ses centres de données, positionnant ainsi l'entreprise comme un leader dans les applications IA du monde réel. Le dirigeant, qui rencontre les ingénieurs tous les mardis et samedis, a annoncé que l'équipe était sur le point de finaliser la conception de la puce AI5 de nouvelle génération, tout en lançant les travaux sur l'AI6, avec des plans pour des cycles de production annuels en volume.
Elon musk a notamment déclaré :
La plupart des gens ignorent que Tesla dispose depuis de nombreuses années d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les puces et les cartes IA avancées.
Cette équipe a déjà conçu et déployé plusieurs millions de puces IA dans nos voitures et nos centres de données. Ces puces permettent à Tesla d'être le leader de l'IA dans le monde réel.
La version actuelle dans les voitures est l'AI4, nous sommes sur le point de finaliser l'AI5 et nous commençons à travailler sur l'AI6. Notre objectif est de mettre en production une nouvelle puce IA tous les 12 mois. Nous prévoyons de fabriquer à terme des puces en plus grand nombre que toutes les autres puces IA réunies. Relisez cette phrase, car je ne plaisante pas.
Ces puces vont profondément changer le monde de manière positive, en sauvant des millions de vies grâce à une conduite plus sûre et en fournissant des soins médicaux avancés à tous via Optimus.
Envoyez un e-mail avec trois points clés décrivant vos compétences exceptionnelles à [cl]AI_Chips@Tesla.com[/c].
Nous sommes particulièrement intéressés par l'application de l'IA de pointe à la conception de puces.
Merci,
Elon
« La plupart des gens ne savent pas que Tesla dispose depuis de nombreuses années d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les puces et les cartes IA avancées », a écrit Musk sur X le 23 novembre. « Cette équipe a déjà conçu et déployé plusieurs millions de puces IA dans nos voitures et nos centres de données. » Cette révélation remet en question l'idée selon laquelle Tesla dépend fortement de fournisseurs externes tels que Nvidia Corp. et met en évidence des années d'investissements discrets dans des puces personnalisées pour la conduite entièrement autonome et les robots humanoïdes Optimus.
« La version actuelle dans les voitures est l'AI4, nous sommes sur le point de finaliser l'AI5 et nous commençons à travailler sur l'AI6 », a ajouté Musk. Il a affirmé avec audace que Tesla avait pour objectif de produire des puces en quantités supérieures à toutes les autres puces IA combinées, une déclaration qu'il a soulignée en ajoutant : « Relisez cette phrase, car je ne plaisante pas. »
L'héritage caché de Tesla en matière de silicium
L'aventure de Tesla dans le domaine des puces a commencé il y a plus de dix ans, passant d'une dépendance vis-à-vis de matériel tiers à des conceptions sur mesure optimisées pour les réseaux neuronaux. Le superordinateur Dojo et le matériel de conduite entièrement autonome de l'entreprise s'appuient sur ces accélérateurs d'inférence IA personnalisés, auxquels Musk attribue une conduite plus sûre et des avancées médicales futures grâce à Optimus. Dans un récent message publié sur X, il a déclaré : « Ces puces vont profondément changer le monde de manière positive, en sauvant des millions de vies grâce à une conduite plus sûre et en fournissant des soins médicaux avancés à tous via Optimus. »
Les puces AI4, déjà présentes dans des millions de véhicules, représentent un déploiement mature à grande échelle. Selon les publications sur X du compte officiel de Tesla, la conception de puces en interne « permet d'atteindre une efficacité absolue qu'aucune pièce standard ne peut égaler ». Musk a personnellement supervisé les progrès, déclarant sur X : « Je viens de terminer la revue de conception de la puce AI5 samedi il y a quelques heures. Nous commençons également à travailler sur l'AI6. »
L'objectif de Tesla de commercialiser des puces chaque année marque une rupture avec les cycles pluriannuels habituels dans le secteur. Musk a révélé sur X que des échantillons de l'AI5 pourraient apparaître en 2026, avec une production à grande échelle prévue pour 2027, potentiellement 50 fois plus performante que l'AI4. « L'AI5 a le potentiel d'être 50 fois plus performante que l'AI4 (notre matériel actuel) nous travaillons à sa production en série en 2027 », a déclaré Tesla sur X, soulignant ses applications dans les véhicules, la robotique, la formation et les centres de données.
Les partenariats de fabrication amplifient cette ambition. TSMC produira initialement l'AI5 à Taïwan et en Arizona, tandis que la nouvelle usine de Samsung au Texas est réservée à l'AI6. « La nouvelle usine géante de Samsung au Texas sera dédiée à la fabrication de la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla », a déclaré Musk sur X en juillet. Des informations récentes confirment que l'AI5 est sur le point d'être commercialisée, Musk étant fortement impliqué dans le projet : « Pour ce que ça vaut, je suis très impliqué dans la conception de la puce et je rencontre l'équipe d'ingénieurs tous les mardis et samedis. »
Les dernières informations font écho aux révélations de Musk. Ainsi, Tesla aurait élargi son équipe chargée des puces IA pour la conduite autonome et les robots. La firme serait également sur le point de finaliser l'AI5 et de commencer le développement de l'AI6. Musk vantait les mérites d'une puce de huitième génération alors que l'AI5 progresse, et l'AI5 serait « épique » et l'AI6 devrait potentiellement être la meilleure puce IA à ce jour. Les deux variantes de l'AI5 serait pour une production fin 2026.
Pour alimenter cette expansion, Musk a lancé un appel direct : « Envoyez un e-mail avec trois points clés décrivant les preuves de vos capacités exceptionnelles à AI_Chips@Tesla.com. » Il a insisté sur l'application de l'IA de pointe à la conception de puces, signalant l'intention...
