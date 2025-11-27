OpenAI nest plus seulement un laboratoire dIA : lentreprise sest transformée en une gigantesque machine industrielle dont la mission consiste à poursuivre une trajectoire vers une « intelligence générale artificielle » toujours plus puissante. Ce chemin exige des investissements démesurés, principalement en infrastructures matérielles. Les modèles successifs exigent chaque année un bond colossal en capacité de calcul, en stockage, en bande passante, en énergie et en infrastructures de refroidissement.
L'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services a mis à jour son modèle OpenAI afin d'y inclure la location de 250 milliards de dollars de puissance de calcul cloud auprès de Microsoft, annoncée fin octobre, et la location de 38 milliards de dollars de puissance de calcul cloud auprès d'Amazon, annoncée moins d'une semaine plus tard. Ces deux derniers contrats ajoutent 4 gigawatts supplémentaires à la puissance de calcul requise par OpenAI, portant le montant total des contrats à 36 gigawatts.
Sur la base d'une valeur cumulative totale des contrats pouvant atteindre 1 800 milliards de dollars, OpenAI se dirige vers une facture de location de centres de données d'environ 620 milliards de dollars par an, même si seulement un tiers de la puissance contractuelle devrait être mise en service d'ici la fin de la décennie.
Pour vérifier la capacité de paiement d'OpenAI, l'équipe de HSBC a d'abord dû élaborer un modèle permettant de prévoir les revenus.
Son point de départ consiste à placer le nombre d'utilisateurs sur une courbe en S qui atteindra 3 milliards d'ici 2030, « soit 44 % de la population adulte mondiale » hors Chine. Ce chiffre est à comparer à une base d'utilisateurs totale estimée à environ 800 millions le mois dernier :
Plusieurs sources de revenus prévues par OpenAI
Publicité
Le projet potentiel d'OpenAI d'intégrer des publicités dans des produits tels que ChatGPT n'est guère surprenant, mais il devrait néanmoins servir de signal d'alarme pour les fabricants et les utilisateurs d'IA. Pourquoi ? Les chatbots d'IA coûtent une fortune à faire fonctionner et restent disponibles gratuitement. La publicité pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour OpenAI et ses concurrents, mais elle risque également de séparer les intérêts des entreprises d'IA de ceux de leurs clients.
Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré qu'OpenAI envisageait d'inclure des publicités dans ses produits, mais qu'elle souhaitait « réfléchir au moment et à l'endroit où elle les mettrait en uvre ». D'autres fournisseurs d'IA ont également commencé à explorer ou à intégrer des publicités dans les chatbots et les moteurs de recherche alimentés par l'IA. Il s'agit notamment de Microsoft et de Perplexity, ainsi que de startups comme Adzedek.
Dans un communiqué publié à la suite de l'interview, Friar a ajouté : « Notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise existant. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de plans actifs pour poursuivre la publicité ».
OpenAI redouble d'efforts pour générer des revenus à partir de ses produits, tels que son moteur de recherche alimenté par l'IA, car elle cherche à tirer parti de son avance dans le secteur en plein essor de l'IA. Son concurrent plus petit, Perplexity, pilote déjà la publicité dans son moteur de recherche alimenté par l'IA.
Friar, qui a précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Nextdoor, Square et Salesforce, a souligné la richesse de son expérience en matière de publicité, ainsi que celle de Kevin Weil, directeur des produits de l'entreprise.
IA agentique
En avril, il a été rapporté qu'OpenAI faisait miroiter aux investisseurs potentiels un chiffre d'affaires dépassant les 174 milliards de dollars en 2030 grâce à ses super agents IA à 20 000 $ par mois.
En juillet, nous avons eu un aperçu de leurs capacités : l'entreprise a lancé un agent d'IA qui contrôle les navigateurs pour effectuer des tâches en plusieurs étapes, notamment des achats en ligne, la création de présentations PowerPoint et de feuilles de calcul. Selon l'entreprise, il ne s'agit que d'une étape : « Au fil du temps, nous prévoyons d'apporter régulièrement des améliorations significatives et doptimiser lutilité de l'agent ChatGPT pour un plus grand nombre de personnes », déclare l'entreprise.
L'agent ChatGPT allie la capacité d'Operator à interagir avec les sites web, la puissance de la recherche approfondie en matière de synthèse d'informations web et les compétences conversationnelles de ChatGPT au sein d'un système agentique unifié. Cela signifie qu'il est désormais possible de matérialiser les idées et questions par des actions concrètes, qu'il s'agisse de mener des recherches financières approfondies, de remplir des formulaires en ligne ou de créer des présentations soignées. En suivant vos instructions, ChatGPT se charge donc du travail à la place de l'utilisateur afin d'accélérer sa production, tout en lui libérant du temps pour se consacrer à d'autres aspects de son quotidien.
OpenAI indique que l'on peut demander à ChatGPT de gérer des requêtes telles que « regarder dans mon calendrier et mavertir des rendez-vous avec des clients en fonction des dernières actualités » ou « analyser trois concurrents et créer un diaporama ». L'outil naviguera alors intelligemment sur les sites Web, sélectionnera les dates, filtrera les résultats, invitera l'utilisateur à se connecter en toute sécurité, exécutera du code et fournira même des résultats polis et modifiables, tels que des diaporamas et des feuilles de calcul, afin de résumer ses conclusions.
Le projet avec Jony Ive
En mai, Sir Jony Ive, un designer britannique très influent qui était responsable de l'apparence des produits les plus emblématiques et les plus réussis d'Apple, rejoint OpenAI. Sir Jony Ive a travaillé pour Apple pendant 27 ans, contribuant à relancer l'entreprise grâce à des produits tels que l'iPhone et l'iPod. Il a également conçu l'iMac en 1998 et l'iPad en 2010. Sir Jony Ive, qui a conçu l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, « assumera d'importantes responsabilités en matière de conception et de création » au sein de l'entreprise, selon OpenAI.
À la suite de cette annonce, des documents ont révélé qu'OpenAI souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant. Le document révèle également les plans de l'entreprise pour rendre ChatGPT disponible sur le matériel technologique existant, comme les téléphones. En juin, la conception de ce nouvel appareil pour l'IA n'était pas terminée, mais le dit appareil ne serait pas un casque intra-auriculaire ou un vêtement.
Invités à une conférence ce 24 novembre, Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Sir Jony Ive en ont dit plus sur le premier appareil qu'ils développent, qui aurait déjà atteint le stade de « bon prototype » , qui pourrait désormais être à « moins de deux ans » d'une version commerciale, selon Altman.
Sans jamais révéler la nature exacte de l'objet, Altman et Ive ont tout de même esquissé ses contours : un appareil qui rompe totalement avec les écrans saturés, les notifications agressives et le chaos numérique permanent. Contrairement aux smartphones, leur machine miserait sur le calme, avec un assistant capable de « tout savoir » de votre vie, mais suffisamment intelligent pour ne pas vous déranger. Il interviendrait uniquement quand c'est utile, filtrerait le bruit, anticiperait les besoins.
Cet appareil ne proposerait aucun écran et aurait la taille d'un smartphone avec un design « simple, beau et ludique », explique Sir Jony Ive. Il ajoute aussi qu'un précédent prototype a finalement été mis à la poubelle car il ne disposait pas de cette petite touche le rendant "appétissant", quoi que cela veut vouloir dire. Le PDG d'OpenAI a même révélé que les premiers prototypes étaient « bluffants ».
Une croissance fulgurante des revenus... mais avec une augmentation parallèle des coûts
La publicité, l'IA agentique et peut-être même le projet de Jony Ive pourraient contribuer au chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie. Pour l'instant, l'entreprise s'efforce principalement d'inciter cette base d'utilisateurs à souscrire à des abonnements.
Les abonnements LLM deviendront « aussi omniprésents et utiles que Microsoft 365 », selon HSBC. Elle estime que d'ici 2030, 10 % des utilisateurs d'OpenAI seront des clients payants, contre environ 5 % actuellement.
L'équipe suppose également que les entreprises LLM captureront 2 % du marché de la publicité numérique en termes de revenus, contre un peu plus de zéro actuellement.
Il en résulte une croissance fulgurante des revenus... mais avec une augmentation parallèle des coûts, ce qui signifie qu'OpenAI devrait continuer à subventionner ses utilisateurs jusqu'à la prochaine décennie. Ce qui veut dire que chaque nouvelle levée de fonds d'OpenAI servira à verser de l'argent aux propriétaires de centres de données.
Voici résumées quelques-unes des hypothèses formulées par HSBC pour les estimations ci-dessus :
[LIST][*]Le chiffre d'affaires total de l'IA grand public s'élèvera à 129 milliards de dollars d'ici 2030, dont 87 milliards proviendront de la recherche et 24 milliards de la publicité.[*]La part de marché grand public d'OpenAI passera de 71 % cette année à 56 % d'ici 2030. Anthropic et xAI se verront attribuer des parts de marché à un chiffre, un mystérieux « autres » se verra attribuer 22 %,...[/*]
