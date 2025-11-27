Envoyé par r0d Envoyé par Tu as juste oublié de préciser que ton analyse ne concerne que les IA génératives. D'autres types d'IA sont capables de créativité. Je pense par exemple à Stockfish, Leela (moteurs d'échecs) ou AlphaGo (moteur de go) qui sont capables de trouver des coups non seulement qui n'ont jamais été joués, mais surtout qui sont en dehors des théories admises (donc en dehors du nuage de points). Mais leur fonctionnement est très différent des IAs génératives.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Récemment, un groupe d'éminents scientifiques et leaders d'opinion dans le domaine de l'IA, dont Yoshua Bengio (également lauréat du prix Turing), l'ancien PDG de Google Eric Schmidt et Gary Marcus, célèbre sceptique de l'IA, se sont mis d'accord sur une définition pratique de l'AGI.



Plutôt que de traiter l'intelligence comme une « capacité monolithique », ils proposent d'adopter un modèle de cognition humaine et artificielle qui reflète « une architecture complexe composée de nombreuses capacités distinctes ». Est-ce un progrès ? Selon certains observateurs, cela pourrait être considéré comme une avancée s'il éloigne l'industrie de la quête absurde de données d'entraînement supplémentaires à introduire dans les racks de serveurs.

0 0

Je parle des réseaux de neurones. Pas d'autres technos, mais j'inclus tous les réseaux de neurones. AlphaGo par exemple s'appuie sur un réseau de neurone mais il utilise aussi du parcours d'arbre, ce qui peut le faire sortir de ce qu'il a juste appris.Ils ne se sont pas vraiment mis d'accord. Ils ont juste ressorti les hypothèses de base sur lesquelles s'appuie tout le champs de l'IA depuis ses débuts : qu'en produisant des agents artificiels bons dans X domaines il suffira de les combiner pour avoir une intelligence générale. Ce que je pense être fondamentalement erroné. Les domaines et tâches évoluant avec le temps, il serait naïf de considérer une intelligence générale comme étant la composition de certaines tâches typiques d'aujourd'hui. Cela revient encore et toujours à changer de définition régulièrement. Sinon, elle devrait avoir une infinité d'agents spécialisés pour couvrir l'infinité des tâches possibles, ce qui n'est pas faisable.C'est là toute la différence avec le vrai sous-domaine de l'IA générale, qui existe depuis longtemps, sur lequel presque personne ne bosse réellement (et les rares qui quittent le bateau pour travailler dessus on n'en entend plus parler), et qui vise pour le coup une intelligence indépendante de toute tâche spécifique.Pour résumer, ces gens se donnent juste une définition qui les arrange car c'est sur ce type de système qu'ils bossent et qu'ils vendent. L'IA générale est juste un buzzword vendeur pour eux, pas un objectif intellectuel.