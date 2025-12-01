IdentifiantMot de passe
Une fuite confirme qu'OpenAI prépare l'arrivée des publicités dans ChatGPT : même si elles sont limitées dans un premier temps à l'expérience de recherche
Leur intégration ouvre une brèche dans l'écosystème IA

Le , par Stéphane le calme
OpenAI teste en interne des publicités dans ChatGPT, avec des références de code à « search ad » (publicité de recherche) et « search ad carousels » (carrousels de publicités de recherche) découvertes dans la version bêta de l'application Android, ce qui limitera probablement les publicités à l'expérience de recherche dans un premier temps.

Si ce n'est pas en soit une « révélation » (l'entreprise avait tout de même laissé trainer plusieurs indices indiquant qu'elle irait dans ce sens), cette information intervient à un moment critique : lIA générative devient un vecteur central dinformation, dassistance professionnelle et de productivité. Larrivée dannonces commerciales dans un espace présenté jusquici comme neutre et centré sur lutilisateur soulève des questions profondes sur lavenir de ce type dinterface.

LIA générative coûte cher, très cher. Entre lentraînement des modèles, les calculs dinférence, les mises à jour continues et linfrastructure GPU colossale nécessaire, les dépenses dOpenAI senvolent. OpenAI a donc cruellement besoin d'argent.

Aussi, l'entreprise envisage diverses sources de revenus : l'intégration de la publicité, l'IA agentique (notamment des supers agents IA à 20 000 $ par mois), et le hardware avec Sir Jony Ive (le prototype du premier appareil né de cette collaboration serait fonctionnel et proposé au marché au plus tard dans deux ans, selon Sam Altman).

Le projet d'OpenAI d'intégrer des publicités dans des produits tels que ChatGPT n'est guère surprenant, mais il devrait néanmoins servir de signal d'alarme pour les fabricants et les utilisateurs d'IA. Pourquoi ? Les chatbots d'IA coûtent une fortune à faire fonctionner et restent disponibles gratuitement. La publicité pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour OpenAI et ses concurrents, avec un marché de plusieurs milliards de dollars par an. Toutefois, la publicité risque également de séparer les intérêts des entreprises d'IA de ceux de leurs clients.

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré qu'OpenAI envisageait d'inclure des publicités dans ses produits, mais qu'elle souhaitait « réfléchir au moment et à l'endroit où elle les mettrait en uvre ». D'autres fournisseurs d'IA ont également commencé à explorer ou à intégrer des publicités dans les chatbots et les moteurs de recherche alimentés par l'IA. Il s'agit notamment de Microsoft et de Perplexity, ainsi que de startups comme Adzedek.

Dans un communiqué publié à la suite de l'interview, Friar a ajouté : « Notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise existant. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de plans actifs pour poursuivre la publicité ».

Bien que la société ait déclaré qu'elle envisageait de se lancer dans la publicité, elle ne dispose actuellement d'aucune capacité en interne. Une offre d'emploi récente montre que l'entreprise recherche un ingénieur spécialisé (et pas une IA, incroyable non ?) dans les plateformes marketing payantes afin de développer des outils internes pour l'intégration de plateformes publicitaires, la gestion de campagnes et l'attribution en temps réel. Ce poste fait partie d'une nouvelle équipe baptisée « ChatGPT Growth » et a pour mission de « développer l'infrastructure technique derrière la plateforme marketing payante d'OpenAI ».

L'ingénieur va devoir développer et faire évoluer les systèmes qui alimentent les canaux marketing et l'efficacité des dépenses d'OpenAI. Cette personne serait chargée de « développer des outils de gestion de campagne, d'intégrer les principales plateformes publicitaires, de mettre en place des pipelines d'attribution et de reporting en temps réel, et de mettre en place des cadres d'expérimentation afin d'optimiser nos objectifs ».

OpenAI redouble d'efforts pour générer des revenus à partir de ses produits, tels que son moteur de recherche alimenté par l'IA, car elle cherche à tirer parti de son avance dans le secteur en plein essor de l'IA. Son concurrent plus petit, Perplexity, pilote déjà la publicité dans son moteur de recherche alimenté par l'IA.

Friar, qui a précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Nextdoor, Square et Salesforce, a souligné la richesse de son expérience en matière de publicité, ainsi que celle de Kevin Weil, directeur des produits de l'entreprise.

OpenAI aurait déjà commencé à tester les publicités en interne

OpenAI teste actuellement en interne des « publicités » dans ChatGPT qui pourraient redéfinir l'économie du web, selon une fuite.

Bien qu'il existe des formules et des modèles premium, ChatGPT ne vous vend pas de produits et ne diffuse pas de publicités. En revanche, Google Search diffuse des publicités qui influencent votre comportement d'achat. OpenAI prévoit de reproduire une expérience similaire. Comme l'a remarqué Tibor sur X, l'application Android ChatGPT 1.2025.329 beta inclut de nouvelles références à une « fonctionnalité publicitaire » avec « contenu bazar », « publicité de recherche » et « carrousel de publicités de recherche ».

Cette décision pourrait perturber l'économie du web, car ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ChatGPT en sait probablement plus sur les utilisateurs que Google. Par exemple, OpenAI pourrait créer des publicités personnalisées sur ChatGPT qui font la promotion de produits que vous souhaitez vraiment acheter. Il pourrait également insérer des publicités dans les annonces de recherche, à l'instar des annonces Google Search.

La fuite suggère que les publicités seront initialement limitées à l'expérience de recherche, mais cela pourrait changer à l'avenir.


ChatGPT pourrait afficher des publicités lors des premières recherches

Il semble que les publicités apparaîtront dans un premier temps lors des recherches sur Internet dans ChatGPT, ce qui semble logique, car c'est dans ce cas qu'il est le plus facile d'afficher des publicités ciblées. En matière de ciblage, les annonceurs pourraient être très enthousiastes à l'idée d'utiliser ChatGPT comme panneau publicitaire, car une quantité impressionnante de données personnelles et intimes pourrait être disponible sur ses utilisateurs moyens.

ChatGPT compte environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, contre 100 millions en novembre 2023 et environ 300 millions fin 2024. Une étude soutenue par OpenAI a estimé que 700 millions d'utilisateurs enverraient 18 milliards de messages par semaine d'ici juillet 2025, ce qui correspond à cette croissance, et d'autres analystes estiment désormais le trafic à environ 5 à 6 milliards de visites par mois.

GPT traite environ 2,5 milliards de requêtes par jour, et l'Inde est devenue la plus grande base d'utilisateurs, devant les États-Unis. ChatGPT dispose de tous les atouts nécessaires pour réussir dans le domaine de la publicité.

Pour l'instant, on ne sait pas encore quand OpenAI pourra lancer son propre système de publicité, mais le temps presse, car avec des milliards de dollars en jeu, l'entreprise ne peut se permettre de laisser passer ou de retarder aucune opportunité de générer des revenus le plus rapidement possible.

Le piège de la vie privée

Les problèmes des entreprises pour trouver de solides profits pour lIA générative en général et ChatGPT en particulier contrastent avec lutilisation que des millions de personnes en font au jour le jour. Au niveau personnel, l'adoption a suivi une autre voie: moins « Hollywood », mais plus réel. Les gens ont constaté que l'outil fonctionne particulièrement bien en tant que copilote pour le quotidien : de la planification des routines à la commande d'idées, en passant par son utilisation comme moteur d'apprentissage ou trampoline pour la curiosité.

Les réussites sont nombreuses et diverses. Claudia, une étudiante en médecine, avoue que ChatGPT lui a permis de comprendre des concepts qui, en classe, lui résistent : « Cest comme avoir un professeur disponible 24 heures sur 24 qui adapte les explications à votre niveau. » Carlos, développeur dune startup madrilène, reconnaît que sa productivité a augmenté : « Il nécrit pas le code pour moi, mais cela maide à détecter les erreurs et à explorer des solutions que je naurais pas envisagés à moi seul. » Mais il y a autre chose: « Je lui demande généralement tout, ou je lui parle en...
Ryu2000
Le 01/12/2025 à 12:55
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Dans quelle mesure les entreprises pourraient-elles se sentir obligées dacheter des placements publicitaires pour ne pas « disparaître » des recommandations générées par lIA ?
Si il s'agit de pub payé aux 1000 affichages, je ne vois pas de problème.
En revanche si ce sont des pubs payés au nombre de cliques ou au pourcentage en cas d'achat, là ça craint.

Après il faut bien que de l'argent rentre, il y a trop d'utilisateurs gratuits, chaque requête coûte à l'entreprise.
Donc il faut soit complètement stopper les utilisateurs gratuits (mais ils vont se mettre à utiliser Grok), soit mettre de la pub.
0  1 

 