Si ce n'est pas en soit une « révélation » (l'entreprise avait tout de même laissé trainer plusieurs indices indiquant qu'elle irait dans ce sens), cette information intervient à un moment critique : lIA générative devient un vecteur central dinformation, dassistance professionnelle et de productivité. Larrivée dannonces commerciales dans un espace présenté jusquici comme neutre et centré sur lutilisateur soulève des questions profondes sur lavenir de ce type dinterface.
LIA générative coûte cher, très cher. Entre lentraînement des modèles, les calculs dinférence, les mises à jour continues et linfrastructure GPU colossale nécessaire, les dépenses dOpenAI senvolent. OpenAI a donc cruellement besoin d'argent.
Aussi, l'entreprise envisage diverses sources de revenus : l'intégration de la publicité, l'IA agentique (notamment des supers agents IA à 20 000 $ par mois), et le hardware avec Sir Jony Ive (le prototype du premier appareil né de cette collaboration serait fonctionnel et proposé au marché au plus tard dans deux ans, selon Sam Altman).
Le projet d'OpenAI d'intégrer des publicités dans des produits tels que ChatGPT n'est guère surprenant, mais il devrait néanmoins servir de signal d'alarme pour les fabricants et les utilisateurs d'IA. Pourquoi ? Les chatbots d'IA coûtent une fortune à faire fonctionner et restent disponibles gratuitement. La publicité pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour OpenAI et ses concurrents, avec un marché de plusieurs milliards de dollars par an. Toutefois, la publicité risque également de séparer les intérêts des entreprises d'IA de ceux de leurs clients.
Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré qu'OpenAI envisageait d'inclure des publicités dans ses produits, mais qu'elle souhaitait « réfléchir au moment et à l'endroit où elle les mettrait en uvre ». D'autres fournisseurs d'IA ont également commencé à explorer ou à intégrer des publicités dans les chatbots et les moteurs de recherche alimentés par l'IA. Il s'agit notamment de Microsoft et de Perplexity, ainsi que de startups comme Adzedek.
Dans un communiqué publié à la suite de l'interview, Friar a ajouté : « Notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise existant. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de plans actifs pour poursuivre la publicité ».
Bien que la société ait déclaré qu'elle envisageait de se lancer dans la publicité, elle ne dispose actuellement d'aucune capacité en interne. Une offre d'emploi récente montre que l'entreprise recherche un ingénieur spécialisé (et pas une IA, incroyable non ?) dans les plateformes marketing payantes afin de développer des outils internes pour l'intégration de plateformes publicitaires, la gestion de campagnes et l'attribution en temps réel. Ce poste fait partie d'une nouvelle équipe baptisée « ChatGPT Growth » et a pour mission de « développer l'infrastructure technique derrière la plateforme marketing payante d'OpenAI ».
L'ingénieur va devoir développer et faire évoluer les systèmes qui alimentent les canaux marketing et l'efficacité des dépenses d'OpenAI. Cette personne serait chargée de « développer des outils de gestion de campagne, d'intégrer les principales plateformes publicitaires, de mettre en place des pipelines d'attribution et de reporting en temps réel, et de mettre en place des cadres d'expérimentation afin d'optimiser nos objectifs ».
OpenAI redouble d'efforts pour générer des revenus à partir de ses produits, tels que son moteur de recherche alimenté par l'IA, car elle cherche à tirer parti de son avance dans le secteur en plein essor de l'IA. Son concurrent plus petit, Perplexity, pilote déjà la publicité dans son moteur de recherche alimenté par l'IA.
Friar, qui a précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Nextdoor, Square et Salesforce, a souligné la richesse de son expérience en matière de publicité, ainsi que celle de Kevin Weil, directeur des produits de l'entreprise.
OpenAI aurait déjà commencé à tester les publicités en interne
OpenAI teste actuellement en interne des « publicités » dans ChatGPT qui pourraient redéfinir l'économie du web, selon une fuite.
Bien qu'il existe des formules et des modèles premium, ChatGPT ne vous vend pas de produits et ne diffuse pas de publicités. En revanche, Google Search diffuse des publicités qui influencent votre comportement d'achat. OpenAI prévoit de reproduire une expérience similaire. Comme l'a remarqué Tibor sur X, l'application Android ChatGPT 1.2025.329 beta inclut de nouvelles références à une « fonctionnalité publicitaire » avec « contenu bazar », « publicité de recherche » et « carrousel de publicités de recherche ».
Cette décision pourrait perturber l'économie du web, car ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ChatGPT en sait probablement plus sur les utilisateurs que Google. Par exemple, OpenAI pourrait créer des publicités personnalisées sur ChatGPT qui font la promotion de produits que vous souhaitez vraiment acheter. Il pourrait également insérer des publicités dans les annonces de recherche, à l'instar des annonces Google Search.
La fuite suggère que les publicités seront initialement limitées à l'expérience de recherche, mais cela pourrait changer à l'avenir.
ChatGPT pourrait afficher des publicités lors des premières recherches
Il semble que les publicités apparaîtront dans un premier temps lors des recherches sur Internet dans ChatGPT, ce qui semble logique, car c'est dans ce cas qu'il est le plus facile d'afficher des publicités ciblées. En matière de ciblage, les annonceurs pourraient être très enthousiastes à l'idée d'utiliser ChatGPT comme panneau publicitaire, car une quantité impressionnante de données personnelles et intimes pourrait être disponible sur ses utilisateurs moyens.
ChatGPT compte environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, contre 100 millions en novembre 2023 et environ 300 millions fin 2024. Une étude soutenue par OpenAI a estimé que 700 millions d'utilisateurs enverraient 18 milliards de messages par semaine d'ici juillet 2025, ce qui correspond à cette croissance, et d'autres analystes estiment désormais le trafic à environ 5 à 6 milliards de visites par mois.
GPT traite environ 2,5 milliards de requêtes par jour, et l'Inde est devenue la plus grande base d'utilisateurs, devant les États-Unis. ChatGPT dispose de tous les atouts nécessaires pour réussir dans le domaine de la publicité.
Pour l'instant, on ne sait pas encore quand OpenAI pourra lancer son propre système de publicité, mais le temps presse, car avec des milliards de dollars en jeu, l'entreprise ne peut se permettre de laisser passer ou de retarder aucune opportunité de générer des revenus le plus rapidement possible.
Le piège de la vie privée
Les problèmes des entreprises pour trouver de solides profits pour lIA générative en général et ChatGPT en particulier contrastent avec lutilisation que des millions de personnes en font au jour le jour. Au niveau personnel, l'adoption a suivi une autre voie: moins « Hollywood », mais plus réel. Les gens ont constaté que l'outil fonctionne particulièrement bien en tant que copilote pour le quotidien : de la planification des routines à la commande d'idées, en passant par son utilisation comme moteur d'apprentissage ou trampoline pour la curiosité.
Les réussites sont nombreuses et diverses. Claudia, une étudiante en médecine, avoue que ChatGPT lui a permis de comprendre des concepts qui, en classe, lui résistent : « Cest comme avoir un professeur disponible 24 heures sur 24 qui adapte les explications à votre niveau. » Carlos, développeur dune startup madrilène, reconnaît que sa productivité a augmenté : « Il nécrit pas le code pour moi, mais cela maide à détecter les erreurs et à explorer des solutions que je naurais pas envisagés à moi seul. » Mais il y a autre chose: « Je lui demande généralement tout, ou je lui parle en...
