Plus de 1 000 employés d'Amazon signent une lettre ouverte avertissant que l'IA de l'entreprise « causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète »

En septembre 2025, les sénateurs américains Grassley et Durbin ont accusé Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. En effet, Amazon a licencié des milliers d'employés ces dernières années, attribuant ces réductions aux progrès de l'IA qui ont automatisé des tâches dans des domaines tels que le codage et le service à la clientèle. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires.
Puis en novembre, Amazon Web Services (AWS) a annoncé construire et déployer la toute première infrastructure spécialement conçue pour l'IA et le calcul haute performance (HPC) pour le gouvernement américain. Ce nouvel investissement de 50 milliards $ permettra d'ajouter près de 1,3 gigawatt de capacité de calcul dans les régions AWS Top Secret, AWS Secret et AWS GovCloud (États-Unis) pour tous les niveaux de classification. Il élargit l'accès à l'infrastructure fiable et aux services d'IA complets d'AWS afin d'aider les agences gouvernementales à renforcer le leadership américain en matière d'IA.
Dans ce contexte où Amazon mise beaucoup sur l'IA, des milliers d'employés d'Amazon ont signé une lettre ouverte adressée au PDG Andy Jassy. La lettre met en garde l'entreprise contre son évolution « rapide » vers l'IA. Signée par plus de 1 000 employés d'Amazon, la lettre ouverte reproche à Amazon de privilégier ses investissements dans l'IA au détriment du climat et de la main-d'uvre humaine.
Les signataires de la lettre occupent des postes très variés au sein de l'entreprise, notamment de nombreux ingénieurs logiciels, et même des employés spécialisés dans la création de systèmes d'IA. « Nous pensons que l'approche du développement de l'IA, qui justifie tous les coûts et avance à une vitesse fulgurante, causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète », écrivent les auteurs de la lettre. Ils ajoutent : « Nous sommes les employés qui développons, formons et utilisons l'IA, nous avons donc la responsabilité d'intervenir. »
La lettre ouverte aurait été signée anonymement par des employés d'Amazon, près d'un mois après que le géant du commerce électronique ait annoncé des plans de licenciements massifs dans le cadre de l'adoption croissante de l'IA dans ses activités. Parmi les signataires figurent des employés occupant divers postes, notamment des ingénieurs, des chefs de produit et des magasiniers. La lettre affirme que leur employeur renonce à ses promesses en matière de climat dans sa course effrénée pour remporter la course à l'IA.
Amazon s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, en mettant en avant l'efficacité des véhicules de livraison électriques et la réduction des emballages plastiques dans son engagement climatique.
Cette lettre intervient alors qu'une étude étourdissante du Massachusetts Institute of Technology (MIT) révèle que l'intelligence artificielle (IA) est déjà capable de remplacer 11,7 % du marché du travail américain. Cette découverte importante se traduit par une perte salariale stupéfiante de 1 200 milliards de dollars dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et les services professionnels. Cette étude exhaustive s'appuie sur un outil innovant de simulation du marché du travail appelé « Iceberg Index ».
Depuis janvier 2024, de nombreux chercheurs en intelligence artificielle considèrent que le développement futur d'une IA super intelligence a un risque non négligeable de provoquer l'extinction de l'humanité. Dans les chiffres, près de 58 % des chercheurs sont davis quil y a 5 % de chances que cette perspective se réalise. Néanmoins, les mêmes données soulignent le fait quune bonne partie des intervenants de cette filière est en désaccord avec la perspective que lIA provoque lextinction de lhomme.
Voici la lettre ouverte complète des plus de 1 000 employés d'Amazon :
Cher Andy Jassy et cher S-team, Ces dernières années, les leaders technologiques ont accéléré leur course pour être les premiers à développer l'IA la plus puissante. « C'est quitte ou double », « L'IA n'est pas près de disparaître » et « Il faut s'y mettre ou être remplacé » sont devenus des mantras dans les espaces de travail chez Amazon et ailleurs.
Nous, les employés d'Amazon soussignés, sommes très préoccupés par ce déploiement agressif alors que l'autoritarisme gagne du terrain à l'échelle mondiale et que nous sommes dans une période cruciale pour inverser la crise climatique. Nous pensons que cette approche du développement de l'IA, qui justifie tous les coûts et privilégie la rapidité, causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète.
Nous sommes les travailleurs qui développons, formons et utilisons l'IA, nous avons donc la responsabilité d'intervenir. Voici pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme :
Amazon met de côté ses objectifs climatiques pour se consacrer à l'IA. Nous n'avons que quelques années pour mettre fin au réchauffement climatique catastrophique. Pourtant, malgré son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, les émissions annuelles d'Amazon ont augmenté d'environ 35 % depuis 2019. La course à l'IA creuse encore davantage cet écart. L'entreprise prévoit de dépenser 150 milliards de dollars pour construire de nouveaux centres de données dédiés à l'IA. Beaucoup d'entre eux seront situés dans des régions touchées par la sécheresse, où ils consommeront l'eau rare, ou dans des endroits où leurs besoins énergétiques obligeront les entreprises de services publics à maintenir en service des centrales à charbon ou à construire de nouvelles centrales à gaz. Amazon a même fait échouer une législation qui aurait obligé ses centres de données à utiliser de l'énergie propre. Pendant ce temps, AWS aide les compagnies pétrolières à forer pour trouver davantage de pétrole et de gaz.
Amazon nous oblige à utiliser l'IA tout en investissant dans un avenir où il sera plus facile de se passer de nous. Andy Jassy a promis qu'Amazon serait bientôt équipé d'outils et d'« agents » IA et qu'il comptait employer moins de personnel humain. Il affirme que nos emplois (restants) seront « encore plus passionnants et amusants », mais voici ce que nous vivons réellement : des objectifs de production plus élevés et des délais plus courts, l'obligation de créer des outils IA pour des cas d'utilisation inutiles et des investissements massifs dans l'IA avec peu d'investissements dans l'avancement professionnel. Nos collègues de la logistique ont été particulièrement touchés par l'accélération du rythme de travail, la surveillance, les blessures et l'épuisement professionnel. Tout cela, alors qu'Amazon tente de déclarer inconstitutionnelle la Commission nationale des relations du travail, qui protège les droits des travailleurs.
Amazon contribue à la mise en place d'un État de surveillance plus militarisé, offrant moins de protections aux citoyens ordinaires. Amazon, aux côtés de Meta, Microsoft et Google, a fait pression pour interdire toute réglementation étatique sur l'IA pendant les dix prochaines années ; Trump a découragé financièrement toute action réglementaire étatique dans son plan d'action sur l'IA. Trump a exigé la fin du « wokisme » dans l'IA ; Amazon a réduit ses engagements en matière de DEI et a offert à l'administration un coupon d'un milliard de dollars pour AWS, un membre du personnel de DOGE qualifiant cet accord de « pièce fondamentale pour aider à mettre en uvre le plan d'action du président Trump en matière d'IA ». L'armée veut des technologies d'IA à la vitesse maximale ; Amazon a annoncé une collaboration avec une société de logiciels d'armes autonomes. Le directeur de l'ICE de Trump souhaite mener des expulsions massives « comme Prime, mais avec des êtres humains » ; Amazon, l'un des principaux fournisseurs de services cloud du DHS et de Palantir, participe littéralement à ces expulsions massives. Amazon étend également la surveillance étatique par d'autres moyens. L'entreprise fait de Ring une priorité en matière d'IA et réintroduit un outil permettant à la police de demander des images ; elle utilise l'IA pour surveiller les employés des entrepôts et, bien sûr, ses propres clients. Enfin, Jeff Bezos est propriétaire du Washington Post et a commencé à exercer un contrôle accru sur cette publication ; les autres grands acteurs de l'IA contrôlent des écosystèmes d'information de masse tels qu'Instagram et X. Si ces collaborations se poursuivent, nous céderons un pouvoir incroyable à un gouvernement de plus en plus autoritaire et à quelques entreprises prêtes à abandonner tous les principes qu'elles prétendent...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.