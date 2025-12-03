Contexte
La start-up spécialisée dans l'IA Anthropic a réalisé sa première acquisition en rachetant Bun, le moteur derrière son agent de programmation Claude Code en pleine expansion, a annoncé mardi la société.
Claude Code est un agent de codage qui permet aux développeurs d'écrire, de déboguer et d'interpréter du code à l'aide d'instructions en langage naturel. Selon un message publié sur LinkedIn par Mike Krieger, directeur produit chez Anthropic, Claude Code avait déjà atteint un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars six mois après son lancement public en mai. L'agent de codage continue de se développer à grande échelle avec des clients tels que Netflix, Spotify et Salesforce.
Anthropic, connu pour les modèles Claude et son approche de la sécurité, nétait pas attendu sur le terrain des runtimes. Le rachat de Bun marque donc une rupture dans les stratégies habituelles des entreprises dIA. Habituellement, les laboratoires renforcent leurs infrastructures GPU, leurs pipelines de données ou leurs frameworks internes. Ici, Anthropic met la main sur un outil utilisé quotidiennement par les développeurs, au cur des workflows de build, de test et dexécution.
Lobjectif ne se limite pas à internaliser une technologie performante. Il est question de capter un chaînon critique : le point de contact direct entre IA et développement logiciel. En contrôlant le runtime, Anthropic devient capable dinfuser nativement lintelligence artificielle dans les workflows, les environnements locaux, les agents autonomes et même les infrastructures distribuées.
Bun, qu'est-ce que c'est ?
Bun.js a été publié en version bêta en 2022. Nouveau-né de la famille JavaScript, il suscitait déjà l'intérêt d'une grande partie de la communauté du langage cette année-là. Son objectif principal est de fournir un environnement pour exécuter JavaScript en dehors du navigateur, tout comme Node.js et Deno.js, mais le développeur de Bun affirme que le moteur progresse pour offrir de nouveaux niveaux de vitesse et une complexité accrue. Bun est présenté comme le « couteau suisse » du monde JS puisque vous avez un empaqueteur, un transpileur et un gestionnaire de paquets en un seul outil.
Jarred Sumner raconte le début de l'histoire qui a commencé en 2021 :
Il y a près de cinq ans, je développais un jeu voxel de type Minecraft dans le navigateur. Le code source était devenu assez volumineux et le cycle d'itération prenait 45 secondes pour tester si les modifications fonctionnaient. La plupart de ce temps était consacré à attendre le rechargement à chaud du serveur de développement Next.js.
C'était frustrant, et j'étais vraiment déconcentré à essayer de résoudre ce problème.
J'ai commencé à porter le transcompilateur JSX & TypeScript d'esbuild de Go vers Zig. Trois semaines plus tard, j'avais un transcompilateur JSX & TypeScript qui fonctionnait plus ou moins.
J'ai passé la majeure partie de cette première année dans un appartement très exigu à Oakland, à coder et à tweeter à propos de Bun.
Le runtime
Pour que le rendu côté serveur Next.js fonctionne, nous avions besoin d'un runtime JavaScript. Et les runtimes JavaScript ont besoin d'un moteur pour interpréter et compiler le code en JIT.
Après avoir passé environ un mois à lire le code source de WebKit pour comprendre comment intégrer JavaScriptCore avec la même flexibilité que Safari, j'ai obtenu la toute première version du runtime JavaScript de Bun.
Bun v0.1.0
Bun v0.1.0 est sorti en juillet 2022. Il s'agit à la fois d'un bundler, d'un transpiler, d'un runtime (conçu pour remplacer Node.js), d'un test runner et d'un gestionnaire de paquets. Nous avons atteint les 20 000 étoiles GitHub dès la première semaine.
Les deux premières semaines qui ont suivi la sortie ont été parmi les plus folles de ma vie. Mon travail est passé de l'écriture de code toute la journée à répondre aux gens toute la journée. Nous avons levé 7 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Kleiner Perkins (merci Bucky et Leigh Marie ! Et aussi Shrav Mehta), j'ai pris un salaire et convaincu une poignée d'ingénieurs de déménager à San Francisco pour aider à construire Bun.
Bun v1.0.0
Bun commençait à être plus stable, nous avons donc lancé Bun v1.0 en septembre 2023.
Son utilisation en production a commencé à prendre de l'ampleur et nous avons levé 19 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Khosla Ventures (merci Nikita et Jon !). Notre équipe s'est agrandie pour compter 14 personnes et nous avons emménagé dans des bureaux légèrement plus spacieux.
Bun v1.1
Après tout ce temps, nous n'avions toujours pas de support Windows. Et chaque jour, les gens nous posaient la même question : « Quand Bun prendra-t-il en charge Windows ? »
Nous avons donc ajouté la prise en charge de Windows et l'avons appelé Bun v1.1. Au début, notre prise en charge de Windows était assez rudimentaire, mais nous avons fait beaucoup de progrès depuis.
Bun v1.2
Bun v1.2 a apporté d'importantes améliorations à la compatibilité avec Node.js, et a ajouté un client PostgreSQL et un client S3 intégrés. Nous avons également commencé à voir des entreprises telles que X et Midjourney l'utiliser en production. L'interface CLI autonome de Tailwind est construite avec Bun.
Bun v1.3
Bun v1.3 a ajouté un serveur de développement frontal intégré, un client Redis, un client MySQL, plusieurs améliorations à l'installation de Bun et une meilleure compatibilité avec Node.js. La véritable fonctionnalité : une utilisation croissante en production.
L'IA a commencé à devenir performante
À la fin de l'année 2024, les outils de codage IA sont passés du statut de « démo sympa » à celui « d'outils réellement utiles ». Et bon nombre d'entre eux sont développés avec Bun.
Les exécutables à fichier unique de Bun se sont avérés parfaits pour distribuer des outils CLI. Vous pouvez compiler n'importe quel projet JavaScript en un binaire autonome qui s'exécute partout, même si l'utilisateur n'a pas installé Bun ou Node. Compatible avec les modules complémentaires natifs. Démarrage rapide. Facile à distribuer.
Claude Code, FactoryAI, OpenCode et d'autres sont tous développés avec Bun.
Une acquisition qui dépasse la simple convergence technologique
Envoyé par Anthropic
Bun : un moteur pensé pour la vitesse, désormais dopé à lIA
Depuis son lancement, Bun a séduit par sa promesse : exécuter plus vite, installer plus vite, bundler plus vite. Construit en Zig, alliant compilation native, gestion ultra-optimisée des E/S et compatibilité Node.js, Bun sest imposé comme un challenger sérieux dans un paysage autrefois immobile.
Lannonce officielle confirme que Bun continuera dexister comme projet open source autonome. Léquipe reste en place, toujours orientée vers la performance et la qualité de lexpérience développeur. Anthropic apporte un soutien massif en termes de ressources, ce qui pourrait accélérer lévolution de fonctionnalités déjà prévues : stabilité renforcée, débogage avancé, prise en charge élargie de WebAssembly, optimisation des workers, intégration cloud plus fluide.
Mais au-delà de la technique, lenjeu est clair :...
