L'essor des assistants d'IA est en train de bouleverser le rythme de la vie quotidienne : les gens saisissent les résultats de leurs analyses sanguines dans des chatbots, se tournent vers ChatGPT pour obtenir des conseils sur leur vie amoureuse et s'appuient sur l'IA pour tout, de la planification de leurs voyages à la réalisation de leurs devoirs. De son côté, The Independent Center pense que l'IA peut aller au-delà de la simplification de la vie quotidienne.
Le groupe veut bouleverser la dynamique politique aux États-Unis. « Sans l'IA, ce que nous essayons de faire serait impossible », déclare Adam Brandon, conseiller principal de The Independent Center, une organisation à but non lucratif qui étudie et collabore avec les électeurs indépendants.
L'objectif est d'élire une poignée de candidats indépendants à la Chambre des représentants en 2026, en utilisant l'IA pour identifier les circonscriptions où les indépendants pourraient réussir et découvrir des candidats prometteurs. Selon leurs analyses, remporter ne serait-ce qu'une poignée de sièges pourrait empêcher le duopole formé par les partis démocrate et républicain d'obtenir la majorité et bouleverser le fonctionnement actuel de la Chambre.
Faire appel à l'IA pour réformer la politique américaine
Cette initiative, détaillée dans des rapports récents, représente un défi technologique à l'ordre politique établi qui domine les États-Unis depuis des générations. C'est une proposition audacieuse dans un système qui n'a pas vu de nouveau candidat indépendant remporter un siège à la Chambre depuis 35 ans. Les données montrent une augmentation du nombre d'électeurs modérés et indépendants. The Independent Center veut capitaliser sur ce fait.
Adam Brandon explique que cette évolution rend le moment propice pour bouleverser le statu quo. « C'est comme Uber et les taxis. Vous aviez un système avec un défaut évident, qui avait des opérateurs bien établis et qui a nécessité un changement radical pour le contourner complètement », a ajouté Adam Brandon. « Les gens sont tellement coincés dans les catégories « républicain » et « démocrate » et nous nous disons dis qu'il y a autre chose ».
Adam Brandon travaille en étroite collaboration avec Brett Loyd, qui dirige The Bullfinch Group, un cabinet indépendant spécialisé dans les sondages et les données qui supervise les sondages et les recherches de The Independent Center. Il a précédemment travaillé au sein de l'équipe chargée des sondages du président Donald Trump, lorsque celui-ci était candidat. Il précise clairement que « l'objectif n'est pas d'effacer complètement la partisanerie ».
« Cela ne fonctionnera pas partout. Cela fonctionnera dans des zones très spécifiques. Si vous vivez dans une circonscription hyperrépublicaine ou hyperdémocrate, vous devriez être représenté par un démocrate ou un républicain », a déclaré Brett Loyd. Mais grâce à l'aide de l'IA, Brett Loyd a identifié 40 sièges qui ne correspondent pas à ce modèle, où, selon lui, les indépendants peuvent faire des percées auprès des électeurs lassés des deux partis.
The Independent Center prévoit de présenter une dizaine de candidats d'ici le printemps, avec pour objectif de remporter au moins la moitié des élections. Adam Brandon prédit que ces victoires pourraient inciter les partisans modérés de la Chambre des représentants des États-Unis à changer d'affiliation.
Fonctionnement de la technologie de The Independent Center
Le projet s'appuie sur des algorithmes avancés qui analysent les données électorales, les changements démographiques et les tendances électorales historiques pour identifier les zones propices pour les candidats non partisans. En se concentrant sur les zones où aucun des deux grands partis ne bénéficie d'une loyauté écrasante, le groupe vise à faire élire une poignée d'indépendants qui pourraient faire pencher la balance dans un Congrès très divisé.
L'utilisation de l'IA va ici au-delà des tactiques de campagne traditionnelles, recourant à l'apprentissage automatique pour simuler des scénarios et prédire des résultats avec une précision que les analystes humains pourraient envier. Alors que les groupes de discussion et les sondages ont longtemps permis de comprendre les sentiments des Américains, l'IA permet de suivre en temps réel ce dont les gens parlent, leurs sentiments, leurs souhaits, etc.
« Nous examinons les taux de participation électorale. Quelles sont les circonscriptions où le taux de participation est très faible parce que les électeurs ne sont pas motivés pour se rendre aux urnes ? », explique Brett Loyd. Il s'intéresse également aux circonscriptions où vivent des électeurs plus jeunes, qui, selon lui, adhèrent au message indépendant. Leur outil d'IA propriétaire est le fruit de plusieurs années de travail.
Comment The Independent Center recrute ces candidats
Le processus commence par l'agrégation des données, où des algorithmes d'apprentissage automatique traitent des téraoctets d'informations pour modéliser le comportement des électeurs. Par exemple, dans les circonscriptions indécises, leur technologie peut « identifier des poches d'électeurs non affiliés » frustrés par des questions telles que les inégalités économiques ou la politique climatique, des domaines où les lignes partisanes sont floues.
The Independent Center recrute et soutient ensuite les candidats qui partagent ces sentiments, en leur fournissant des informations générées par l'IA sur la communication et la sensibilisation. Le groupe compte sur les avantages qu'offre la technologie pour surmonter les pièges liés aux élections.
Le groupe recrute des candidats à la fois parmi les personnes qui contactent directement l'organisation et à l'aide de l'IA. The Independent Center peut également analyser les données disponibles sur LinkedIn afin d'identifier des candidats potentiels présentant certains centres d'intérêt et un certain parcours professionnel et bénévole. « En général, ces personnes ne font pas leur propre promotion, mais leurs actions laissent des traces », explique Brett Loyd.
Il a cité l'exemple d'une personne qui fait du bénévolat lors d'un événement couvert par le journal local. « Nous demandons à notre IA de trouver ces traces », dit-il. L'IA indique également où un candidat a le plus de chances de remporter la victoire. Adam Brandon a également cité un exemple où un candidat était prêt à se présenter dans sa circonscription d'origine. Cependant, l'IA a montré que la circonscription voisine était un meilleur choix.
L'initiative soulève un certain nombre de préoccupations
Le système bipartite des États-Unis remonte à la fondation du pays et s'est consolidé au fil des ans. Des indépendants ont parfois réussi à percer, mais les obstacles sont nombreux. Les barrières juridiques, dont les conditions d'accès aux bulletins de vote qui favorisent les grands partis, constituent des obstacles importants. Cela nourrit un grand mécontentement à l'égard du sectarisme politique, ce qui a un impact sur le taux de participation aux élections.
L'initiative de The Independent Center est-elle la solution ? Les experts du secteur et les stratèges politiques sont divisés quant au potentiel de cette technologie. Certains se réjouissent du rôle que pourrait jouer l'IA dans la redéfinition du pouvoir politique. Mais d'autres mettent en garde contre le fait que la technologie seule ne suffira pas à démanteler des structures profondément ancrées, rappelant les tentatives infructueuses passées de tiers.
L'initiative s'inscrit dans le cadre des débats actuels sur la réglementation de l'IA en politique. Un projet de loi bipartite présenté en 2024 vise à lutter contre la désinformation générée par l'IA dans les campagnes électorales, reflétant les craintes que les deepfakes puissent exacerber les divisions. Mais The Independent Center positionne l'IA comme une force positive, pouvant contrer ces risques en favorisant la transparence dans la sélection des candidats.
Le rôle de l'IA suscite également des interrogations quant à la partialité des algorithmes : si les données qui alimentent les modèles reflètent les inégalités historiques, les résultats pourraient les perpétuer. Voici...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.