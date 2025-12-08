A la suite à de précédents selon lesquels tout appareil avec de la RAM est concerné
Les prévisions pour l'année 2026 sont en cours et l'une d'elle tirée de divers rapports est que « Tous les appareils qui utilisent de la mémoire vive, des téléphones aux tablettes en passant par les montres connectées, pourraient devenir plus chers. » Cest la conséquence de la pénurie en mémoire vive qui a cours et qui est la résultante de la bulle de lintelligence artificielle.
En effet, une analyse du cabinet de conseil en stratégie et gestion McKinsey & Company, fait état de ce que la demande américaine en centres de données pourrait continuer à croître de 20 à 25 % par an jusqu'en 2030. Cela a incité les fabricants de mémoires tels que Micron et Samsung à se tourner vers les centres de données, qui utilisent un type de mémoire différent, ce qui signifie moins de ressources pour les produits grand public.
Jaejune Kim, vice-président exécutif chargé de la mémoire chez Samsung, a déclaré en octobre que le troisième trimestre avait été marqué par une forte demande en mémoire pour l'intelligence artificielle et les centres de données, et qu'il s'attendait à ce que la pénurie d'approvisionnement en mémoire pour mobiles et PC « s'intensifie encore davantage ».
En gros, les prix de mémoire vive sont susceptibles daugmenter pour les produits grand public car les principaux fabricants mettront laccent sur la fourniture des centres de données.
L'International Data Corporation a annoncé en début de semaine que le marché des smartphones devrait reculer de 0,9 % en 2026, en partie à cause de la pénurie de mémoire. Les prix des mémoires vives devraient augmenter de 30 % au quatrième trimestre 2025 et pourraient encore grimper de 20 % au début de l'année prochaine, a déclaré Counterpoint Research le mois dernier. TrendForce, un cabinet d'études qui suit l'industrie des semi-conducteurs, estime pour sa part que la hausse des prix de mémoire vive a rendu la production des smartphones 8 à 10 % plus coûteuse en 2025.
Certains smartphones pourraient donc coûter plus cher dès le début de l'année prochaine, selon Nabila Popal, directrice de recherche senior chez International Data Corporation. Les téléphones Android bon marché pourraient être les plus touchés, car les produits moins chers ont généralement des marges plus faibles. Les entreprises pourraient en sus reporter le lancement de certains modèles afin de se concentrer sur les modèles plus chers, qui peuvent être plus rentables. Le prix de vente moyen des smartphones devrait grimper à 465 dollars en 2026, contre 457 dollars en 2025, selon Mme Popal, ce qui porterait la valeur du marché des smartphones à un niveau record de 578,9 milliards de dollars.
Davis dobservateurs tiers, la demande en appareils électroniques d'occasion fabriqués avant la pénurie de mémoire devrait augmenter de façon considérable
Un utilisateur en possession dun smartphone hors d'usage et dans lincapacité de sen acheter un nouveau à rpix raisonnable pourra se procurer un adaptateur téléphonique analogique et ytransférer temporairement son numéro jusqu'à ce que les smartphones redeviennent abordables. Un routeur en panne pourra laisser la place à un autre doccasion plutôt que de chercher à se procurer un à un prix exorbitant. Votre ordinateur est en panne ? Achetez-en un d'occasion dans un centre de recyclage ou sur un site d'enchères réputé. Des initiatives comme le projet "End of 10", qui vise à sauver les PC vieillissants avec Linux au lieu de Windows 11, permettent datteindre cet objectif.
