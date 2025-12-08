Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Avez-vous déjà envisagé un retour sur les bancs aux fins de vous spécialiser en intelligence artificielle ? Le conseilleriez-vous à un proche ? Avez-vous déjà envisagé un retour sur les bancs aux fins de vous spécialiser en intelligence artificielle ? Le conseilleriez-vous à un proche ?

Que pensez-vous de la rémunération des spécialistes de l'IA aux États-Unis ? Disproportionnée ou adaptée aux réalités de la vie dans ce pays ?

Pourquoi observe-t-on une forte disparité entre les rémunérations des talents en IA aux États-Unis et en Europe ?

Je ne l'ai pas envisagé et je conseille de ne pas y aller parce que c'est trop tard.Si tu commences aujourd'hui tu finiras peut-être ta formation après l'éclatement de la bulleSi le but des gros salaires c'est de pousser des gens à quitter leur entreprise, ça va.Par exemple si Méta propose beaucoup d'argent à un gars pour quitter Google, ou si Méta propose beaucoup d'argent à un gars pour quitter OpenAI.Là je comprend un peu le truc. Mais sinon c'est n'importe quoi, rien ne justifie des salaires aussi gros.Ça rappelle la différence entre la valeur boursière de Tesla et sa valeur réelle. C'est complètement déconnecté de la réalité.Il y a forcément des gens qui coûtent moins cher et qui bossent mieux...Je ne crois pas au concept de "talent", mais peu importe, les salaires aux USA sont généralement beaucoup plus élevé qu'en Europe.On va dire que le salaire mensuel médian Français c'est dans les 2 147 net, aux USA c'est plus proche des 4 100$ net. Mais c'est pas le même coût de la vie, la mutuel coûte une blinde, même l'école coûte cher.====Bref que ceux qui touchent un gros salaire mettent de côté parce qu'ils finiront par se faire virer.L'IA embauchera moins de gens dans le futur. (parce que moins dentreprises feront de l'IA, vu qu'elles auront quasiment toutes fais faillite)