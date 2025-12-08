Pour laquelle certaines entreprises sont prêtes à rémunérer à hauteur du million de dollars
De récentes données font état de ce que de plus en plus détudiants optent pour une spécialisation en intelligence artificielle. LIA est désormais la deuxième spécialisation la plus étudiée au MIT après l'informatique. Un programme de luniversité de San Diego se démarque car il prépare les étudiants en informatique à développer la prochaine génération de systèmes d'IA, à améliorer les fondements des systèmes d'IA en cours dutilisation et à familiariser les étudiants avec les questions éthiques liées à ces systèmes et leur impact sur la société. Cest ce type même de spécialistes que recherchent certaines entreprises prêtes à rémunérer à hauteur du million de dollars par an.
D'ici 2029, cette filière devrait compter 1000 étudiants inscrits. Les 200 premiers étudiants de premier cycle ont débuté leur cursus cet automne 2025. À la fin de leurs études, ces étudiants devraient avoir acquis la capacité d'intégrer des logiciels, du matériel informatique et des composants d'intelligence artificielle dans des systèmes informatiques, selon Minnes, membre du département d'informatique de l'université de Californie à San Diego et vice-présidente de l'enseignement de premier cycle au sein du département d'informatique et d'ingénierie de la Jacobs School.
With the Department of Computer Science and Engineering's new undergraduate major in artificial intelligence, students won't just learn how to use today's tools they'll be equipped to invent what comes next. 🤖💻 https://t.co/XfwEkqfIOA @ucsd_cse pic.twitter.com/4d6ciCuVr3— UC San Diego (@UCSanDiego) October 5, 2025
Les ingénieurs logiciels spécialisés en IA gagnent jusqu'à 100 000 $ de plus que leurs homologues non spécialisés en intelligence artificielle
La course à l'IA a favorisé une hausse considérable de la demande mondiale pour les compétences en IA (apprentissage automatique, apprentissage profond, science des données, traitement du langage naturel ). Selon des études, la demande dépasse largement l'offre réelle et cela concerne à la fois les ingénieurs en IA et les chercheurs en IA. Sachant cela, les entreprises font parfois des offres très alléchantes pour s'assurer les services de meilleurs spécialistes de l'IA. Cette vulnérabilité des entreprises offre une aubaine rare aux talents en IA pour négocier des rémunérations à des sommets jamais atteints auparavant.
De récentes données publiées par Levels.fyi, un site qui suit les tendances salariales, révèlent que les ingénieurs en IA peuvent prétendre à des rémunérations de plusieurs centaines de milliers de dollars aux États-Unis. En avril 2024, le salaire médian des ingénieurs logiciels avec des compétences en IA s'élevait à 300 000 $ aux États-Unis, un chiffre qui éclipse d'environ 100 000 $ les revenus de leurs homologues ne travaillant pas dans le domaine de l'IA. La disparité salariale entre les ingénieurs en IA et ceux qui ne le sont pas, qui était d'environ 30 % au milieu de l'année 2022, s'est aujourd'hui creusée à près de 50 %.
Alina Kolesnikova, scientifique des données qui a compilé les données pour Levels.fyi, souligne que les organisations accordent une grande importance à l'expertise en IA, quel que soit le niveau de l'emploi. Cet écart de rémunération est encore plus flagrant dans certaines entreprises. Par exemple, Cruise, une entreprise spécialisée dans les voitures autonomes, rémunère ses ingénieurs en IA au niveau du personnel avec un salaire médian de 680 500 dollars, un chiffre qui dépasse de 185 500 dollars les revenus de leurs homologues ne travaillant pas dans le domaine de l'IA. Il y a également des rémunérations qui atteignent le million.
Glassdoor estime que le salaire de base moyen d'un ingénieur en IA est de 108 043 $ par an aux États-Unis. En France, le salaire moyen d'un ingénieur spécialisé en IA serait d'environ 50 139 euros. Les analystes indiquent que ces chiffres sont nettement supérieurs au salaire annuel moyen de l'ensemble des professions dans ces pays. Les ingénieurs en IA collaborent généralement avec des scientifiques des données et d'autres parties prenantes, traduisant leurs stratégies axées sur les données en une application d'IA au niveau de la production. Voici d'autres exemples :
- Allemagne : le salaire annuel d'un ingénieur en IA serait d'environ 84 574 euros ;
- Royaume-Uni : un ingénieur en IA pourrait toucher un salaire moyen annuel pouvant aller jusqu'à 60 000 livres par an ;
- Australie : le salaire d'un ingénieur en IA pourrait atteindre 110 000 dollars australiens par an ;
- Singapour : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA serait de 74 943 dollars singapouriens ;
- Canada : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA s'élèverait à plus de 85 000 dollars canadiens.
Pour s'assurer les services des meilleurs talents en IA, les entreprises offrent des salaires lucratifs, qui peuvent parfois atteindre un million de dollars. « Il est clair que les entreprises apprécient les compétences en IA et sont prêtes à payer le prix fort pour les acquérir, quel que soit le niveau de l'emploi », a déclaré Kolesnikova. Elles acquièrent aussi des startups et débauchent les talents de leurs rivaux. En outre, elles investissent dans la formation de la prochaine vague de spécialistes l'IA. Les géants de la technologie tels que Google, Amazon, Meta et Microsoft se livrent une concurrence encore plus féroce.
Ils séduisent les chercheurs et les ingénieurs en IA avec des salaires très élevés, des plans d'action et même des primes à la signature qui se chiffrent en millions. Leurs stratégies comprennent l'acquisition de startups prometteuses dans le domaine de l'IA, le débauchage de talents chez les concurrents et l'établissement de laboratoires de recherche sur l'IA dans des régions riches en talents.
Microsoft, qui est réputée pour cultiver les talents en matière d'IA, a vu certains de ses professionnels de l'IA être recrutés par d'autres entreprises. Bien que les détails ne soient pas divulgués, il est évident que la demande d'expertise en matière d'IA monte en flèche et que les entreprises se donnent beaucoup de mal pour s'assurer les meilleurs talents. OpenAI, un partenaire clé de Microsoft et l'un des leaders de la course à l'IA, a récemment perdu de nombreux spécialistes de l'IA, notamment des chercheurs de renom en sécurité de l'IA comme Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI et ancien directeur scientifique, et Jan Leike.
Les grandes entreprises technologiques continuent à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies d'IA, ce qui favorise la demande de recrues compétentes en matière d'IA. Cette demande croissante fait grimper les salaires dans l'ensemble du secteur. Selon les analystes, la demande croissante de compétences en IA est en train de remodeler le marché de l'emploi. Les ingénieurs en IA font désormais partie des personnes qui gagnent le plus dans l'industrie technologique. Le rapport indique que les entreprises reconnaissent le rôle essentiel des technologies de l'IA dans le maintien de leur compétitivité.
Par conséquent, elles sont prêtes à payer le prix fort pour s'assurer les meilleurs talents. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'IA continue d'imprégner divers secteurs, notamment la finance, les soins de santé et les transports. En somme, Kolesnikova estime que l'essor du secteur de l'IA et la pénurie croissante de talents ont entraîné une hausse substantielle des salaires des professionnels de l'IA. Les organisations investissent massivement dans les talents de l'IA, offrent des salaires élevés et financent des initiatives éducatives pour s'assurer qu'elles ont accès à des professionnels de l'IA compétents.
Source : UDiego
Et vous ?
Avez-vous déjà envisagé un retour sur les bancs aux fins de vous spécialiser en intelligence artificielle ? Le conseilleriez-vous à un proche ?
Que pensez-vous de la rémunération des spécialistes de l'IA aux États-Unis ? Disproportionnée ou adaptée aux réalités de la vie dans ce pays ?
Les talents en IA peuvent-ils prétendre à des rémunérations similaires en France et en Europe ?
Pourquoi observe-t-on une forte disparité entre les rémunérations des talents en IA aux États-Unis et en Europe ?
Voir aussi :
