Des démos mettent en évidence les potentiels avantages et inconvénients de ces gadgets
Les gens veulent-ils réellement des lunettes connectées dotées d'intelligence artificielle ? La question divise quand on sait quil y a des possesseurs de tels gadgets et des gens qui montrent sans détour leur désaccord avec leur disponibilité sur les lieux publics. Cest en tout cas ce que laisse filtrer une récente vidéo dans laquelle on peut voir une femme se faire acclamer comme une héroïne pour avoir brisé les lunettes intelligentes Meta dun autre passager. Le tableau ravive le débat sur les avantages et les inconvénients des lunettes dites intelligentes.
Deux étudiants de Harvard ont créé une démonstration inquiétante de la façon dont les lunettes connectées peuvent faire appel à la reconnaissance faciale pour obtenir instantanément l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse d'une personne.
Deux étudiants de l'université de Harvard ont modifié un ensemble de lunettes connectées Ray-Ban de Meta pour y ajouter une technologie de reconnaissance faciale basée sur l'IA. Le résultat est un dispositif portable capable d'identifier les personnes en temps réel et de fournir leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Baptisée « I-XRAY », cette technologie utilise la capacité des lunettes connectées de Meta à diffuser des vidéos en direct sur Instagram.
Un programme informatique surveille alors ce flux et utilise l'IA pour identifier les visages. Ces photos sont ensuite introduites dans des bases de données publiques pour trouver des noms, des adresses, des numéros de téléphone et même des membres de la famille. Ces informations sont ensuite renvoyées via une application mobile. AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio, les auteurs de cette modification, ont fait des démonstrations de la technologie en public.
Caine Ardayfio s'est approché d'une inconnue, a scanné son visage, a obtenu son nom et ses affiliations, puis a prétendu qu'il la connaissait grâce à l'une des organisations apparues lors d'une recherche à son sujet. Dans une deuxième démonstration, son collègue AnhPhu Nguyen a identifié un homme au hasard et a entamé une conversation en prétendant avoir lu son travail sur la base des informations personnelles fournies par ses lunettes connectées.
Des dizaines d'étudiants de Harvard ont été identifiés et n'ont jamais su que des scanners faciaux avaient été utilisés pour découvrir leur nom et des informations les concernant. Selon AnhPhu Nguyen, cela met en évidence ce qu'il est possible de faire avec la technologie grand public actuelle, les moteurs de recherche de visages, les grands modèles de langage (LLM) et les bases de données publiques. Tout ceci pourrait être utilisé à mauvais escient.
Ce rappel de la manière dont ces lunettes peuvent être utilisées à mauvais escient donne à réfléchir, mais les gens peuvent prendre quelques précautions. Les étudiants ont énuméré les bases de données de recherche inversée de visages et de personnes qui permettent de se désengager. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est pratiquement impossible de supprimer totalement sa présence en ligne ; l'on peut seulement rendre ses informations moins accessibles.
Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024
Des gadgets de ce type peuvent néanmoins trouver des applications dans la filière de la santé, notamment, chez les personnes déficientes
En effet, un projet similaire détudiants de Standford a fait lobjet de lancement au deuxième trimestre de lannée 2023 mais semble avoir été abandonné. Il sagissait aussi de lunettes intelligentes qui indiquent aux utilisateurs ce quil faut dire lors de rendez-vous galants. Elles reposaient sur un dispositif ressemblant à un monocle qui peut être fixé sur pratiquement n'importe quelle paire de lunettes.
Le dispositif était doté dune caméra, dun microphone et dun écran haute résolution capable dafficher le texte généré par GPT-4. Le logiciel de reconnaissance vocale d'OpenAI, Whisper, permettait aux lunettes de transmettre directement la parole au chatbot, qui se chargeait ensuite de répondre en quelques secondes à son utilisateur. « L'appareil écoute votre conversation et vous dit exactement ce qu'il faut dire ensuite », avait indiqué Bryan Hau-Ping Chiang.
Dans quels cas de figures pensez-vous que de tels dispositifs puissent être perçus comme plus utiles que comme des yeux sur lintimité ?
