En mars 2025, un rapport a indiqué que le géant du commerce électronique Amazon prévoit de licencier jusqu'à 14 000 manageurs. Cette réduction représente une baisse de 13 % de l'effectif mondial de manageurs d'Amazon, dont le nombre passera de 105 770 à 91 936. Cela permettrait à Amazon d'économiser 3,6 milliards de dollars par an. Cette mesure suggère que ces rôles de manageurs étaient probablement superflus, complexifiaient la chaîne décisionnelle et augmentaient les coûts de l'entreprise. En outre, elle intervient dans un contexte d'adoption accrue de l'IA et fait suite à des licenciements récents dans les unités de communication d'Amazon.
Puis en septembre 2025, les sénateurs Grassley et Durbin ont accusé Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires.
En effet, Amazon a licencié des milliers d'employés ces dernières années, attribuant ces réductions aux progrès de l'IA qui ont automatisé des tâches dans des domaines tels que le codage et le service à la clientèle. Pourtant, peu après ces suppressions d'emplois, l'entreprise a déposé de nombreuses demandes de visas H-1B, ce qui soulève des questions quant à savoir si ces visas sont utilisés pour réduire les salaires américains plutôt que pour pallier une véritable pénurie de compétences.
Puis, en août, nous avons appris que la même entreprise se préparait à supprimer environ 30 000 emplois. Les suppressions d'emplois touchent toutes les divisions de l'entreprise, d'Amazon Web Services (AWS) aux opérations, en passant par les appareils, les services et les ressources humaines (People Experience and Technology ou PXT). Des sources internes ont déclaré que la division PXT pourrait à elle seule perdre jusqu'à 15 % de son personnel. Le PDG Andy Jassy met en uvre un programme de « gestion allégée » visant à supprimer les couches bureaucratiques, à renforcer la responsabilité et à tirer parti de l'efficacité offerte par l'intelligence artificielle. Ses initiatives ont déjà conduit à des centaines de changements de processus et à la suppression de plusieurs postes de cadres intermédiaires.
Amazon vante lIA comme collègue pendant quelle restructure
Dans les couloirs de l'empire tentaculaire d'Amazon, une révolution silencieuse est en marche. Le géant du commerce électronique promeut activement l'intelligence artificielle comme une force collaborative sur le lieu de travail, positionnant les outils d'IA non pas comme des remplaçants des travailleurs humains, mais comme des « collègues » indispensables qui améliorent la productivité et la prise de décision. Cependant, ce discours intervient dans un contexte de suppressions d'emplois massives, ce qui soulève des questions pertinentes sur les véritables implications de l'automatisation pour la main-d'uvre. Les récentes annonces d'Amazon mettent en évidence une double stratégie : investir massivement dans l'IA pour rationaliser les opérations tout en réduisant les effectifs afin de parvenir à ce que les dirigeants décrivent comme une organisation plus légère et plus efficace.
Cette initiative intervient à un moment où le secteur technologique est confronté aux effets plus larges de l'adoption de l'IA. Les dirigeants d'Amazon, dont le PDG Andy Jassy, ont publiquement souligné comment l'IA générative peut renforcer les rôles humains, permettant aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, des outils tels que l'assistant IA interne d'Amazon, Amelia, sont conçus pour traiter les requêtes courantes, rédiger des documents et même aider au codage, libérant ainsi du temps pour la résolution créative de problèmes. Cependant, les actions de l'entreprise révèlent une réalité plus complexe, avec la suppression de milliers de postes au cours des derniers mois dans le cadre d'une initiative plus large de réduction des coûts directement liée aux investissements dans l'IA.
Pour les détracteurs, cette intégration de l'IA accélère la suppression d'emplois plutôt que de la soutenir
Les détracteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, affirment que cette intégration de l'IA accélère la suppression d'emplois plutôt que de simplement soutenir les rôles existants. Des groupes d'employés ont fait part de leurs inquiétudes dans des lettres ouvertes, mettant en garde contre le risque que l'IA aggrave les inégalités et les problèmes environnementaux.
Des milliers d'employés d'Amazon ont signé une lettre ouverte adressée au PDG Andy Jassy. La lettre met en garde l'entreprise contre son évolution « rapide » vers l'IA. Signée par plus de 1 000 employés d'Amazon, la lettre ouverte reproche à Amazon de privilégier ses investissements dans l'IA au détriment du climat et de la main-d'uvre humaine.
Les signataires de la lettre occupent des postes très variés au sein de l'entreprise, notamment de nombreux ingénieurs logiciels, et même des employés spécialisés dans la création de systèmes d'IA. « Nous pensons que l'approche du développement de l'IA, qui justifie tous les coûts et avance à une vitesse fulgurante, causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète », écrivent les auteurs de la lettre. Ils ajoutent : « Nous sommes les employés qui développons, formons et utilisons l'IA, nous avons donc la responsabilité d'intervenir. »
Alors qu'Amazon s'aventure sur ce terrain, la tension entre innovation et stabilité de l'emploi devient de plus en plus évidente, suscitant l'attention des défenseurs des droits des travailleurs, des investisseurs et des décideurs politiques.
Le rôle de l'IA dans la recherche d'efficacité d'Amazon
En examinant de plus près la stratégie d'Amazon, on constate que l'entreprise a clairement exprimé sa vision de l'IA comme partenaire dans ses opérations quotidiennes. Dans une note interne récente, les dirigeants ont décrit les systèmes d'IA comme des « collègues » qui collaborent de manière transparente avec les équipes humaines, en prenant en charge les tâches répétitives afin d'améliorer la rapidité et la précision globales. Cette approche est évidente dans des domaines tels que le service client, où des chatbots IA gèrent les demandes, et la logistique, où des algorithmes optimisent les flux de travail dans les entrepôts. Selon un article de Bloomberg, Amazon présente ces outils comme essentiels pour conserver un avantage concurrentiel dans un environnement de vente au détail en rapide évolution.
Cependant, cet enthousiasme pour l'IA coïncide avec d'importantes réductions d'effectifs, réaffectant ses ressources au développement de l'IA générative. Ces suppressions d'emplois sont présentées comme des efforts visant à réduire la bureaucratie et à favoriser l'innovation, mais elles ont suscité des réactions négatives. Les documents examinés par CNBC révèlent qu'une partie importante de ces suppressions de postes visait les cadres intermédiaires et les ingénieurs, précisément les domaines dans lesquels l'IA est déployée pour automatiser les processus.
Les observateurs ne manquent pas de relever l'ironie de la situation : alors qu'Amazon vante les mérites de l'IA en tant que collaboratrice, les licenciements suggèrent un effet de substitution. Les analystes du secteur soulignent que cela reflète les tendances observées dans d'autres secteurs, où l'automatisation promettait initialement des gains d'efficacité, mais a conduit à des pertes nettes d'emplois. Pour Amazon, qui emploie plus de 1,5 million de personnes à travers le monde, ces changements pourraient remodeler non seulement la dynamique interne, mais aussi le marché de l'emploi dans les secteurs de la technologie et de la vente au détail.
Les mesures prises par Amazon s'inscrivent dans une tendance plus large au sein du secteur technologique
Des entreprises telles que Microsoft et Intel ont également annoncé d'importants licenciements en 2025, les attribuant à l'efficacité de l'IA et à la restructuration. Une analyse de la BBC s'interroge sur le fait de savoir si ces réductions sont réellement dues à l'IA ou à des pressions économiques cycliques, mais la corrélation est difficile à ignorer. Dans le cas d'Amazon, l'accent mis sur les emplois de cols blancs, tels que les cadres et les ingénieurs, remet en question l'hypothèse selon laquelle l'automatisation touche principalement les emplois de cols bleus, comme le soulignent les discussions sur des...
