Google lance Gemini 3 Deep Think, l'IA haut de gamme pour le raisonnement avancé, exclusivement pour les abonnés à son service premium Google AI Ultra

Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles: nano, pro et ultra. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte (poésie, scripts, pièces musicales, courriels, lettres, etc.), du code, des traductions (entre plus de 100 langues).
En novembre, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
La dernière avancée de Google en matière d'intelligence artificielle (IA) est arrivée, promettant de transformer la manière dont les utilisateurs abordent les problèmes complexes. L'entreprise a lancé Gemini 3 Deep Think, un mode amélioré dans son application Gemini, exclusivement pour les abonnés à son service premium Google AI Ultra. Cette fonctionnalité s'appuie sur le modèle fondamental Gemini 3 et vise à offrir des capacités de raisonnement supérieures pour les tâches complexes en mathématiques, en sciences et en logique. Les modèles d'IA évoluant rapidement, cette mise à jour positionne Google à l'avant-garde d'un domaine concurrentiel où la profondeur de la réflexion prime de plus en plus sur la vitesse pure.
À la base, Gemini 3 Deep Think est conçu pour relever des défis à multiples facettes qui exigent une réflexion prolongée. Contrairement aux réponses standard de l'IA qui privilégient les résultats rapides, ce mode utilise une approche méthodique, décomposant les problèmes en éléments plus petits, évaluant plusieurs hypothèses en parallèle et vérifiant les conclusions de manière autonome. Google décrit ce mode comme les « capacités de raisonnement les plus puissantes à ce jour », selon les annonces du PDG Sundar Pichai. Le déploiement fait suite à un aperçu le mois dernier lors du lancement de la série Gemini 3, et il est maintenant accessible via l'application Gemini sur les appareils mobiles.
Pour les professionnels de l'industrie, les implications sont profondes. Les développeurs, les chercheurs et les analystes qui s'appuient sur l'IA pour des simulations avancées ou des analyses de données peuvent désormais utiliser un outil qui imite le raisonnement humain. Les premiers utilisateurs font état d'améliorations significatives dans la résolution de problèmes qui échappent même aux modèles les plus sophistiqués, tels que les dilemmes de codage avancés ou la modélisation scientifique. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour incrémentale, mais d'une démarche stratégique de Google pour différencier ses offres sur un marché encombré de concurrents dans le domaine de l'IA.
Hypothèses parallèles et auto-vérification : Les mécanismes de Deep Think
La technologie qui sous-tend Gemini 3 Deep Think s'appuie sur les avancées les plus récentes en matière d'architecture de l'IA. Elle intègre un raisonnement multimodal de pointe, qui permet au modèle de traiter simultanément du texte, des images et du code. Selon les détails partagés par Google DeepMind, Gemini 3 dispose d'une fenêtre contextuelle d'un million de jetons, ce qui lui permet de traiter de grandes quantités d'informations sans perdre le fil des détails. Cette capacité est cruciale pour les tâches nécessitant une connaissance approfondie du contexte ou un raffinement itératif.
Les performances des tests de référence soulignent ses prouesses. Sur le benchmark de raisonnement ARC-AGI-2, Gemini 3 Deep Think a obtenu les meilleurs résultats, surpassant les précédents leaders dans les tests de logique et de résolution de problèmes. Selon un rapport, sa conception pour « des problèmes complexes de mathématiques, de sciences et de logique défient même les modèles de pointe les plus avancés ». Il ne s'agit pas d'un simple battage publicitaire : des évaluations indépendantes confirment son avantage dans des scénarios impliquant des simulations en 3D et des tâches analytiques.
Les abonnés accèdent à ce mode en sélectionnant « Deep Think » dans l'application Gemini, mais il est limité par le plan Google AI Ultra, qui coûte environ 250 dollars par mois pour les utilisateurs individuels. Cette stratégie tarifaire vise les utilisateurs haut de gamme, tels que les entreprises et les chercheurs sérieux, plutôt que les consommateurs occasionnels. Des développeurs et des passionnés de technologie ont exprimé leur enthousiasme, et nombre d'entre eux font état d'une augmentation drastique des quotas pour les abonnés non professionnels, ce qui permet une utilisation plus étendue sans atteindre les limites fixées.
Si l'on examine plus en détail les critères de référence, on constate que Gemini 3 Deep Think se classe en tête du classement ARC-AGI-2 pour les tâches qui testent le raisonnement abstrait et la généralisation. Ce modèle surpasse les modèles précédents en évaluant des hypothèses en parallèle, une technique qui reflète les processus cognitifs humains. Les quotas d'utilisateurs ont été considérablement augmentés ce qui permet aux abonnés Ultra d'expérimenter à grande échelle sans interruption.
Techniquement, le modèle utilise un vaste ensemble de paramètres optimisés pour l'efficacité, avec des limites de sortie allant jusqu'à 64k tokens pour des réponses détaillées. Le prix de l'accès à l'API, tel que partagé sur X, commence à 2 dollars par million de jetons pour les petites entrées, et augmente pour les plus grandes, ce qui le rend viable pour les opérations à l'échelle de l'entreprise.
De l'aperçu au lancement : calendrier et avantages pour les abonnés
Le voyage vers cette version a commencé avec le lancement de Gemini 3 Pro à la fin du mois de novembre. Ce lancement initial a mis l'accent sur les capacités multimodales et les comportements agentiques, préparant le terrain pour des modes spécialisés tels que Deep Think. À la suite d'évaluations de sécurité, la fonction a été mise en service pour les abonnés Ultra, Google confirmant la disponibilité générale par le biais de divers canaux.
Les observateurs du secteur soulignent que cette exclusivité s'inscrit dans la stratégie plus large de Google visant à monétiser l'IA avancée. Le mode est maintenant déployé après une période de prévisualisation, améliorant ainsi la proposition de valeur pour les utilisateurs payants. Pour les utilisateurs de niveaux inférieurs, comme Google AI Pro, l'accès reste limité, bien que certains pensent que les extensions futures pourraient inclure des demandes quotidiennes plafonnées.
Les réactions des premiers utilisateurs révèlent un mélange d'enthousiasme et d'appels à un accès plus large. Un retour soulignait la capacité du modèle à s'attaquer à des « problèmes ambitieux » grâce à la pensée parallèle, tandis qu'un autre déplorait qu'il soit réservé aux abonnés Ultra. Ce sentiment fait écho à des conversations plus larges dans la communauté technologique sur la démocratisation d'outils d'IA puissants par rapport à la préservation des fonctions premium pour les revenus.
Voici l'annonce de Google :
Aujourd'hui, nous lançons le mode Deep Think de Gemini 3 pour les abonnés de Google AI Ultra dans l'application Gemini. Ce nouveau mode offre une amélioration significative des capacités de raisonnement, conçues pour résoudre des problèmes mathématiques, scientifiques et logiques complexes qui mettent à l'épreuve même les modèles de pointe les plus avancés.
Gemini 3 Deep Think est leader sur des benchmarks rigoureux tels que Humanity's Last Exam (41,0 % sans l'utilisation d'outils) et ARC-AGI-2 (un taux sans précédent de 45,1 % avec l'exécution de code). En effet, il utilise un raisonnement parallèle avancé pour explorer plusieurs hypothèses simultanément, en s'appuyant sur les variantes de Gemini 2.5 Deep Think qui ont récemment obtenu une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques et aux finales mondiales de l'International Collegiate Programming Contest.
Les abonnés Ultra peuvent essayer le mode Deep Think de Gemini 3 dès aujourd'hui en sélectionnant « Deep Think » dans la barre d'invite et Gemini 3 Pro dans le menu déroulant du modèle.
Avantages concurrentiels et défis liés à l'IA avancée
Dans un domaine qui regorge d'innovations en matière d'IA, Gemini 3 Deep Think se distingue en mettant l'accent sur un raisonnement délibéré, étape par étape, plutôt que sur des réponses rapides. Les offres de concurrents comme OpenAI se concentrent souvent sur la fluidité de la conversation, mais l'approche de Google s'adresse à des domaines exigeant précision et profondeur. Par exemple, dans les tâches de codage et d'agentisme, le modèle améliore de 30 % l'efficacité de l'utilisation des outils.
L'intégration à l'écosystème de Google ajoute un attrait supplémentaire. Les utilisateurs peuvent incorporer Deep Think de manière transparente dans les flux de travail impliquant Google Cloud ou Vertex AI, comme l'a indiqué Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. Cette connectivité est particulièrement précieuse pour les entreprises. Cette connectivité est particulièrement précieuse pour les entreprises qui créent des applications personnalisées ou mènent des recherches. En outre, le fait que les connaissances du modèle soient arrêtées en janvier 2025 garantit qu'il dispose d'informations actualisées, ce qui réduit le risque de réponses périmées dans des domaines en évolution rapide.
Si les capacités sont impressionnantes, le déploiement d'outils de raisonnement aussi puissants soulève des questions quant à leur utilisation abusive et à leur déploiement éthique. Google a effectué des tests de sécurité avant la mise sur le marché, mais les initiés de l'industrie s'inquiètent des biais potentiels dans l'évaluation parallèle des hypothèses. Le mécanisme d'auto-vérification permet d'atténuer les erreurs, mais ne les élimine pas complètement.
L'accessibilité reste un point d'achoppement. Compte tenu du coût élevé de l'abonnement, Deep Think est hors de portée de nombreux développeurs indépendants et petites entreprises. Les messages sur les réseaux sociaux reflètent la frustration des utilisateurs, qui réclament un accès échelonné ou des essais gratuits afin de favoriser l'innovation au sein d'une base d'utilisateurs plus large.
D'un point de vue positif, l'accent mis par le mode sur les tâches complexes pourrait accélérer les percées dans des domaines tels que les simulations de soins de santé ou la modélisation climatique, où l'analyse approfondie est primordiale. Il s'agit d'une étape vers des agents d'intelligence artificielle « pensants » qui vont au-delà des interactions basées sur le chat.
Applications dans le monde réel : Études de cas et expériences des utilisateurs
Des applications pratiques apparaissent déjà. Dans le domaine du développement de logiciels, les programmeurs utilisent Deep Think pour déboguer des bases de code complexes, en tirant parti de sa capacité à simuler plusieurs scénarios simultanément. Un utilisateur l'a décrit comme un « super-raisonneur » pour les problèmes de logique à plusieurs étapes, idéal pour la recherche et le prototypage.
Dans les domaines scientifiques, le mode excelle à analyser des ensembles de données et à générer des hypothèses. Par exemple, il peut modéliser des réactions chimiques ou prédire les résultats d'expériences de physique avec une grande précision. Des publications expliquent en détail comment ce mode est adapté à des tâches exigeantes et n'est accessible qu'aux abonnés après des tests rigoureux.
Les éducateurs et les étudiants inscrits à des programmes avancés pourraient en bénéficier indirectement, bien que les restrictions actuelles les limitent. Google a déjà offert un accès gratuit aux modèles pour les étudiants de certaines régions, ce qui laisse présager d'éventuelles extensions futures.
Le déploiement s'étend à l'échelle mondiale, avec la prise en charge de plusieurs langues, ce qui renforce son utilité sur divers marchés. Sundar Pichai a mis l'accent sur la force de raisonnement de l'application pour les utilisateurs internationaux. Dans des régions comme l'Inde, où l'adoption de l'IA est en plein essor, de telles fonctionnalités pourraient stimuler les efforts en matière d'éducation et de recherche. Le traitement...
