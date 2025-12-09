Le titre Confluent bondit de 29 % après l'annonce par IBM d'un accord de 11 milliards $ pour acquérir l'infrastructure de streaming de données en temps réel essentielle aux charges de travail IA des entreprises

Cette acquisition intervient dans un contexte où IBM réorganise profondément ses activités pour se recentrer sur lIA. Au quatrième trimestre 2025, lentreprise a supprimé des milliers demplois, après avoir déjà licencié 8 000 personnes quelques mois plus tôt, afin d'allouer ses investissements sur les logiciels et lautomatisation. Cette stratégie sinscrit dans une dynamique sectorielle marquée par plus de 100 000 suppressions de postes liées à lessor de lIA.
Confluent, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Confluent a été fondée par Jay Kreps, Jun Rao et Neha Narkhede le 23 septembre 2014 afin de commercialiser une plateforme de streaming open source, Apache Kafka, créée par les mêmes fondateurs alors qu'ils travaillaient chez LinkedIn en 2008 en tant qu'entreprise d'infrastructure B2B. Les produits de Confluent sont Confluent Cloud, Confluent Platform, Connectors, Apache Flink, Stream Governance et Confluent Hub.
IBM a annoncé le lundi 8 décembre 2025 qu'il allait acquérir la plateforme de streaming de données Confluent dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars. Les actions de Confluent ont bondi de 29 %. Le cours de l'action IBM a clôturé sans grand changement.
« Les données, et en particulier les données en temps réel, sont extrêmement importantes pour le fonctionnement d'une entreprise », a déclaré lundi Arvind Krishna, PDG d'IBM. « Personne ne peut se contenter de données datant d'un mois, voire d'une semaine, et Confluent dispose de la technologie la plus performante pour exploiter la valeur des données en temps réel. »
Le PDG d'IBM a déclaré que Confluent ferait partie de son unité logicielle.
Selon un communiqué, IBM paiera 31 dollars par action en espèces pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Confluent. La transaction devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année 2026. Le vendredi 5 décembre, l'action Confluent a clôturé à 23,14 dollars.
« Avec l'acquisition de Confluent, IBM fournira une plateforme de données intelligente pour l'informatique d'entreprise, spécialement conçue pour l'IA », a déclaré Arvind Krishna dans un communiqué.
IBM a déclaré que cet accord renforcerait son offre en matière d'IA, car elle prévoit que la croissance mondiale des données va plus que doubler d'ici 2028, avec une accélération du passage aux agents d'IA en 2026.
« Je pense que cette capacité à disposer désormais d'une seule couche, d'un seul plan de contrôle, où les utilisateurs peuvent gérer la transmission de données aux agents d'IA, tout en s'assurant que cela se fait avec la sécurité et les contrôles appropriés, va ouvrir de nombreuses possibilités », a déclaré le PDG d'IBM.
Le courtier en investissement Wedbush a qualifié cette décision d'IBM de « mesure forte » qui renforce les capacités de traitement des données de son écosystème cloud hybride et s'inscrit naturellement dans la logique d'élimination des silos de données pour alimenter l'IA.
« Nous saluons chaleureusement cet accord, car Arvind fait progresser IBM dans la révolution de l'IA, avec d'autres acquisitions probables à venir », ont déclaré les analystes dans une note.
Wedbush a maintenu sa note « surpondérée » pour IBM et son objectif de cours à 325 dollars. Le vendredi 5 décembre, l'action IBM a clôturé à 307,94 dollars.
L'acquisition de Confluent s'inscrit dans la continuité de l'accord conclu l'année dernière par IBM pour racheter le fabricant de logiciels cloud HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars et de l'acquisition d'Apptio en 2023 pour un montant de 4,6 milliards de dollars. Ces deux acquisitions ont été réalisées entièrement en espèces.
IBM et Confluent, Inc., pionnier du streaming de données, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel IBM acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Confluent au prix de 31 dollars par action, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. Confluent fournit une plateforme open source de streaming de données d'entreprise de premier plan qui connecte, traite et gère en temps réel des données et des événements réutilisables et fiables, essentiels au déploiement de l'IA.
IDC estime que plus d'un milliard de nouvelles applications logiques verront le jour d'ici 2028, remodelant ainsi les architectures technologiques dans tous les secteurs. Pour obtenir des résultats significatifs et stimuler la productivité des opérations, ces applications, ainsi que les agents IA, doivent avoir accès à des données connectées et fiables, en temps réel. IBM et Confluent permettront l'intégration de bout en bout des applications, des analyses, des systèmes de données et des agents IA afin de stimuler l'intelligence et la résilience dans les environnements cloud hybrides.
« Ensemble, IBM et Confluent permettront aux entreprises de déployer plus efficacement et plus rapidement l'IA générative et agentique en assurant une communication et un flux de données fiables entre les environnements, les applications et les API. Les données sont réparties entre des clouds publics et privés, des centres de données et d'innombrables fournisseurs de technologies », a déclaré Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM. « Avec l'acquisition de Confluent, IBM fournira une plateforme de données intelligente pour l'informatique d'entreprise, spécialement conçue pour l'IA. »
« Depuis sa création, Confluent aide les organisations à exploiter pleinement le potentiel de leurs données, favorisant ainsi l'innovation dans un paysage informatique de plus en plus complexe. Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli pour fournir à nos clients une plateforme de streaming de données en temps réel pour la prochaine ère technologique, notamment l'IA générative et agentique », a déclaré Jay Kreps, PDG et cofondateur de Confluent. « Nous sommes enthousiasmés par la possibilité de rejoindre IBM et d'accélérer notre stratégie grâce à l'expertise commerciale, à l'envergure mondiale et au vaste portefeuille d'IBM. Je me réjouis de l'avenir que nous construirons ensemble lorsque Confluent fera partie d'IBM. »
La nature en temps réel de la plateforme Confluent est essentielle pour les organisations qui exploitent les données présentes dans tous les environnements informatiques. Confluent relève les défis posés par le paysage technologique et les données actuels. Confluent excelle dans la préparation des données pour l'IA, en les gardant propres et connectées entre les systèmes et les applications, éliminant ainsi les silos inhérents à l'IA agentique. Au cours des quatre dernières années seulement, le marché potentiel total (TAM) de Confluent a doublé, passant de 50 milliards de dollars à 100 milliards de dollars en 2025. Les capacités de Confluent en matière de données en temps réel et de streaming d'événements, combinées aux logiciels d'infrastructure d'IA et aux offres d'automatisation d'IBM, permettront aux entreprises de mieux se positionner pour saisir cette opportunité.
Justification de la transaction
- Adéquation stratégique : Confluent s'intègre naturellement à IBM, en cohérence avec la stratégie hybride cloud et IA de l'entreprise. Les données et les applications connaissent une croissance spectaculaire : d'ici 2028, les données mondiales auront plus que doublé et plus d'un milliard de nouvelles applications verront le jour. Cette croissance exponentielle sera amplifiée par l'adoption continue de l'IA, ce qui augmentera les exigences envers les services informatiques. Partout dans le monde, les organisations se tournent vers IBM pour simplifier, automatiser et intégrer des systèmes disparates. L'ajout de Confluent viendra compléter les capacités existantes d'IBM dans son portefeuille de données et d'automatisation. De plus, l'acquisition de Confluent représente un engagement supplémentaire dans l'histoire de 25 ans d'innovation et d'investissement open source d'IBM, s'appuyant sur les acquisitions de leaders open source tels que Red Hat et HashiCorp.
- Fort potentiel de synergies : l'acquisition de Confluent devrait générer d'importantes synergies au sein du portefeuille d'IBM, notamment dans les domaines des produits et services d'IA, de l'automatisation, des données et du conseil, et accélérer la croissance du chiffre d'affaires grâce à la présence commerciale d'IBM. Cette acquisition devrait également se traduire par des gains d'efficacité opérationnelle significatifs grâce à la taille d'IBM et à ses mesures de productivité de premier ordre.
- Profil financier attractif : l'acquisition de Confluent devrait accélérer la croissance d'IBM au fil du temps. IBM prévoit également que la transaction aura un effet relutif sur l'EBITDA ajusté dès la première année complète et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la clôture.
Confluent, dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie, compte actuellement plus de 6 500 clients dans les principaux secteurs d'activité, dont plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 500. La société établit des partenariats et s'intègre dans l'ensemble du secteur technologique avec des leaders tels qu'Anthropic, AWS, GCP, Microsoft, Snowflake et bien d'autres. Cela correspond à l'approche d'IBM, qui consiste à établir des partenariats industriels approfondis et à travailler au sein d'un écosystème technologique large et ouvert regroupant des fournisseurs d'applications, des éditeurs de logiciels indépendants et des hyperscalers.
Confluent s'appuie sur Apache Kafka®, une plateforme open source de streaming de données et d'événements pour les données en mouvement. Apache Kafka offre des capacités de streaming de données rapides, fiables et évolutives pour l'analyse, la surveillance et les architectures événementielles. La plateforme Confluent comprend le streaming de données, des connecteurs, la gouvernance des flux, le traitement des flux, Tableflow, Confluent Intelligence et des agents de streaming. La plateforme offre des options de déploiement flexibles, notamment :
[LIST][*] Confluent Cloud : déploiement entièrement géré de la plateforme de streaming de données de Confluent. Son moteur Apache Kafka sans serveur offre le moyen le plus efficace de...
