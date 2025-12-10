Ce virage transforme Chrome jusque-là un simple outil daffichage et dinteraction manuelle avec le web en un véritable « navigateur-agent », capable dagir pour lutilisateur. Mais cette évolution soulève des enjeux de sécurité, de vie privée et de confiance fondamentalement nouveaux.
Google prévoit d'ajouter un deuxième modèle basé sur Gemini à Chrome afin de résoudre les problèmes de sécurité créés par l'ajout du premier modèle Gemini à Chrome.
En septembre, Google a ajouté une fenêtre de chat alimentée par Gemini à son navigateur et a promis que le logiciel acquerrait bientôt des capacités d'action lui permettant d'interagir avec les commandes du navigateur et d'autres outils en réponse à une invite.
Il est dangereux de permettre à des modèles d'IA sujets aux erreurs de naviguer sur le web sans intervention humaine, car le logiciel peut ingérer du contenu provenant peut-être d'une page web malveillante qui lui ordonne d'ignorer les mesures de sécurité. C'est ce qu'on appelle « l'injection indirecte de commandes »
Le problème : « lindirect prompt injection »
Lun des dangers majeurs identifiés est ce que Google nomme « indirect prompt injection ». Il sagit dun scénario dans lequel une page web malveillante ou un contenu inséré par des tiers (iframe, publicité, contenu généré par un utilisateur, commentaires, etc.) contient des instructions destinées à manipuler lagent IA afin quil exécute des actions non souhaitées. Par exemple : lancer un paiement, envoyer des données sensibles, ou réaliser dautres actions potentiellement dangereuses
Puisque lIA « lit » le contenu des pages web pour décider de ce quelle va faire, cette exposition à du contenu non fiable rend le système vulnérable
Nathan Parker, qui fait partie de l'équipe de sécurité de Chrome, affirme que linjection indirecte de prompts représente « la principale nouvelle menace pour tous les navigateurs agentics. » Dans un billet de blog, il déclare :
« La principale nouvelle menace à laquelle sont confrontés tous les navigateurs agentics est l'injection indirecte de commandes. Elle peut apparaître sur des sites malveillants, dans du contenu tiers dans des iframes ou dans du contenu généré par les utilisateurs, comme les avis, et peut amener l'agent à effectuer des actions indésirables, telles que lancer des transactions financières ou exfiltrer des données sensibles. Face à ce défi, nous investissons dans une défense multicouche qui comprend à la fois des défenses déterministes et probabilistes afin de rendre les attaques difficiles et coûteuses pour les pirates.
« La conception d'une navigation sécurisée par agent pour Chrome a nécessité une collaboration étroite entre les experts en sécurité de Google. Nous nous sommes appuyés sur les protections existantes de Gemini et les principes de sécurité des agents, et avons mis en place plusieurs nouveaux niveaux de protection pour Chrome.
La solution de Google : « Empiler lIA sur lIA »
Consciente de ces risques, Google a décidé de ne pas simplement désactiver ou retarder les fonctions agentic de Chrome. À la place, lentreprise mise sur une seconde IA un modèle distinct pour surveiller, contrôler, et valider les actions de la première. Ce modèle est baptisé User Alignment Critic (UAC).
Le fonctionnement est le suivant :
- Lagent « principal » (le modèle Gemini) planifie les actions à réaliser sur la base du prompt de lutilisateur + du contenu web.
- Avant dexécuter quoi que ce soit, le « User Alignment Critic » intervient après la planification et avant lexécution : il examine la ou les actions proposées, mais sans avoir accès au contenu web non filtré uniquement à des métadonnées de laction (cible, type daction, domaine, etc.).
- Si laction est jugée désalignée (c.-à-d. quelle ne correspond pas à lobjectif déclaré de lutilisateur, ou quelle présente un risque), lagent est invité à reformuler ses actions et en cas déchec récurrent, le contrôle est rendu à lutilisateur.
Ainsi, selon Google, cest un second modèle IA qui sert de garde-fous aux excès potentiels du premier un pattern de « IA sur IA », déjà réfléchi dans des travaux de recherche internes, notamment un cadre conceptuel publié en 2025 (le CaMeL)
Nathan Parker explique :
« Le principal modèle de planification de Gemini utilise le contenu des pages partagées dans Chrome pour décider de l'action à entreprendre. L'exposition à des contenus web non fiables le rend intrinsèquement vulnérable à l'injection indirecte de commandes. Nous utilisons des techniques telles que le "spotlighting" qui incitent le modèle à privilégier les instructions de l'utilisateur et du système plutôt que le contenu de la page, et nous avons intégré des attaques connues afin d'entraîner le modèle Gemini à les éviter.
« Pour renforcer davantage l'alignement du modèle au-delà du spotlighting, nous introduisons le User Alignment Critic, un modèle distinct construit avec Gemini qui agit comme un composant système hautement fiable. Cette architecture s'inspire en partie du modèle dual-LLM ainsi que des recherches CaMeL de Google DeepMind.
« Le User Alignment Critic s'exécute une fois la planification terminée afin de vérifier chaque action proposée. Son objectif principal est l'alignement des tâches : déterminer si l'action proposée sert l'objectif déclaré de l'utilisateur. Si l'action n'est pas alignée, le critique d'alignement la rejettera. Ce composant est conçu pour ne voir que les métadonnées relatives à l'action proposée et non le contenu web non filtré et non fiable, ce qui garantit qu'il ne peut pas être directement corrompu à partir du web. Il dispose de moins de contexte, mais sa tâche est également plus simple : il suffit d'approuver ou de rejeter une action.
« Il s'agit d'une couche de défense supplémentaire puissante contre le détournement d'objectifs et l'exfiltration de données au sein de l'étape d'action. Lorsqu'une action est rejetée, le Critic fournit un retour d'information au modèle de planification afin de reformuler son plan, et le planificateur peut rendre le contrôle à l'utilisateur en cas d'échecs répétés. »
Un organigramme qui illustre le User Alignment Critic : un composant fiable qui vérifie chaque action avant qu'elle n'atteigne le navigateur.
Autres protections enclenchées
Au-delà de lUAC, Google complète sa stratégie par une série de couches défensives :
- Lextension des mécanismes « disolation dorigine » (origin-isolation) et la politique dite « same-origin » : lagent IA ne peut interagir quavec les « origines » (i.e. domaines/web-origines) explicitement autorisées pour la tâche en cours, afin déviter des interactions cross-site imprévues.
- Avant toute navigation ou toute action sur des sites sensibles (banque, santé, données personnelles, etc.), lagent doit demander une confirmation explicite de lutilisateur. Même chose avant dutiliser un gestionnaire de mot de passe pour auto-login, ou avant dexécuter des actions sensibles (achat, envoi de message, remplissage de formulaire critique ).
- Le système de sécurité de Chrome intègre aussi des défenses plus classiques selon les facettes de la menace : détection de contenu malveillant, classification des injections de prompt, sandboxing, transparence des actions de lagent (journalisation), bug bounty pour encourager les chercheurs à tester la robustesse du système (jusquà 20 000 dollars de prime pour une démonstration de contournement des limites de sécurité).
En résumé : Google estime que pour rendre lIA « agentic » suffisamment sûre, il faut un système dIA à plusieurs niveaux, avec supervision et « frein de secours » et non simplement des règles codées classiques.
Les inquiétudes et les limites de cette approche
« Empiler les IA » ne gomme pas tous les risques
Le recours à une deuxième IA (ou plusieurs) pour modérer une IA introduit ce que certains observateurs appellent une « régression en boucle » : lon remplace un risque (celui dune IA non surveillée) par un autre (celui dune IA superviseuse potentiellement faillible, vulnérable, moins transparente, etc.).
Autrement dit, si le modèle « critique » se trompe, interprète mal une action, ou fait lobjet dune manipulation, le système global pourrait encore être compromis.
De plus, lexposition initiale du modèle agent à travers le contenu web reste une surface dattaque sensible. Même si lUAC ne lit pas le contenu directement, les modèles de planification restent basés sur ces données. Les techniques « dinjection indirecte de prompt » sont encore un domaine de recherche active, souvent imprévisible, et des attaquants motivés pourraient trouver des contournements sophistiqués.
Comme le résume un internaute : « De l'IA empilée sur de l'IA, empilée sur de l'IA. Bon sang. »
Risques pour la vie privée et la confiance
Avec des agentic IA capables de naviguer, dinteragir, de remplir des formulaires ou de se connecter à des services, la frontière entre « utilisateur » et « agent » devient floue. Même si Google affirme que lagent ne peut pas accéder à vos mots de passe et quil demande votre autorisation avant des actions sensibles le simple fait dautomatiser des interactions critique implique de lui confier un certain niveau de confiance.
Cela peut générer un malaise légitime : un utilisateur non attentif...
