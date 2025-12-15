Après le constat que certains développeurs utilisent lIA sans comprendre le code
GNOME adopte une nouvelle règle : les extensions générées par intelligence artificielle sont interdites après le constat que les développeurs utilisent lintelligence artificielle sans comprendre le code. La mesure qui intervient dans un contexte où certains intervenants soulignent que lintelligence artificielle crée des codeurs sans cervelle divise néanmoins au sein de la communauté des développeurs.
GNOME has officially adopted a new rule:— The Lunduke Journal (@LundukeJournal) December 13, 2025
Extensions must not be AI-generated
Submissions with indications of AI-generated output will be rejected.
It will be interesting to see how this new rule mixes with other AI policies, in related projects and companies.
Both pic.twitter.com/M8Wzy1f6CG
« Cela semble très raisonnable. Dans certains projets auxquels je contribue, j'ai vu des gens créer des PR avec du code AIslop pur et non modifié, et c'est dégoûtant. Franchement, vous ne pouvez pas AU MOINS nettoyer le code ?! », souligne un internaute.
Dautres intervenants sont davis que la mesure ne devrait pas affecter ceux des développeurs qui savent faire un usage correct de tels outils : « Cela ressemble surtout à du contrôle sur quelqu'un qui n'a aucune interaction avec son code, qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Par opposition à son utilisation comme outil de développement. »
This seems mostly like a control on someone not having any interaction with their code, no idea what it does. Vs, using it as a dev tool.— EJ (@Edmond_J_) December 13, 2025
Cest de vibe coding dont il est question en toile de fond et la pratique divise la communauté des développeurs
Lors de son tout premier hackathon, Rene Turcios a conçu un programme qui transformait des chansons en version lo-fi simplement en décrivant son concept à une IA, sans écrire la moindre ligne de code. Depuis, il reproduit cette approche en enchaînant les hackathons et en présentant des projets entièrement générés par lIA. Au fil des ans, René Turcios a remporté divers prix : de l'argent, des crédits logiciels et une véritable aura dans la communauté technologique.
« Rene est le premier véritable vibe codeur », a déclare RJ Moscardon, un hacker qui a vu René Turcios remporter la deuxième place lors de son tout premier hackathon au manoir AGI House à Hillsborough. « Tous les ingénieurs titulaires de diplômes prestigieux se sont d'abord moqués de lui. Mais maintenant, ils font tous exactement la même chose ». Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que 30 % du code de l'entreprise est maintenant généré par l'IA.
Au lieu de coder frénétiquement jusqu'à la date limite, il a terminé ses projets des heures à l'avance en laissant l'IA faire le travail technique à sa place. « Je n'ai pas écrit une seule ligne de code », a-t-il déclaré à propos de son premier hackathon. Lorsque les organisateurs ont annoncé que Turcios avait remporté la deuxième place, il a poussé un cri de joie : « j'ai réalisé que je pouvais rivaliser avec des gens qui ont des diplômes et des emplois prestigieux ».
Rene Turcios est désormais connu pour sa capacité à créer rapidement n'importe quoi. Les entreprises font appel à lui pour lui confier des projets qui prendraient des semaines à des équipes d'ingénieurs logiciels, et il les réalise en quelques heures. Il a même commencé à animer des ateliers pour enseigner à des groupes non techniques et à des ingénieurs logiciels expérimentés comment tirer le meilleur parti des assistants d'IA dans les tâches de codage.
« Tout le monde peut construire ce qu'il veut », affirme Rene Turcios. Il a récemment réduit son programme prolifique de hackathon pour se concentrer sur la création de sa propre startup d'agents d'IA. Il n'a pas embauché d'ingénieurs ; il est le seul fondateur et l'IA se charge de tout le codage. Rene Turcios utilise l'environnement de développement en ligne Replit. Replit permet de créer des logiciels à l'aide l'IA grâce à une plateforme appelée Agent.
Certains commentateurs considèrent que Rene Turcios incarne la prochaine étape de linnovation, où lhumain collabore avec l'IA pour accélérer la production logicielle. Dans le même temps, d'autres critiques voient en René Turcios le symbole dun détournement de lesprit des hackathons, autrefois fondés sur l'ingéniosité, la créativité et les compétences techniques humaines.
En utilisant massivement lIA pour générer du code plus rapidement, René Turcios donnerait limpression de « tricher » ou du moins de contourner lexigence fondamentale de la maîtrise technique. Ce point de vue alimente un sentiment de frustration chez des programmeurs professionnels qui travaillent dur pour perfectionner leurs compétences, et qui se voient dépasser par quelquun qui délègue entièrement le travail technique à une machine.
« La génération de code par l'IA, c'est très bien pour le prototypage : on ne cherche pas à faire correctement, mais à faire un truc qui ressemble à ce qu'on veut. Quelque chose qui ne sera jamais aussi développpé, ni aussi performant ou sécurisé que la prod le nécessite. Les entretiens, les hackatons, les coding game, tous ces trucs de fast coding sont des activités de prototyping, donc évidemment que l'IA excelle là-dedans. Maintenant prend ton bout de code "viber" en une semaine, et fais-en la maintenance et l'évolution pendant ne serait-ce que 1 an. Une fois la limite de contexte de l'IA atteinte, elle ne pourra pas faire autrement que de faire de plus en plus d'approximations et d'erreurs, car incapable de tout prendre en compte. Sans compter les illusions qui tomberont statistiquement un jour ou l'autre.
Un développeur pro qui se respecte, il ne se contente pas de faire des prototypes. Il fait du logiciel performant et maintenable sur le long terme. L'IA générative -et le vibe codeur avec elle- en est incapable. À voir ce que Yann Lecun nous sortira, mais avec du LLM, même agentique, la complexité devient telle que pour déléguer son travail à l'IA il faut forcément avoir les compétences techniques pour savoir quoi lui demander », commente un membre de developpez.com.
Et vous ?
Quel commentaire faites-vous de cette mesure de GNOME ?
Que pensez-vous du vibe coding ? Partagez votre expérience en la matière
Que vous inspire le parcours de René Turcios ?
Comment entrevoyez-vous lavenir de la filière du développement de logiciels en raison de la disponibilité de tels outils ?
