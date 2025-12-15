Envoyé par Tim Dettmers Envoyé par





Je crois aux lois d'échelle et je pense que la mise à l'échelle améliorera les performances. Les modèles tels que Gemini sont clairement de bons modèles. Le problème avec la mise à l'échelle est le suivant : pour les améliorations linéaires, nous avions auparavant une croissance exponentielle des GPU qui annulait les besoins exponentiels en ressources liés à la mise à l'échelle.



Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En d'autres termes, auparavant, nous investissions des coûts à peu près linéaires pour obtenir un rendement linéaire, mais aujourd'hui, les coûts sont devenus exponentiels. Cela ne serait pas un problème en soi, mais cela impose une limite physique claire à la mise à l'échelle, qui approche à grands pas.



Il nous reste peut-être un ou deux ans pour la mise à l'échelle, car toute amélioration supplémentaire devient physiquement irréalisable. Les améliorations en matière de mise à l'échelle en 2025 n'ont pas été impressionnantes. La mise à l'échelle en 2026 et 2027 devrait donner de meilleurs résultats.



