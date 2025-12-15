En 2023, les chercheurs de lUniversité de Californie à San Francisco ont utilisé le modèle dIA ChatGPT pour simuler des dialogues entre des médecins et des patients qui reçoivent de mauvaises nouvelles, comme un diagnostic de cancer ou une fin de vie imminente. Lobjectif de létude était dexplorer le potentiel et les limites de lIA pour aider les médecins à améliorer leurs compétences en communication.
Les résultats ont montré que ChatGPT était capable de produire des réponses qui respectaient les principes de base de la communication empathique, comme exprimer de la compassion, reconnaître les émotions, fournir de linformation adaptée au niveau de compréhension du patient, et proposer des options ou des ressources. Cependant, ChatGPT a aussi produit des réponses qui étaient inappropriées, confuses ou fausses, comme minimiser la gravité de la situation, donner des conseils non sollicités, utiliser un jargon médical incompréhensible, ou inventer des faits ou des statistiques.
Cette étude représentait une des premières utilisations de l'IA dans le domaine médical. Depuis, OpenEvidence, une société américaine spécialisée dans l'IA et surnommée « ChatGPT pour les médecins », a développé un moteur de recherche médical utilisé par les médecins pour les aider dans leurs décisions cliniques. Fondée en 2022, OpenEvidence fournit une plateforme basée sur l'IA qui analyse et organise la littérature médicale évaluée par des pairs provenant de revues cliniques. Selon l'entreprise, l'accès est gratuit pour les médecins vérifiés, les revenus provenant de la publicité. En juillet 2025, la société comptait plus de 430 000 médecins américains enregistrés (environ 40 % des médecins américains) et était utilisée dans plus de 8,5 millions de consultations par mois.
Récemment, OpenEvidence a doublé sa valorisation pour atteindre 12 milliards de dollars après avoir levé 250 millions de dollars, grâce à un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars provenant des abonnements aux soins de santé. Elle offre des informations médicales fondées sur des preuves, dans un contexte de croissance rapide et de défis réglementaires dans le domaine des soins de santé basés sur l'IA.
L'ascension fulgurante d'OpenEvidence vers une valorisation de 12 milliards de dollars
Dans le monde en rapide évolution de l'intelligence artificielle appliquée aux soins de santé, peu d'histoires captivent autant l'imagination que celle d'OpenEvidence. Cette start-up créée il y a trois ans, souvent surnommée le « ChatGPT des médecins », vient de doubler sa valorisation pour atteindre le chiffre impressionnant de 12 milliards de dollars, dans un contexte de forte augmentation des revenus qui souligne la demande croissante d'outils d'IA dans le domaine médical.
Fondée par une équipe de visionnaires technologiques et d'experts médicaux, OpenEvidence fournit une plateforme sur laquelle les médecins peuvent interroger de vastes bases de données de revues médicales, de directives cliniques et de sources fiables afin d'obtenir rapidement des réponses fondées sur des preuves. Il ne s'agit pas d'un simple chatbot, mais d'un système sophistiqué conçu pour passer au crible des données médicales complexes et offrir des informations susceptibles de transformer les soins prodigués aux patients.
Selon The Information, le dernier tour de table prévoit une levée de fonds de 250 millions de dollars. Cette injection de capitaux valorise l'entreprise à 12 milliards de dollars après investissement, ce qui représente un bond remarquable par rapport à ses précédentes performances. Des sources proches du dossier indiquent que ce tour de table est mené par d'éminentes sociétés de capital-risque, bien que les détails concernant les investisseurs spécifiques restent confidentiels. Qu'est-ce qui motive cet enthousiasme ? Les chiffres d'affaires en disent long : OpenEvidence a vu son chiffre d'affaires annuel récurrent monter en flèche pour dépasser les 100 millions de dollars, grâce aux abonnements des hôpitaux, des cliniques et des praticiens individuels désireux d'intégrer l'IA dans leurs processus de travail.
Mais le chemin pour en arriver là n'a pas été sans rebondissements. Il y a quelques mois à peine, en août 2025, la start-up envisageait des offres d'investissement qui fixaient sa valeur à 6 milliards de dollars, soit près du double de sa valorisation lors d'un tour de financement seulement un mois auparavant. Cette escalade rapide reflète les tendances générales du secteur de l'IA, où les valorisations explosent à mesure que les investisseurs misent gros sur les technologies qui promettent de bouleverser les industries traditionnelles. Le produit d'OpenEvidence se distingue par son accent sur la fiabilité : il s'appuie sur des sources évaluées par des pairs afin de minimiser les hallucinations qui affligent les IA à usage général comme ChatGPT.
Une croissance rapide dans le contexte de l'essor de l'IA dans le domaine de la santé
L'ascension d'OpenEvidence reflète la croissance explosive de l'IA dans le domaine de la santé, un secteur mûr pour l'innovation. Les médecins passent souvent des heures à éplucher la littérature pour prendre des décisions éclairées, un processus qu'OpenEvidence rationalise grâce à des algorithmes de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique adaptés au contexte médical.
Les utilisateurs peuvent poser des questions telles que « Quelles sont les dernières avancées en matière de protocoles de traitement des maladies auto-immunes rares ? » et recevoir des réponses synthétiques accompagnées de références. Cette efficacité permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire potentiellement les erreurs, un facteur crucial dans un secteur où les erreurs peuvent avoir des conséquences dramatiques.
La confiance des investisseurs est renforcée par les chiffres impressionnants de la start-up. Selon certains rapports, OpenEvidence compte des centaines de milliers d'utilisateurs actifs et a conclu des partenariats avec de grands systèmes de santé. La forte augmentation de son chiffre d'affaires est attribuée à un modèle d'abonnement qui s'adapte à l'utilisation, allant des formules individuelles aux licences d'entreprise. Sur un marché où les start-ups spécialisées dans l'IA appliquée aux soins de santé se multiplient, OpenEvidence se distingue en mettant l'accent sur des résultats fondés sur des preuves, s'éloignant ainsi des conseils spéculatifs qui ont attiré l'attention des autorités réglementaires sur d'autres outils.
Les comparaisons avec OpenAI sont inévitables, étant donné le surnom de « ChatGPT pour les médecins ». Alors qu'OpenAI a atteint un chiffre d'affaires annualisé de plusieurs milliards, comme le soulignent diverses analyses du secteur, OpenEvidence se taille une place dans un domaine spécialisé. Les publications sur les réseaux sociaux des observateurs du secteur soulignent l'enthousiasme : un utilisateur a souligné le potentiel de la start-up à devenir un élément incontournable de l'enseignement et de la pratique médicale, établissant un parallèle avec la façon dont ChatGPT a bouleversé la création de contenu.
Les antécédents des fondateurs ajoutent à la crédibilité de l'entreprise. Daniel Yang, médecin devenu entrepreneur, et ses cofondateurs apportent à la fois leur expertise clinique et leur connaissance de la Silicon Valley. Leur vision est de démocratiser l'accès aux connaissances médicales, en rendant les informations de haute qualité disponibles au-delà des institutions d'élite. Cette mission trouve un écho à une époque où les disparités en matière de soins de santé font l'objet d'une attention particulière et où l'IA pourrait contribuer à combler ces écarts.
Cependant, des défis se profilent. Les obstacles réglementaires dans le domaine de l'IA appliquée aux soins de santé sont considérables, des agences telles que la FDA surveillant de près les outils qui influencent les décisions cliniques. OpenEvidence doit naviguer prudemment dans ces eaux, en s'assurant que ses algorithmes répondent aux normes de précision et de réduction des biais. Des concurrents, parmi lesquels des acteurs établis comme IBM Watson Health et de nouveaux entrants, se disputent le même espace, chacun promettant sa propre version du diagnostic assisté par l'IA.
Dynamique de valorisation et sentiment du marché
Avec une valorisation de 12 milliards de dollars, OpenEvidence se place parmi l'élite des start-ups spécialisées dans l'IA, rivalisant avec certains des plus grands noms en dehors des géants comme OpenAI. Ce chiffre est particulièrement remarquable compte tenu de la jeunesse de l'entreprise : fondée en 2022, elle s'est rapidement développée dans un monde post-pandémique avide de solutions technologiques pour remédier aux inefficacités des soins de santé. La croissance de son chiffre d'affaires a été exponentielle, certaines sources indiquant qu'il a triplé au cours de la seule année dernière, grâce à son adoption en Amérique du Nord et à son expansion en Europe.
Le sentiment du marché, tel qu'il ressort des dernières actualités et du buzz sur les réseaux sociaux, est extrêmement positif. Un rapport fait écho aux conclusions de The Information, soulignant la forte augmentation du chiffre d'affaires et ses implications pour les tendances d'investissement dans l'IA. Sur les résaux sociaux, les publications des investisseurs en capital-risque et des analystes technologiques saluent la traction de la start-up, un compte influent soulignant son chiffre d'affaires annualisé supérieur à 100 millions de dollars, un cap qui justifie cette valorisation élevée.
Ce n'est pas un cas isolé ; l'écosystème plus large de l'IA connaît un engouement similaire. Par exemple, la valorisation d'OpenAI a grimpé en flèche, avec des rapports indiquant qu'elle approchait les 150 milliards de dollars ou plus lors des derniers tours de table. OpenEvidence bénéficie de cet effet de halo, les investisseurs considérant les soins de santé comme une « application phare » pour l'IA générative. La capacité de la start-up à générer des revenus réels la distingue de nombreuses entreprises d'IA qui continuent de brûler des liquidités dans leur quête d'adéquation entre le produit et le marché.
En y regardant de plus près, la dynamique de financement révèle des stratégies. Le tour de table de 250 millions de dollars est structuré de manière à alimenter la recherche et le développement, en particulier pour améliorer la capacité de l'IA à traiter des données multimodales, comme l'intégration d'informations d'imagerie ou génomiques. Des partenariats avec des institutions universitaires et des entreprises pharmaceutiques sont en cours, selon certaines sources, ce qui pourrait accélérer encore la croissance.
Les critiques s'interrogent toutefois sur la viabilité de cette entreprise. 12 milliards de dollars, n'est-ce pas trop pour une entreprise qui doit encore prouver sa viabilité à long terme ? L'IA dans le domaine de la santé a déjà connu des hauts et des bas, les promesses ambitieuses de Watson Health n'ayant pas été tenues. OpenEvidence répond à cette critique en se concentrant sur des résultats vérifiables, tels que des études montrant une réduction du temps de recherche des médecins pouvant atteindre 70 %.
En 2025, une étude intitulée Medical Hallucinations in Foundation Models and Their Impact on Healthcare met en avant la nécessité de développer des stratégies pour atténuer les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé. Les auteurs soulignent que les modèles de base, conçus par des entreprises telles qu'Anthropic, Google, Meta et OpenAI, présentent des opportunités prometteuses, notamment pour soutenir la prise de décision clinique et améliorer la qualité des soins. Toutefois, lintégration des modèles dintelligence artificielle dans le domaine médical soulève un débat complexe, situé à lintersection des avancées technologiques et des risques liés à leur fiabilité.
En outre, l'enthousiasme exacerbé autour de l'IA générative montre des similitudes avec la bulle Internet de la fin des années 1990. Et des économistes chevronnés affirment que l'histoire est sur le point de se répéter. À l'instar des entreprises Internet d'il y a 25 ans, les entreprises spécialisées dans l'IA attirent aujourd'hui des investissements massifs basés sur leur potentiel de transformation plutôt que sur leur rentabilité actuelle. Cependant, une partie des infrastructures construites ou en construction pourrait rester sous-utilisée si la demande réelle nest pas au rendez-vous, comme ce fut le cas avec les kilomètres de fibre optique restés inutilisés après lexplosion de...
