Un SaaS (Software as a Service - logiciel en tant que service) est un logiciel fourni via Internet, généralement accessible depuis un navigateur, sans installation sur lordinateur de lutilisateur. Au lieu dacheter une licence une fois pour toutes, lutilisateur paie un abonnement (mensuel ou annuel). En échange, léditeur du SaaS soccupe de tout : hébergement sur ses serveurs, mises à jour automatiques, sécurité, sauvegardes, support technique, etc.
Le SaaS est conçu pour être immédiatement utilisable, souvent par plusieurs personnes en même temps, avec des données centralisées. Il est très répandu dans les entreprises, car il réduit les coûts techniques et permet également de déployer rapidement des outils sans équipe informatique dédiée.
Mais les acteurs de l'industrie technologique rapportent qu'un changement s'observe : les agents d'IA commencent à remettre en cause la domination des modèles traditionnels de SaaS. Ces systèmes d'IA autonomes, capables de raisonner, de planifier et d'exécuter des tâches avec un minimum de supervision humaine, ne se contentent pas d'améliorer les outils existants, ils sont sur le point de les remplacer entièrement dans de nombreux scénarios.
« Les agents IA commencent à dévorer le SaaS », a écrit Martin Alderson, ingénieur logiciel, dans un récent billet de blogue. Les observateurs du secteur notent que ce qui n'était au départ que des fonctionnalités expérimentales dans les chatbots s'est transformé en agents à part entière capables de gérer des flux de travail complexes, de l'automatisation du service client à l'analyse financière, ce qui pourrait bouleverser des milliards de dollars de revenus.
Microsoft parie également sur le fait que les agents IA remplaceront le SaaS d'ici à 2030. L'entreprise prétend que les SaaS sont des reliques de l'ère des mainframes qui seront bientôt remplacées par des plateformes « natives d'agents d'IA ». « Les logiciels SaaS seront remplacés par des plateformes natives d'agents IA d'ici à 2030 », a prédit Charles Lamanna, vice-président de Microsoft chargé des applications et des plateformes professionnelles.
Les processus par lesquels les agents IA bouleversent le SaaS
Les agents IA vont au-delà des chatbots comme ChatGPT en intégrant la mémoire, des outils et des boucles décisionnelles. Par exemple, un agent peut analyser les données du marché, rédiger des rapports et même exécuter des transactions, le tout de manière autonome. Ces agents IA pourraient perturber le SaaS en transformant les logiciels en un backend invisible, où l'expérience utilisateur est conversationnelle plutôt plutôt que basée sur des clics.
« Je suis sûr que les ingénieurs logiciels ont commencé à s'en rendre compte : pour beaucoup de choses pour lesquelles je chercherais un service freemium ou payant, je peux souvent obtenir l'aide d'un agent qui résoudra le problème en quelques minutes, exactement comme je le souhaite. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai même pas remarqué ce changement. Il s'est simplement produit », a écrit Martin Alderson dans son billet de blogue.
L'ingénieur explique qu'un autre changement qu'il commence à observer est que « les gens remettent vraiment en question les devis de renouvellement des grandes entreprises SaaS ». Bien qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer, Martin Alderson affirme qu'il s'agit d'un comportement émergent notable.
Envoyé par Martin Alderson
« Souvent, le risque pour la sécurité provient du fait qu'un tiers externe doit se connecter et interagir avec les données internes. Si vous pouvez simplement déplacer tout cela derrière votre VPN ou votre solution d'accès existante, vous réduisez considérablement la surface d'attaque de votre organisation ».
Selon Martin Alderson, les agents réduisent considérablement les coûts de maintenance. « Certaines des tâches de maintenance les plus pénibles que j'ai eu à accomplir, comme la mise à jour de bibliothèques obsolètes vers d'autres offrant un meilleur support, sont considérablement facilitées par les agents, en particulier dans les écosystèmes de programmation à typage statique », a souligné l'ingénieur logiciel dans son billet de blogue.
Les entreprises SaaS traditionnelles menacées par les agents IA
Les entreprises SaaS, qui dépendent des frais récurrents pour l'accès à leurs plateformes, sont particulièrement vulnérables. Les agents peuvent « grignoter » cette part de marché en intégrant des services disparates dans une couche unifiée et intelligente, transformant ainsi en produit de base le middleware que les éditeurs SaaS monopolisaient autrefois. Selon certains experts, les agents IA constituent une menace existentielle pour les entreprises SaaS.
Selon Martin Alderson, les logiciels ont conquis le monde, mais les agents sont désormais en train de dévorer le SaaS, en commençant par les applications de niche pour ensuite s'étendre aux suites d'entreprise. Ce point de vue correspond aux tendances générales décrites dans une enquête McKinsey.
Dans son rapport, le cabinet d'étude affirme que les personnes interrogées ont déclaré que l'IA générait une valeur tangible grâce aux innovations des agents. L'enquête mondiale McKinsey sur l'IA pour 2025 révèle que les organisations qui adoptent des agents constatent des gains de productivité pouvant atteindre 40 %, en particulier dans des secteurs tels que la santé et la finance, où des systèmes autonomes gèrent des tâches routinières, mais critiques.
Cependant, les préoccupations en matière de sécurité sont importantes. De nombreux articles mettent en garde contre les attaques alimentées par l'IA contre les identités SaaS, qui représentent une menace croissante, les agents pouvant exploiter les maillons faibles de l'authentification. Cette dualité (les agents étant à la fois des innovateurs et des vulnérabilités) complique l'adoption par les industries peu enclines à prendre des risques.
Le problème économique du SaaS
Selon Martin Alderson, le modèle économique classique du SaaS repose sur deux piliers clés : une croissance rapide de la clientèle et un taux de rétention du chiffre daffaires net élevé, souvent supérieur à 100 %. Le taux de rétention du chiffre daffaires net (NRR) mesure combien les clients existants continuent de dépenser, ajusté du taux de désabonnement. Un NRR inférieur à 100 % indique que les clients dépensent moins ou partent.
Ce modèle est rentable parce que les entreprises peuvent augmenter les ventes auprès de clients existants sans coûts élevés de marketing, par exemple en ajoutant des licences ou en passant à des formules plus coûteuses. Selon Martin Alderson, le problème, cest que cette dynamique est menacée.
Les entreprises clientes pourraient construire ou adapter leurs propres solutions internes, ou exploiter les API pour créer des tableaux de bord et rapports internes. Résultat : elles réduiraient fortement le nombre de licences utilisées et, par conséquent, le NRR des SaaS, ce qui fragilise leur modèle économique.
Prévisions du marché et changements économiques
Les prévisions sont optimistes pour l'IA agentique. Goldman Sachs Research prévoit que les agents représenteront plus de 60 % des bénéfices logiciels d'ici à 2030, élargissant ainsi le marché global tout en réattribuant les parts. LootMogul estime que le marché mondial des agents IA passera de 8 milliards de dollars en 2025 à 48,3 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel de 43 %, grâce à l'intégration de l'IoT et des données d'entreprise.
Les entreprises SaaS traditionnelles réagissent en changeant de cap. Les analyses d'EY suggèrent que les entreprises peuvent adopter les agents pour transformer leurs modèles commerciaux et conquérir de nouveaux marchés grâce à des partenariats plus étroits avec leurs clients. L'analyse d'EY détaille comment les agents permettent l'analyse prédictive et la prise de décision automatisée, transformant les logiciels statiques en services proactifs.
D'un autre côté, les détracteurs affirment que cela pourrait entraîner des suppressions d'emplois et des dilemmes éthiques. Selon Bain & Company, seules les entreprises capables de sadapter rapidement pourront éviter de devenir obsolètes ; les autres risquent de ne pas suivre le rythme du changement.
Défis et considérations éthiques
Charles Lamanna estime que les applications commerciales traditionnelles deviendraient les mainframes des années 2030 : « toujours en fonctionnement, consomment toujours des budgets, mais sont des reliques sclérosées d'une époque révolue ». Selon lui, les logiciels d'entreprise basés sur le Web n'ont pas beaucoup évolué depuis les années 1980. Mais dans la communauté, très peu de personnes partagent son point de vue sur la mort du SaaS.
Malgré cet optimisme, des obstacles subsistent. Les critiques ont mis en évidence des complexités liées à l'intégration : la garantie d'un fonctionnement fluide de la mémoire des agents et des outils sans code. Les questions éthiques, notamment la confidentialité des données et les biais dans les décisions autonomes, font l'objet d'une attention croissante. Les critiques insistent sur le fait quune gouvernance solide est indispensable pour encadrer ces agents.
À l'avenir, la convergence des agents avec les technologies émergentes telles que l'edge computing pourrait amplifier leur impact. Certains rapports prévoient que les agents représenteront un marché d'environ 50 milliards de dollars d'ici à 2030, servant de relais pour les gains générés par l'IA générative. (Les profits promis se font toujours attendre.) Pour les entreprises SaaS, l'adaptation passe par la création d'écosystèmes favorables aux agents.
Le défi de la mise en uvre de cette vision dans le monde réel
La vision des plateformes natives d'agents se heurte à des défis clés. Comme le souligne Mary Foley, rédactrice en chef de Directions on Microsoft, « remplacer les formulaires et les tableaux de bord par des interfaces en langage naturel est une chose, mais transformer les flux de travail existants en un ensemble d'agents interconnectés en est une autre, surtout lorsqu'il faut prendre en charge et migrer d'importants clients et charges de travail héritées ».
Richard Campbell, fondateur de Campbell & Associates et MVP Microsoft de longue date, offre une vision plus nuancée. Il a déclaré qu'il ne s'agit pas de remplacer les applications, mais de les repenser entièrement. Selon Richard Campbell, cette évolution redéfinira les logiciels. Il estime que si les grands modèles de langage (LLM) peuvent interpréter vos communications et vos données de vente, ils peuvent fonctionnellement remplacer votre CRM.
Tout le monde n'est pas convaincu que ce changement se fera en douceur, ni même qu'il soit souhaitable. Rocky Lhotka soulève des inquiétudes concernant le déterminisme et l'innovation. Il a souligné les limites actuelles des grands modèles de langage et les erreurs graves qu'ils commettent souvent.
Rocky Lhotka estime qu'il existe un risque d'ossification sous une autre forme. « Si la plupart des fonctions commerciales sont gérées par des agents d'IA, il en résultera une ossification. L'innovation commerciale cessera, car les LLM n'innovent pas. Ils ne sont pas créatifs. Paradoxalement, cela pourrait créer des opportunités pour les entreprises « axées sur l'humain » qui peuvent innover tandis que leurs concurrents axés sur l'IA stagnent », a-t-il déclaré.
Charles Lamanna rassure et affirme que le soutien de l'industrie est fort. Il cite l'adoption croissante de protocoles ouverts tels que MCP et A2A, qui, selon lui, ont connu un alignement sans précédent depuis l'époque du HTML et du HTTP. C'est le genre de déclaration ambitieuse qui précède généralement une guerre des normes, et non l'inverse. Toutefois, le dirigeant de Microsoft n'a pas fourni de chiffres concrets pour étayer ces déclarations.
La surexcitation à l'égard de l'IA se solde par une grande désillusion
Fin 2023, Gartner a placé l'IA générative au sommet des attentes exagérées en matière de technologies émergentes. Les faits récents sur le terrain le confirment quand on prend en compte que certaines entreprises sappuient sur des humains en arrière-plan pour simuler lIA. Les capacités de lIA sont surestimées comme le met en avant une récente étude selon laquelle les assistants dIA des centres dappels créent plus de problèmes quils nen résolvent.
Les résultats de l'étude ne présentent pas l'IA comme la technologie d'assistance miracle souvent décrite par ses créateurs. L'une des principales critiques concernait la transcription des appels audio des clients en texte. Un nouveau rapport du MIT révèle que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif.
Selon le rapport du MIT, les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, les entreprises...
